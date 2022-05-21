В Курської області заявили про обстріл з боку України. ФОТО
Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл з боку України.
Про це він повідоми у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"У Тьоткіно на розташованих поруч населених пунктах знову обстріл з боку України", - написав він.
Пізніше Старовойт додав, що стріляли нібито з мінометів та артилерії. Головний удар припав на село Попово-Лежачи, там пошкоджено свиноферму й вибите скло в житловому будинку.
Він опублікував фотографії з села, що нібито свідчать про руйнування.
Старовойт додав, що від обстрілу ніхто не постраждав.
Топ коментарі
+25 Tema9
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+21 Ratibor Swet
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+20 Super Gut
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Не дозволяется сидячи орлом срать.
Орёл бо есть символ Государства!
Вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями.
Кроме того, после обеда, с территории России Сумщину обстреляли из "градов". Начислено около полутора десятков выстрелов".
Когда последнее слово слитно, понимаешь откуда взялось название села.
Зробили на трієчку з мінусом.
А, вони по домах розійшлись…
Потерпите, скоро мы освободим вас от всех ваших свинарников. Будете жрать репу ...
***,щось так тихо,аж тошно.А в Хєрсонє кацапи хазяйнують.А нам написали: чекаємо важку зброю.А яка,коли,-секрет.І чи буде контрнаступ-подвійний секрет...
Все, що їм треба, рашисти сами збрехають.
А реальні рашистським військові що обстрілюють наших громадян почувають себе у безпеці.
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2020-01-11/tretej-mirovoj-dazhe-ne-zametyat-v-seti-pokazali-foto-polnoj-razruhi-v-rossii/185163
https://www.bbc.com/russian/news-61004568 Бородянка: смерти и разрушения в еще одном городе под Киевом, освобожденном от российских войск
Дивитися усім !!!
Інфа від мешканця того села), бо вже розуміє, що таке отвєтка)