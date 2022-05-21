УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
18 187 70

В Курської області заявили про обстріл з боку України. ФОТО

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл з боку України.

Про це він повідоми у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У Тьоткіно на розташованих поруч населених пунктах знову обстріл з боку України", - написав він.

Пізніше Старовойт додав, що стріляли нібито з мінометів та артилерії. Головний удар припав на село Попово-Лежачи, там пошкоджено свиноферму й вибите скло в житловому будинку.

Він опублікував фотографії з села, що нібито свідчать про руйнування.

Старовойт додав, що від обстрілу ніхто не постраждав.

Також читайте: Рашисти продовжують вести вогонь із систем залпового вогню по Сумщині, - ОВА

В Курської області заявили про обстріл з боку України 01
В Курської області заявили про обстріл з боку України 02
В Курської області заявили про обстріл з боку України 03

Автор: 

обстріл (28449) росія (65146)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Ой який жах! Аж ціле скло розбите.
показати весь коментар
21.05.2022 16:38
+21
Указ Петра Великого.
Не дозволяется сидячи орлом срать.
Орёл бо есть символ Государства!
показати весь коментар
21.05.2022 16:37
+20
Курськ, Білгород, Таганрог - це Україна!
показати весь коментар
21.05.2022 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Указ Петра Великого.
Не дозволяется сидячи орлом срать.
Орёл бо есть символ Государства!
показати весь коментар
21.05.2022 16:37 Відповісти
А по какому вообще праву они могут проводить трибунал??
показати весь коментар
21.05.2022 17:17 Відповісти
По беспределу.
показати весь коментар
21.05.2022 17:31 Відповісти
Навіть гитлерівцям не прийшло в голову проводити трибунал над полоненими червоноарміцями, сторіччями москалі не відмиються. А всілякі Бевзі будуть співати "батько наш Бандера".
показати весь коментар
21.05.2022 17:31 Відповісти
Чего,блеать?!
показати весь коментар
21.05.2022 17:33 Відповісти
Черниговское?
показати весь коментар
21.05.2022 18:05 Відповісти
навпаки кацапи нас обстрілюють-"Россияне обстреляли территорию между Харьковской и Сумской областями и приграничья Черниговской области

Вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями.

