РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5088 посетителей онлайн
Новости Война
24 593 42

Установлена личность военного РФ Атанаева, убивавшего людей в Буче, - СМИ. ФОТО

Журналисты идентифицировали одного из российских военных, причастного к расстрелу безоружных жителей Бучи под Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Установлена личность военного РФ Атанаева, убивавшего людей в Буче, - СМИ 01

Это 37-летний Чингиз Атанаев, уроженец Магадана.

Атанаева опознали по видео, опубликованному и исследованному газетой The New York Times. На кадрах российские военные ведут группу безоружных людей. Впоследствии были обнаружены тела восьми из них.

Большинство убитых были участниками местного отряда теробороны, однако, по данным The New York Times, у них не было оружия. Они прятались в одном из домов, где их нашли россияне, которых издание называет десантниками.

Отмечается, что Атанаев в последние годы жил в Пскове, где дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по сообщению The New York Times, находились в Буче.

К выводу о том, что человек на видео – именно Атанаев, пришли и в расследовательскую группу Bellingcat.

Также смотрите: Обнародованы новые доказательства массовых убийств в Буче, - NYT. ВИДЕО+ФОТО

Издание "Важные истории" нашли соцсети Атантаева, в которых он подписан на группы, связанные с армией. В 2017 году он обращался в псковский суд с требованием признать несовершеннолетнюю дочь его супруги членом семьи военнослужащего. В последний раз Атантаев заходил на свою страницу во "ВКонтакте" 12 апреля. Жена Атанаева в разговоре с журналистами отвергла предположение, что на видео с камеры наблюдения в Буче попал ее муж.

армия РФ (19067) Буча (458) военные преступления (1427)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+61
Косоглазая мразь 😡
показать весь комментарий
21.05.2022 19:57
+32
Чурка й@баний…
І знов, тероборонівці без зброї, в країні, де керівництво знало про напад, але «********».
Як на мене, пройоб був спланований і умисний.
Як ви, суки, спите ночами?!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:04
+28
Монгол ***ный
показать весь комментарий
21.05.2022 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Косоглазая мразь 😡
показать весь комментарий
21.05.2022 19:57 Ответить
НА палю підора мокшанського...
показать весь комментарий
21.05.2022 19:59 Ответить
надо расстрелять его семью!только так ***** !только в такой способ можно заставить рашистов трижды подумать прежде чем отдать приказ убивать невчем неповинных мирных людей!иначе это будет продолжаться до безконечности!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:34 Ответить
То піди ррзстріляй
показать весь комментарий
21.05.2022 20:49 Ответить
Монгол ***ный
показать весь комментарий
21.05.2022 20:00 Ответить
Убить фашиста! Любыми способами!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:41 Ответить
це точно він? Морди ніби різні
показать весь комментарий
21.05.2022 20:02 Ответить
Окуляри протри!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:37 Ответить
Мені теж не схожі.
показать весь комментарий
21.05.2022 21:54 Ответить
Все рузге на одно лицо.
показать весь комментарий
21.05.2022 21:58 Ответить
Нелюдь мокшанська.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:02 Ответить
Черговий потенційний мрєць...
показать весь комментарий
21.05.2022 20:02 Ответить
Чурка й@баний…
І знов, тероборонівці без зброї, в країні, де керівництво знало про напад, але «********».
Як на мене, пройоб був спланований і умисний.
Як ви, суки, спите ночами?!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:04 Ответить
Солодко сплять,та ситно їдять,бо їм байдуже на гоїв.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:11 Ответить
треба доброю ракетою по цьому пскову по частині втарабанити і накрити всіх ******
показать весь комментарий
21.05.2022 20:09 Ответить
З марсу,там є найперша й найвеличніша ракетна станція імені віслюка оманського
показать весь комментарий
21.05.2022 20:13 Ответить
Азіати вбивають европейців ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
21.05.2022 20:12 Ответить
чурка 👎👎👎
показать весь комментарий
21.05.2022 20:13 Ответить
для русских ты тоже чурка не русская
показать весь комментарий
21.05.2022 23:16 Ответить
монголоидные **** все похожи
показать весь комментарий
21.05.2022 20:13 Ответить
Атанаєв, бульбакаєв, сцикотаєв, підараєв, вошиганяєв - це щчо за унтерменши?
показать весь комментарий
21.05.2022 20:14 Ответить
наші піздаглазі "братья"😡😡😡 міжнародний розшук, інтерпол! а також політичний притулок, повна амністія і грошова винагорода від України кожній людині в світі, яка вбє будь якого кацапського військовослужбовця рифи що приймав участь у рашистській агресії. Такою повинна бути політика України!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:16 Ответить
Я би наживо освіжував цю скотину. Вижжав би в мене як пацьє! Але все все, що можемо, то розвести руками поки нас *******.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:16 Ответить
ЗСУ ліквідували племінника замміністра оборони рф... груZZ-200



