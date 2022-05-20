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Обнародованы новые доказательства массовых убийств в Буче, - NYT. ВИДЕО+ФОТО

Издание The New York Times разыскало доказательства казни российскими десантниками восьмерых мужчин на Яблонской, 144 в Буче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на NYT.

NYT установило имена всех казненных мужчин и причины, по которым большинство из них стали мишенью.

Обнародованы новые доказательства массовых убийств в Буче, - NYT 01

Это (с верхнего ряда налево) Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

Кадры с камеры наблюдения напротив дома 144 показали, что русские десантники заняли Бучу примерно в то же время, когда была казнена группа мужчин. Они управляли транспортными средствами, такими как конструкции БМД-2, БМД-3 и БМД-4, которые используются почти исключительно в воздушно-десантных войсках России.

Десантники патрулировали район, проводя обыски по домам и работая внутри и снаружи четырехэтажного офисного здания, 144, на Яблонской, которую россияне превратили в базу и полевой госпиталь.

Рядом, на Яблонской, 31, Иван Скиба, 43-летний строитель, и еще пять человек дежурили на импровизированном блокпосту, когда россияне вернулись.

Как рассказал Скиба изданию, у них была граната, бронежилеты и винтовка.

По словам Скибы, предупрежденные по радио, что россияне вернулись в Бучу и двигаются в их направлении, они укрылись в доме рядом с блокпостом вместе с домовладельцем, 53-летним Валерием Котенко, который приносил бойцам чай и кофе.

Позже к ним присоединились еще двое бойцов, Андрей Дворников и Денис Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародована вторая часть данных оккупантов, совершавших зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле

Приблизительно через час российские солдаты, проводившие обыск, нашли мужчин и под дулом пистолета выгнали из дома всех девятерых из них, включая домовладельца. Солдаты обыскали мужчин на наличие татуировок, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности, и заставили некоторых из них снять зимние куртки и обувь. Затем их проводили на базу по улице Яблонской, 144.

О случившемся журналистам рассказал Скиба и семь гражданских свидетелей, которых российские силы также собрали из соседних домов и держали в отдельной группе.

Свидетели рассказали, что видели группу пленных на стоянке перед русской базой в рубашках, надвинутые на голову. По словам Скибы, российские солдаты заставили их опуститься на колени, а затем почти сразу застрелили Виталия Карпенко.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Отмечается, что один человек был отпущен. По словам местного военного командира и следователей, он находится под следствием; в правительственном документе, с которым ознакомились NYT, говорится, что речь идет о "государственной измене".

Скиба рассказал, что в него выстрелили, и он упал, пуля попала ему в бок.

Тела мужчин, убитых на стоянке и внутри здания, унесли во двор и вместе с шестью другими жертвами они пролежали там почти месяц.

Также читайте: В Киевской области найдены тела 1 288 мирных жителей, убитых оккупантами, - полиция

армия РФ (19197) расстрел (503) военное положение (512) Буча (460)


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Топ комментарии
+79
Ось вам і "нужно просто перестать стрелять", "я увидел в глазах ***** мир", "война продолжается потому что Порошенко на ней наживается"
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20.05.2022 07:10
+77
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20.05.2022 07:13
+70
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20.05.2022 07:10
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Ось вам і "нужно просто перестать стрелять", "я увидел в глазах ***** мир", "война продолжается потому что Порошенко на ней наживается"
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20.05.2022 07:10 Ответить
Більше 14 тис вбитих, з 2014-18 роки, українців не завадили, устатьотвойни, ржать і голосувати паприколу. Це результат.
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20.05.2022 10:14 Ответить
«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, Азовсталь - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено в московію. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви. Приблизно 800 000 мешканців України з окупованих орками територій разом із дітьми депортовано до снігової Нігерії без права повернутися. Зато не Порошенко!
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20.05.2022 19:50 Ответить
@Тіктокер Д

