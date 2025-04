Обнародованы новые доказательства массовых убийств в Буче, - NYT. ВИДЕО+ФОТО

Издание The New York Times разыскало доказательства казни российскими десантниками восьмерых мужчин на Яблонской, 144 в Буче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на NYT.

NYT установило имена всех казненных мужчин и причины, по которым большинство из них стали мишенью.

Это (с верхнего ряда налево) Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

Кадры с камеры наблюдения напротив дома 144 показали, что русские десантники заняли Бучу примерно в то же время, когда была казнена группа мужчин. Они управляли транспортными средствами, такими как конструкции БМД-2, БМД-3 и БМД-4, которые используются почти исключительно в воздушно-десантных войсках России.

Десантники патрулировали район, проводя обыски по домам и работая внутри и снаружи четырехэтажного офисного здания, 144, на Яблонской, которую россияне превратили в базу и полевой госпиталь.

Рядом, на Яблонской, 31, Иван Скиба, 43-летний строитель, и еще пять человек дежурили на импровизированном блокпосту, когда россияне вернулись.

Как рассказал Скиба изданию, у них была граната, бронежилеты и винтовка.

По словам Скибы, предупрежденные по радио, что россияне вернулись в Бучу и двигаются в их направлении, они укрылись в доме рядом с блокпостом вместе с домовладельцем, 53-летним Валерием Котенко, который приносил бойцам чай и кофе.

Позже к ним присоединились еще двое бойцов, Андрей Дворников и Денис Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародована вторая часть данных оккупантов, совершавших зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле

Приблизительно через час российские солдаты, проводившие обыск, нашли мужчин и под дулом пистолета выгнали из дома всех девятерых из них, включая домовладельца. Солдаты обыскали мужчин на наличие татуировок, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности, и заставили некоторых из них снять зимние куртки и обувь. Затем их проводили на базу по улице Яблонской, 144.

О случившемся журналистам рассказал Скиба и семь гражданских свидетелей, которых российские силы также собрали из соседних домов и держали в отдельной группе.

Свидетели рассказали, что видели группу пленных на стоянке перед русской базой в рубашках, надвинутые на голову. По словам Скибы, российские солдаты заставили их опуститься на колени, а затем почти сразу застрелили Виталия Карпенко.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6