Кроме того, после обеда, с территории России Сумщину обстреляли из "градов". Начислено около полутора десятков выстрелов".
показати весь коментар
21.05.2022 16:37 Відповісти
Курськ, Білгород, Таганрог - це Україна!
показати весь коментар
21.05.2022 16:37 Відповісти
І ми самі себе обстрілюєм.
показати весь коментар
21.05.2022 17:38 Відповісти
"...село Попово-Лежачи Накурщинi".
Когда последнее слово слитно, понимаешь откуда взялось название села.
показати весь коментар
21.05.2022 16:37 Відповісти
Накурились?
показати весь коментар
21.05.2022 16:40 Відповісти
В лёжку.
показати весь коментар
21.05.2022 16:58 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 16:45 Відповісти
Тут інше цікаво, "лежачи" це українською, мордовською "лежа". Певне Членін село заснував.
показати весь коментар
21.05.2022 17:28 Відповісти
kakoi tam obstrel ....eto prosto kroty kamnem v fortochku kinuli
показати весь коментар
21.05.2022 16:37 Відповісти
Вікно дійсно розбите твердим предметом, а не ударною хвилею. В нижній частині вікна видно що всі трішини зходяться в точку удару. На третьому фото яма не кругла, а квадратна, бо так легше було копати лопатою. На другому фото трохи краще але все одно краї рівні.
Зробили на трієчку з мінусом.
показати весь коментар
21.05.2022 20:19 Відповісти
чи воно так ? а якщо й так, це ніщо у порівнянні з щоденними російськими бомбардувангями та обстрілами.
показати весь коментар
21.05.2022 16:38 Відповісти
А свині зі свиноферми?!
А, вони по домах розійшлись…
показати весь коментар
21.05.2022 16:38 Відповісти
Ой який жах! Аж ціле скло розбите.
показати весь коментар
21.05.2022 16:38 Відповісти
Орки ,вони такі примітивні)))
показати весь коментар
21.05.2022 16:53 Відповісти
А чого так мало?
показати весь коментар
21.05.2022 16:38 Відповісти
И на что рашисты намекают если сами находясь в Украине обстреливают рашку? Вот когда из ваша Мацква превратится как Мариуполь тогда будете визжать
показати весь коментар
21.05.2022 16:39 Відповісти
Так а **** вы, москалики, ожидали. Спецоперация идёт по плану. Путин так сказал. Это был планпутена - ********* ваш свинарник!
Потерпите, скоро мы освободим вас от всех ваших свинарников. Будете жрать репу ...
показати весь коментар
21.05.2022 16:39 Відповісти
На москальскє лайно не варто майже міни витрачать - різати по горлянці тп на гіляку це іхння доля
показати весь коментар
21.05.2022 16:40 Відповісти
Курянє-шо ви там курітє???
показати весь коментар
21.05.2022 16:41 Відповісти
Жодна свинособака не постраждала? Тоді не рахується.
показати весь коментар
21.05.2022 16:41 Відповісти
стЄсняюсь спросить у кацаподебілов: нахіба нам той безтолковий геморрой з кацаподебілами?
показати весь коментар
21.05.2022 16:42 Відповісти
Шо в них за назви міст такі - Оркськ, Курвськ?
показати весь коментар
21.05.2022 16:43 Відповісти
І що, вони чимось незадоволені?
показати весь коментар
21.05.2022 16:46 Відповісти
горе та какое!!!.....малавато будет !!!!
показати весь коментар
21.05.2022 16:46 Відповісти
Ну,******* по курях на Курщинє.І що,путін перекине частину військ на курський фронт?
***,щось так тихо,аж тошно.А в Хєрсонє кацапи хазяйнують.А нам написали: чекаємо важку зброю.А яка,коли,-секрет.І чи буде контрнаступ-подвійний секрет...
показати весь коментар
21.05.2022 16:48 Відповісти
з Херсону огірки помідори в Криму продають,а ми чекаємо партизанських операцій.що скаже головний партизан України?(міністр тероборони)
показати весь коментар
21.05.2022 16:54 Відповісти
У моцкалей народная забава, захватить чужую территорию чтобы из чужой территории стрелять по своей территории таким образом оправдывая захват чужой территории
показати весь коментар
21.05.2022 16:51 Відповісти
Вони себе обстрілюють,щоб розв'язати руки своїм кротам в США та Європі ,які проти передачі Україні дальнобійної артелерії та ракет.
показати весь коментар
21.05.2022 16:51 Відповісти
паРаша -суцільна свиноферма.))
показати весь коментар
21.05.2022 16:52 Відповісти
цікаво було б подивитись, як сраться пропаганда, якби Україна окупувала якусь російську територію.
показати весь коментар
21.05.2022 16:52 Відповісти
"повреждена свиноферма"? не свиноферма а свинособака-ферма, так более точно!
показати весь коментар
21.05.2022 16:55 Відповісти
Ой, та ладно, кацапня. Пити треба меньше. Ви самі і є свині. Коли українці прийдуть за вами, горіти буде ваш кремль московитий.
показати весь коментар
21.05.2022 16:56 Відповісти
"Не розпалювати конфлікт".
Все, що їм треба, рашисти сами збрехають.
А реальні рашистським військові що обстрілюють наших громадян почувають себе у безпеці.
показати весь коментар
21.05.2022 16:59 Відповісти
мы что, теперь должны оправдываться?
показати весь коментар
21.05.2022 17:00 Відповісти
Абсолютно все равно. правда это или ложь пропапаколомов. Это уже ничего не меняет. Но зло должно быть наказано.
показати весь коментар
21.05.2022 17:01 Відповісти
Розбите вікно і яма? ФсЬо?
показати весь коментар
21.05.2022 17:08 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 17:33 Відповісти
Скло розбили головою, коли ділили останні 100 грам; яму викопали лопатами бухі орки. А під свинофермою, мабуть, мається на увазі якийсь пансіонат для кацапських чиновників. Ну, нічого не поробиш: "спєцопєрация" вона така - ніколи не знаєш, звідки прилетить.
показати весь коментар
21.05.2022 17:12 Відповісти
Путлер по другому не умеет. Волгодонск, драмтеатр в Москве, Буйнакск, Волгодонск... И прочее и прочее и прочее... Бараны идут на убой, прославляя своего убийцу. Когда Господь хочет наказать человека, то он лишает его разума. Рабссея проклятая Господом страна.
показати весь коментар
21.05.2022 17:17 Відповісти
на Курщині? )))) на петушарне !!!! вернее будет )))))))
показати весь коментар
21.05.2022 17:29 Відповісти
Ну и шо? А нишо.
показати весь коментар
21.05.2022 17:29 Відповісти
Чи не пох шо они там кукарекают
показати весь коментар
21.05.2022 17:31 Відповісти
В Маріуполь хай поїде він тепер їхній ...
показати весь коментар
21.05.2022 17:31 Відповісти
У Тьоткіно, Попово-Лежачи, пошкодили свиноферму. Звичайнісенький кацапський день
показати весь коментар
21.05.2022 17:38 Відповісти
Прошлогодние картофелины взбродили и бабахнули.
показати весь коментар
21.05.2022 17:40 Відповісти
Курск після "обстрілів" ЗСУ)
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2020-01-11/tretej-mirovoj-dazhe-ne-zametyat-v-seti-pokazali-foto-polnoj-razruhi-v-rossii/185163