У вашому імені помилка; мало бути Гондон, я так розумію?
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20.05.2022 21:21 Ответить
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20.05.2022 07:10 Ответить
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20.05.2022 07:13 Ответить
О, Вован, опять в камментах зраду разгоняешь, не жалеешь ты себя, просто горишь на работе.
Тебя еще сегодня не посылали ? Исправляюсь, Вован иди на **й !
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20.05.2022 07:36 Ответить
Вам є що заперечити? Немає? То і йдіть у слід за мокшанським кораблем.
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20.05.2022 10:16 Ответить
"Новина" скопійована з кацапського ресурсу
https://tsargrad.tv/news/zelenskij-zajavil-chtosmozhet-bystro-i-prosto-zakonchit-vojnu-v-donbasse_180141

«Царьгра́д ТВ» - российский информационно-аналитический интернет-телеканал, основанный в 2015 году российским бизнесменом Константином Малофеевым.
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20.05.2022 11:27 Ответить
Ну і про шашлики ж теж на рашці казали, а не Зє, так?
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20.05.2022 13:30 Ответить
І це?
Без паніки. З вірою в Україну та мир!
https://www.youtube.com/watch?v=DSMMlF9vptg
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20.05.2022 15:01 Ответить
А вот и кусок пьютинского навоза негодует,бурлит и пенится в скрепном сортире...
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20.05.2022 11:10 Ответить
Вьі не панимаєтє, єто другоє
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20.05.2022 07:47 Ответить
Он сей час один легитимный президент ,может во время войны майдан устроим , или будем сидеть и не ******* до конца войны?
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20.05.2022 10:03 Ответить
не так страшні московські воші.як українські гниди...
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20.05.2022 10:07 Ответить
Если мы не будем *пздть* ,то конец войны может быть неблагоприятным для страны, баран ты тупорылый
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20.05.2022 11:12 Ответить
А вилизувати йому ср#ку "начасі"? А співати діферамби начасі?
Давайте його ще канонізуємо....
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20.05.2022 11:26 Ответить
@Нина Л

Канонізувати спізнились - він уже обраний почесним доктором якогось (занюханого) пенсильванського коледжу.

А от на Нобеля ще можна послати!
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20.05.2022 21:26 Ответить
А що, спочатку в п'ятницю на хреста. А потім в неділю можна й канонізувати.
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20.05.2022 22:58 Ответить
Це все на його совісті, це він до цього призвів
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20.05.2022 07:20 Ответить
Операция *ОМАН* была успешно реализована нашим говнюком
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20.05.2022 07:35 Ответить
Йому на це все пох*й, головне піаритись побільше і другий термін "в кишені".
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20.05.2022 09:16 Ответить
Мереня
@Merenyaka
·
8 год
Міська рада написала в полицію заяву на війскових, які звалили пам'ятник невскому. #Харків
Терехов мразота ще та
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20.05.2022 07:36 Ответить
Редактор ‼️‼️‼️‼️ Как понимать жту фразу « який приносив бойовикам чай та каву. Джерело: »????

Понятие « боевик» обычно использеется в негативном смысле И ЧАЩЕ ВСЕГО ПРО ТЕРООРИСТОВ
ВЫ УКРАИНЦЕВ НАЗЫВАЕТЕ БОЕВИКАМИ ?????

