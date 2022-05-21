В Курської області заявили про обстріл з боку України. ФОТО

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл з боку України.

Про це він повідоми у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У Тьоткіно на розташованих поруч населених пунктах знову обстріл з боку України", - написав він.

Пізніше Старовойт додав, що стріляли нібито з мінометів та артилерії. Головний удар припав на село Попово-Лежачи, там пошкоджено свиноферму й вибите скло в житловому будинку.

Він опублікував фотографії з села, що нібито свідчать про руйнування.

Старовойт додав, що від обстрілу ніхто не постраждав.

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