Оприлюднено нові докази масової страти в Бучі, - NYT. ВІДЕО+ФОТО
Видання The New York Times розшукало докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на Яблунській, 144 в Бучі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на NYT.
Зазначається, що NYT встановило імена всіх страчених чоловіків та причини, з яких більшість із них стали мішенню.
Це (з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.
Кадри з камери спостереження навпроти будинку 144 показали, що російські десантники зайняли Бучу приблизно в той же час, коли було страчено групу чоловіків. Вони керували транспортними засобами, такими як конструкції БМД-2, БМД-3 та БМД-4, які використовуються майже виключно у Повітряно-десантних військах Росії.
Десантники патрулювали район, проводячи обшуки по будинках і працюючи всередині та зовні чотириповерхової офісної будівлі, 144, на Яблунській, яку росіяни перетворили на базу та польовий шпиталь.
Поряд, на Яблунській, 31, Іван Скиба, 43-річний будівельник, і ще п'ять осіб чергували на імпровізованому блокпосту, коли російські повернулися.
Як Скиба розповів виданню, у них була граната, бронежилети та гвинтівка.
За словами Скиби, попереджені по радіо, що росіяни повернулися до Бучі і рухаються в їхньому напрямку, вони сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенком, який приносив бійцям чай та каву.
Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков та Денис Руденко.
Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом пістолета вигнали з дому всіх дев'ятьох із них, включно з домовласником. Солдати обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову належність, і змусили декого з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх проводили на базу на вулиці Яблунській, 144.
Про те, що сталося далі, журналістам розповів Скиба та сім цивільних свідків, яких російські сили також зібрали із сусідніх будинків та тримали в окремій групі.
Свідки розповіли, що бачили групу полонених на стоянці перед російською базою у сорочках, насунуті на голову. За словами Скиби, російські солдати змусили їх стати на коліна, а потім майже відразу застрелили Віталія Карпенка.
New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022
Зазначається, що одну людину відпустили. За словами місцевого військового командира та слідчих, зараз він перебуває під слідством; в урядовому документі, з яким ознайомилися NYT, зазначено, що йдеться про "державну зраду".
Скиба розповів, що в нього вистрілили, і він впав, куля влучила йому в бік.
Тіла чоловіків, убитих на стоянці та всередині будівлі, були винесені у двір і разом із шістьма іншими жертвами пролежали там майже місяць.
Будь ласка, зачекайте...
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У вашому імені помилка; мало бути Гондон, я так розумію?
Тебя еще сегодня не посылали ? Исправляюсь, Вован иди на **й !
https://tsargrad.tv/news/zelenskij-zajavil-chtosmozhet-bystro-i-prosto-zakonchit-vojnu-v-donbasse_180141
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Давайте його ще канонізуємо....
Канонізувати спізнились - він уже обраний почесним доктором якогось (занюханого) пенсильванського коледжу.
А от на Нобеля ще можна послати!
@Merenyaka
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8 год
Міська рада написала в полицію заяву на війскових, які звалили пам'ятник невскому. #Харків
Терехов мразота ще та
Понятие « боевик» обычно использеется в негативном смысле И ЧАЩЕ ВСЕГО ПРО ТЕРООРИСТОВ
ВЫ УКРАИНЦЕВ НАЗЫВАЕТЕ БОЕВИКАМИ ?????
советую поработать с Вашими журналистами на такие темы.
Журналистов этому учат обычно. В лоб многое не переводится.
Название брендов и имена собственные не переводятся. К примеру ПАНАСОНИК.
и т д
Этому учат в институте и даже школе
звичка, знаєте...
"Люся", спіч до тебе в першу чергу.
Загинули ні за цапову душу.
Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ наші "очільники" обіцяли що десь у ЧЕРВНІ!!! цього року візьмуться за організацію тероборони.
Гниди.
Українці були не готові отримати таке нелюдське ставлення до себе від недавніх братів.
Ніхто не хотів вірити, знизу і доверху.
Але українці вчаться. Правда, за звичним принципом - "біда навчить".
Повинні були загинути тисячі людей, бути знищеними оселі на сотнях тисяч кілометрів української землі, щоб до більшості (ще далеко не до усіх!) нарешті дійшло: москалі українцям - не друзі, а закляті вороги. Надовго, якщо не довічно.
Це розуміння повинно поміняти людей, інакше українці як нація не виживе. Не "я нічого не знаю", коли моя хата з краю, а - "я першим стріляю". Не євроремонтики і тачка з євробляхою, а міцні кордони і обучене і озброєне військо і тероборона. Не давати хабаря там чи тут, митникам, ментам і чиновникам - а здавати їх як справжніх ворогів держави.
Не голосувати за гречку чи чого там ще по приколу, а обирати тих, хто у скрутну хвилину не зрадив, підставив свою грудь за країну, за людей. Не мовчати про сваволю місцевих царьків і криміналу, а об"єднавшись - давати відсіч.
І головне - вчити своїх дітей любити свою Україну, з її неповторною культурою і історією.
Щоб, як доведеться, боронили неньку до останнього, як це зараз роблять теперішні Герої України, у Маріуполі і кругом на рубежах боїв з рашистським агресором.
Слава Україні!
В 2022 - уже внуки и правнуки той орды - российская армия, ФСБ, кадыровцы, росгвардия - по Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.
Ви ж українець?
То повинні знати: не любо - не слухай!
(І До речі, якби ваш месидж був направлений на зменшення конфронтації, ви б не написали ТОГО порохаБ а просто - пороха. А так ваші уподобання відразу вийшли на яв і це невипадково, що першою ж реплікою вам був грубий, хамський і відверто "анти-порохоботський" ВИСЕР.
І ви спровокували його. Так хто ж тут сіє зло?)
Разговор баб триндычих /и то те культурнее и содержательнее/
Почему не шли в тероборону не оказывали оказываете посильную помощь
А то все знаете все знали /а сухаря не заготовили /вот и все ваши знания
И предскозания .
А хлопцы там на фронте делают победу не жалея даже жизни