советую поработать с Вашими журналистами на такие темы.
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20.05.2022 07:36 Ответить
Таке враження, що посадили писати й набирати тексти диверсанта.
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20.05.2022 07:54 Ответить
До того ще й безграмотних.
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20.05.2022 07:58 Ответить
Переклад з англійської.
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20.05.2022 08:12 Ответить
Ну есть и смысловые НЬЮАНСы .
Журналистов этому учат обычно. В лоб многое не переводится.
Название брендов и имена собственные не переводятся. К примеру ПАНАСОНИК.
и т д
Этому учат в институте и даже школе
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20.05.2022 09:41 Ответить
причому - запозичений з кацапських ресурсів
звичка, знаєте...
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20.05.2022 10:46 Ответить
некоректний переклад в оригінальній статті "the fighters" - не бойовики, а бійці. Він приносив каву і чай нашим бійцям тероборони.
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20.05.2022 09:07 Ответить
google copy-paste перевод. Никто не вчитыавется
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20.05.2022 09:14 Ответить
Точнее. Не задумывается . Анализировать свои действия - тоже часть западного мира , где каждый отвечает за себя. Когда в совке приучили всех мыслить скопом и писать и говорить одинаковыми текстами , как роботов. Вот теперь мы видим эту армию гумуса из раши - бездумную и дикую , которая ПРОСТО ТАК влезла в соседнюю страну и НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ почему они гибнут
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20.05.2022 09:47 Ответить
Ну чому ж. Враховуючи, що цей переклад вперше з'явився на окупантському розважальному сайті ПІкабу саме в такому вигляді - то для окупантів тут все цілком коректно. Питання виникає до тварюки з Укрправди, яка в такому вигляді стягнула переклад звідти і переклала українською.
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20.05.2022 10:03 Ответить
К УП вообще много вопросов . К примеру , что и Гонгадзе и Шеремет погибли связавшись с Оленой Притулой. СБУ дальше ниточку не копало явно . Кто собственник и дал денег на УП Притуле ( Пинчук явно через американских подставных лиц и ФСБ ТУТ ИСКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ И Т Д)
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20.05.2022 10:24 Ответить
Это издержки перевода. В английском оригинале это повидимому написано как комбатант, что одним из вариантов перевода и имеет боевик...
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20.05.2022 09:10 Ответить
Выше уже написала
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20.05.2022 09:48 Ответить
Читайте уважніше. Там написано украінською мовою « бійцям».
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20.05.2022 19:43 Ответить
Цю фотожабу я виклав в ФБ та на Цензорі ще до першого туру голосування в 2019р.. Мабуть населенню тези ЗЕлупи ндравілісь, якщо воно зробило цього українофоба-блазня президентом.
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20.05.2022 07:38 Ответить
Я звичайно ж диванний ікспьорд, але передивляючись гіфку, в мене відразу думка з'явилась - їх було 9 чоловік, а каZZапсін тільки двоє. Чи не могли вони якось різко заламати орка, забити нахуú? Ну, про видборгування автомата не кажу, тут не Голівуд, но включно з тим?
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20.05.2022 07:54 Ответить
Видьоргування*
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20.05.2022 07:58 Ответить
ага, видерни автомат в професійного десантника, що йде на три метра позаду і тримає тебе на мушці автомату. не пиши дурні.
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20.05.2022 09:10 Ответить
Ну так ... На "думку" всякої ватної хахляцько-кацапської мразоти воно знає, як треба себе поводити перед розстрілом. От, коли тебе поведуть на шибеницю, ти, ПДРС, і покажеш
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20.05.2022 08:05 Ответить
онотоле! Вокруг окупанты с автоматами стоят.
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20.05.2022 10:00 Ответить
Всю цю біду і горе привело до нас зелене , продажне лайно, разом із Коломойшою і мусійчучкою
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20.05.2022 08:14 Ответить
Коли військові радники президента говорять - "не очікували, та проїбали", то таких (з)радників треба катувати, як бучанців а потім на смереках розтяти падлюк.