Збройні сили України ліквідували племінника заступника міністра оборони рф, командира десантно-штурмової роти капітан адама хамхоєва. (українська земля поперек горла комом)

Він загинув у ніч із 20 на 21 травня, https://www.instagram.com/p/Cd0g7MrM5OV/ повідомляє The Magas Times в Instagram.

Загиблий - племінник заступника міністра оборони росії, колишнього голови інгушетії юнус-бека євкурова, уточнює інше кавказьке видання "Фортанга", тобто він був сином сестри колишнього голови Інгушетії.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:18 Ответить
Племіннику- орку , земля бетоном
показать весь комментарий
21.05.2022 20:22 Ответить
Доброго йому здравія
показать весь комментарий
21.05.2022 20:47 Ответить
А тих місцевих гнид,хто здав кацапам тероборонівців, вже лінчували??? Чи не на часі?
показать весь комментарий
21.05.2022 20:33 Ответить
чому тероборона була без зброї, а Коля Катлєта та подібне безкорисне лайно зі зброєю, та ще й нагородною?
сам пішки, беззбройний, тікав з прилеглого тим страшним подіям району, бо не став чекати гранати у погріб
показать весь комментарий
21.05.2022 20:35 Ответить
А добре що Валера прізвище змінив. Хто знає- той зрозуміє.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:42 Ответить
Мабуть, буде роповідати, що воював з нацистами, і мріятиме про щасливе майбутнє своїх дітей.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:43 Ответить
А адрес в магадане можно? Проплачу местным васюкам...
показать весь комментарий
21.05.2022 20:51 Ответить
Він народився у Магадані, а мешкае давно вже у Пскові.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:58 Ответить
Бурятов надо всех до Кобздона...
показать весь комментарий
21.05.2022 20:54 Ответить
Коса мавпа, щоб твої діти в пляшках ноги мили!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:58 Ответить
Россия азиатская страна , а нам плешивый недомерок рассказывал, как будто мы один народ...
показать весь комментарий
21.05.2022 21:11 Ответить
Сподіваюся його будуть повільно вбивати
показать весь комментарий
21.05.2022 21:19 Ответить
Де наше Торнадо? Сидять у в'язницях? Тільки Торнадо -метод треба на всіх кацапів, шоб кацапи сралися що на них чекає в Україні, щоб сралися кадиряві ,ну пару відосів для телебачення як санаторій для полоненних.
показать весь комментарий
21.05.2022 21:19 Ответить
Орка цього ми вб"ємо ... просто вб"ємо...
показать весь комментарий
21.05.2022 21:25 Ответить
Пздець якийсь їбучій азіат прийшов до нас з рускім міром.
показать весь комментарий
21.05.2022 21:44 Ответить
Не важно азиат он или нет, важно что он оккупант!
показать весь комментарий
21.05.2022 22:02 Ответить
какая замечательная руськая фамилия - атанаев....
показать весь комментарий
21.05.2022 22:39 Ответить
 
 