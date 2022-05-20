Обнародованы новые доказательства массовых убийств в Буче, - NYT. ВИДЕО+ФОТО
Издание The New York Times разыскало доказательства казни российскими десантниками восьмерых мужчин на Яблонской, 144 в Буче.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на NYT.
NYT установило имена всех казненных мужчин и причины, по которым большинство из них стали мишенью.
Это (с верхнего ряда налево) Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.
Кадры с камеры наблюдения напротив дома 144 показали, что русские десантники заняли Бучу примерно в то же время, когда была казнена группа мужчин. Они управляли транспортными средствами, такими как конструкции БМД-2, БМД-3 и БМД-4, которые используются почти исключительно в воздушно-десантных войсках России.
Десантники патрулировали район, проводя обыски по домам и работая внутри и снаружи четырехэтажного офисного здания, 144, на Яблонской, которую россияне превратили в базу и полевой госпиталь.
Рядом, на Яблонской, 31, Иван Скиба, 43-летний строитель, и еще пять человек дежурили на импровизированном блокпосту, когда россияне вернулись.
Как рассказал Скиба изданию, у них была граната, бронежилеты и винтовка.
По словам Скибы, предупрежденные по радио, что россияне вернулись в Бучу и двигаются в их направлении, они укрылись в доме рядом с блокпостом вместе с домовладельцем, 53-летним Валерием Котенко, который приносил бойцам чай и кофе.
Позже к ним присоединились еще двое бойцов, Андрей Дворников и Денис Руденко.
Приблизительно через час российские солдаты, проводившие обыск, нашли мужчин и под дулом пистолета выгнали из дома всех девятерых из них, включая домовладельца. Солдаты обыскали мужчин на наличие татуировок, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности, и заставили некоторых из них снять зимние куртки и обувь. Затем их проводили на базу по улице Яблонской, 144.
О случившемся журналистам рассказал Скиба и семь гражданских свидетелей, которых российские силы также собрали из соседних домов и держали в отдельной группе.
Свидетели рассказали, что видели группу пленных на стоянке перед русской базой в рубашках, надвинутые на голову. По словам Скибы, российские солдаты заставили их опуститься на колени, а затем почти сразу застрелили Виталия Карпенко.
New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022
Отмечается, что один человек был отпущен. По словам местного военного командира и следователей, он находится под следствием; в правительственном документе, с которым ознакомились NYT, говорится, что речь идет о "государственной измене".
Скиба рассказал, что в него выстрелили, и он упал, пуля попала ему в бок.
Тела мужчин, убитых на стоянке и внутри здания, унесли во двор и вместе с шестью другими жертвами они пролежали там почти месяц.
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У вашому імені помилка; мало бути Гондон, я так розумію?
Тебя еще сегодня не посылали ? Исправляюсь, Вован иди на **й !
https://tsargrad.tv/news/zelenskij-zajavil-chtosmozhet-bystro-i-prosto-zakonchit-vojnu-v-donbasse_180141
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Давайте його ще канонізуємо....
Канонізувати спізнились - він уже обраний почесним доктором якогось (занюханого) пенсильванського коледжу.
А от на Нобеля ще можна послати!
@Merenyaka
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8 год
Міська рада написала в полицію заяву на війскових, які звалили пам'ятник невскому. #Харків
Терехов мразота ще та
Понятие « боевик» обычно использеется в негативном смысле И ЧАЩЕ ВСЕГО ПРО ТЕРООРИСТОВ
ВЫ УКРАИНЦЕВ НАЗЫВАЕТЕ БОЕВИКАМИ ?????
советую поработать с Вашими журналистами на такие темы.
Журналистов этому учат обычно. В лоб многое не переводится.
Название брендов и имена собственные не переводятся. К примеру ПАНАСОНИК.
и т д
Этому учат в институте и даже школе
звичка, знаєте...
"Люся", спіч до тебе в першу чергу.
Загинули ні за цапову душу.
Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ наші "очільники" обіцяли що десь у ЧЕРВНІ!!! цього року візьмуться за організацію тероборони.
Гниди.
Українці були не готові отримати таке нелюдське ставлення до себе від недавніх братів.
Ніхто не хотів вірити, знизу і доверху.
Але українці вчаться. Правда, за звичним принципом - "біда навчить".
Повинні були загинути тисячі людей, бути знищеними оселі на сотнях тисяч кілометрів української землі, щоб до більшості (ще далеко не до усіх!) нарешті дійшло: москалі українцям - не друзі, а закляті вороги. Надовго, якщо не довічно.
Це розуміння повинно поміняти людей, інакше українці як нація не виживе. Не "я нічого не знаю", коли моя хата з краю, а - "я першим стріляю". Не євроремонтики і тачка з євробляхою, а міцні кордони і обучене і озброєне військо і тероборона. Не давати хабаря там чи тут, митникам, ментам і чиновникам - а здавати їх як справжніх ворогів держави.
Не голосувати за гречку чи чого там ще по приколу, а обирати тих, хто у скрутну хвилину не зрадив, підставив свою грудь за країну, за людей. Не мовчати про сваволю місцевих царьків і криміналу, а об"єднавшись - давати відсіч.
І головне - вчити своїх дітей любити свою Україну, з її неповторною культурою і історією.
Щоб, як доведеться, боронили неньку до останнього, як це зараз роблять теперішні Герої України, у Маріуполі і кругом на рубежах боїв з рашистським агресором.
Слава Україні!
В 2022 - уже внуки и правнуки той орды - российская армия, ФСБ, кадыровцы, росгвардия - по Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.
Ви ж українець?
То повинні знати: не любо - не слухай!
(І До речі, якби ваш месидж був направлений на зменшення конфронтації, ви б не написали ТОГО порохаБ а просто - пороха. А так ваші уподобання відразу вийшли на яв і це невипадково, що першою ж реплікою вам був грубий, хамський і відверто "анти-порохоботський" ВИСЕР.
І ви спровокували його. Так хто ж тут сіє зло?)
Разговор баб триндычих /и то те культурнее и содержательнее/
Почему не шли в тероборону не оказывали оказываете посильную помощь
А то все знаете все знали /а сухаря не заготовили /вот и все ваши знания
И предскозания .
А хлопцы там на фронте делают победу не жалея даже жизни