"Люся", спіч до тебе в першу чергу.
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20.05.2022 08:33 Ответить
В статье больше неясностей, чем ответов. "вони" "бойовики" и так дальше.почему у тероборону не было РПГ?
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20.05.2022 08:40 Ответить
Боевики-потому что прямой перевод слова комбатант. РПГ в теробороне в первые дни войны? У них даже автоматов не было, мало того, нет уверенносии, что их даже успели в тероборону записать...
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20.05.2022 09:14 Ответить
А чи була це організована тероборона? Скоріш за все хлопці самі самоорганізувались бо наш говнокомандуючий перед війною зробив все щоб нормальної тероборони у нас не було. І тому тоді прийняли тупий закон який ніяк не міг діяти.
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20.05.2022 09:54 Ответить
ставьте вопрос шире, не ошибетесь: почему у теробороновцев не было них уя?
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20.05.2022 12:35 Ответить
О яких "боєвіках" яким "приносили каву" іде мова? Хто писав це?
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20.05.2022 08:45 Ответить
некоректний переклад в оригінальній статті "the fighters" - не бойовики, а бійці. Він приносив каву і чай нашим бійцям тероборони.
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20.05.2022 09:04 Ответить
Царство Небесне вбитим...
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20.05.2022 08:55 Ответить
Зазначається, що одну людину відпустили. За словами місцевого військового командира та слідчих, зараз він перебуває під слідством; в урядовому документі, з яким ознайомилися NYT, зазначено, що йдеться про "державну зраду". Джерело:
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20.05.2022 09:00 Ответить
Шкода людей.
Загинули ні за цапову душу.
Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ наші "очільники" обіцяли що десь у ЧЕРВНІ!!! цього року візьмуться за організацію тероборони.
Гниди.
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20.05.2022 09:35 Ответить
А В ЕС И США РОССИЯНИ ДО СИХ ПОР ЖИВЫ !!!???
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20.05.2022 09:43 Ответить
Генштаб і офіс 95 кварталу вагаються ударити по кацапні з усіх гармат ,щоб путлера не гнівити ?
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20.05.2022 09:44 Ответить
І як цих сук після такого брати в полон?
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20.05.2022 09:49 Ответить
навіщо цивільним зброя?
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20.05.2022 09:51 Ответить
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20.05.2022 10:18 Ответить
Тероборона только с конца января начала разворачиваться, ее готовность планировалась к осени. До этого у власти все было "не на часі", власть боялась народного движения с оружием, как и сейчас боится, хотя ни один отряд теробороны не перешел на сторону врага, а многие отчаянно сражались в тылу врага и задерживали его продвижение к Киеву.
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20.05.2022 12:19 Ответить
Дорогенький, тут усі згідні з цим - так, це трагедія. Ще одна. І іще одна. І їх ще буде багато.

Українці були не готові отримати таке нелюдське ставлення до себе від недавніх братів.
Ніхто не хотів вірити, знизу і доверху.

Але українці вчаться. Правда, за звичним принципом - "біда навчить".

Повинні були загинути тисячі людей, бути знищеними оселі на сотнях тисяч кілометрів української землі, щоб до більшості (ще далеко не до усіх!) нарешті дійшло: москалі українцям - не друзі, а закляті вороги. Надовго, якщо не довічно.

Це розуміння повинно поміняти людей, інакше українці як нація не виживе. Не "я нічого не знаю", коли моя хата з краю, а - "я першим стріляю". Не євроремонтики і тачка з євробляхою, а міцні кордони і обучене і озброєне військо і тероборона. Не давати хабаря там чи тут, митникам, ментам і чиновникам - а здавати їх як справжніх ворогів держави.

Не голосувати за гречку чи чого там ще по приколу, а обирати тих, хто у скрутну хвилину не зрадив, підставив свою грудь за країну, за людей. Не мовчати про сваволю місцевих царьків і криміналу, а об"єднавшись - давати відсіч.

І головне - вчити своїх дітей любити свою Україну, з її неповторною культурою і історією.
Щоб, як доведеться, боронили неньку до останнього, як це зараз роблять теперішні Герої України, у Маріуполі і кругом на рубежах боїв з рашистським агресором.

Слава Україні!
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20.05.2022 22:23 Ответить
В 1939 эта орда - Красная армия, НКВД - убийствами, пытками, расстрелами прокатилась по Западной Украине.
В 2022 - уже внуки и правнуки той орды - российская армия, ФСБ, кадыровцы, росгвардия - по Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.
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20.05.2022 12:10 Ответить
справжня трагедія ця новина, а ви людоньки і далі сретеся за того пороха. Тільки вас і чути
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20.05.2022 14:52 Ответить
@Bogdan L

Ви ж українець?

То повинні знати: не любо - не слухай!

(І До речі, якби ваш месидж був направлений на зменшення конфронтації, ви б не написали ТОГО порохаБ а просто - пороха. А так ваші уподобання відразу вийшли на яв і це невипадково, що першою ж реплікою вам був грубий, хамський і відверто "анти-порохоботський" ВИСЕР.
І ви спровокували його. Так хто ж тут сіє зло?)
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20.05.2022 21:35 Ответить
Просто стыдно читать некоторые комментарии
Разговор баб триндычих /и то те культурнее и содержательнее/
Почему не шли в тероборону не оказывали оказываете посильную помощь
А то все знаете все знали /а сухаря не заготовили /вот и все ваши знания
И предскозания .
А хлопцы там на фронте делают победу не жалея даже жизни
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20.05.2022 15:20 Ответить
 
 