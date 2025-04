Оприлюднено нові докази масової страти в Бучі, - NYT. ВІДЕО+ФОТО

Видання The New York Times розшукало докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на Яблунській, 144 в Бучі.

Зазначається, що NYT встановило імена всіх страчених чоловіків та причини, з яких більшість із них стали мішенню.

Це (з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.

Кадри з камери спостереження навпроти будинку 144 показали, що російські десантники зайняли Бучу приблизно в той же час, коли було страчено групу чоловіків. Вони керували транспортними засобами, такими як конструкції БМД-2, БМД-3 та БМД-4, які використовуються майже виключно у Повітряно-десантних військах Росії.

Десантники патрулювали район, проводячи обшуки по будинках і працюючи всередині та зовні чотириповерхової офісної будівлі, 144, на Яблунській, яку росіяни перетворили на базу та польовий шпиталь.

Поряд, на Яблунській, 31, Іван Скиба, 43-річний будівельник, і ще п'ять осіб чергували на імпровізованому блокпосту, коли російські повернулися.

Як Скиба розповів виданню, у них була граната, бронежилети та гвинтівка.

За словами Скиби, попереджені по радіо, що росіяни повернулися до Бучі і рухаються в їхньому напрямку, вони сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенком, який приносив бійцям чай та каву.

Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков та Денис Руденко.

Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом пістолета вигнали з дому всіх дев'ятьох із них, включно з домовласником. Солдати обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову належність, і змусили декого з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх проводили на базу на вулиці Яблунській, 144.

Про те, що сталося далі, журналістам розповів Скиба та сім цивільних свідків, яких російські сили також зібрали із сусідніх будинків та тримали в окремій групі.

Свідки розповіли, що бачили групу полонених на стоянці перед російською базою у сорочках, насунуті на голову. За словами Скиби, російські солдати змусили їх стати на коліна, а потім майже відразу застрелили Віталія Карпенка.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6