показати весь коментар
21.05.2022 17:43 Відповісти
3,14здять...
показати весь коментар
21.05.2022 17:48 Відповісти
Схоже, тротил підривали. На вікні розбили скло, а фіранку забули порвати. Умори...
показати весь коментар
21.05.2022 18:03 Відповісти
Хуцпа!
показати весь коментар
21.05.2022 18:04 Відповісти
На Одещині обстріл (((( ,а тут лопатою попрацювали або пітарда.
показати весь коментар
21.05.2022 18:18 Відповісти
Оце й атака?)))курку не вбили часом?))
показати весь коментар
21.05.2022 18:23 Відповісти
це хіба обстріл , сподіваюсь він побачить справжні обстріли дуже скоро
показати весь коментар
21.05.2022 18:36 Відповісти
Просто ... один приклад - а їх ... уже тисячі ...
https://www.bbc.com/russian/news-61004568 Бородянка: смерти и разрушения в еще одном городе под Киевом, освобожденном от российских войск
показати весь коментар
21.05.2022 19:51 Відповісти
Тут вище на цензорі - https://www.youtube.com/watch?v=azldlmJUolc Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі
Дивитися усім !!!
показати весь коментар
21.05.2022 20:29 Відповісти
Який сум((, обстрілялі в кацапії село, і прямо таки влучили в мирні будиники), а чого кацапи не пишуть, що пошкодили будинок де сиділи ті орки кацапськи і про техніку яка схована в лісі поруч того села ?

Інфа від мешканця того села), бо вже розуміє, що таке отвєтка)
показати весь коментар
21.05.2022 18:40 Відповісти
не кажить на росіян, що вони орки чи свинособаки, бо у Європі та США думають, що це з марса прилетіли. нам треба казати - російські фашисти або московські нацисти. таким чином цих мерзотників в країнах цівілізації не захочуть бачити.
показати весь коментар
21.05.2022 18:44 Відповісти
Та ***** взагалі. Нехай частіше до них прилітає, щоб обісралися з переляку і води не було!
показати весь коментар
21.05.2022 19:06 Відповісти
Та насрати ще зверху на свинособак
показати весь коментар
21.05.2022 21:10 Відповісти
я тож так умею . из рогатки.
показати весь коментар
21.05.2022 21:33 Відповісти
Це брехня, якби наші обстріляли, то від кацапського села залишилася лише одна свиноферма ...
показати весь коментар
21.05.2022 22:16 Відповісти
 
 