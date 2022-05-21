Установлена личность военного РФ Атанаева, убивавшего людей в Буче, - СМИ. ФОТО

Журналисты идентифицировали одного из российских военных, причастного к расстрелу безоружных жителей Бучи под Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Это 37-летний Чингиз Атанаев, уроженец Магадана.

Атанаева опознали по видео, опубликованному и исследованному газетой The New York Times. На кадрах российские военные ведут группу безоружных людей. Впоследствии были обнаружены тела восьми из них.

Большинство убитых были участниками местного отряда теробороны, однако, по данным The New York Times, у них не было оружия. Они прятались в одном из домов, где их нашли россияне, которых издание называет десантниками.

Отмечается, что Атанаев в последние годы жил в Пскове, где дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по сообщению The New York Times, находились в Буче.

К выводу о том, что человек на видео – именно Атанаев, пришли и в расследовательскую группу Bellingcat.

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Издание "Важные истории" нашли соцсети Атантаева, в которых он подписан на группы, связанные с армией. В 2017 году он обращался в псковский суд с требованием признать несовершеннолетнюю дочь его супруги членом семьи военнослужащего. В последний раз Атантаев заходил на свою страницу во "ВКонтакте" 12 апреля. Жена Атанаева в разговоре с журналистами отвергла предположение, что на видео с камеры наблюдения в Буче попал ее муж.