От обстрелов россиян погибли семь мирных жителей Донбасса, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
На Донетчине в субботу, 21 мая, войска РФ убили семерых мирных жителей и еще десять ранили.
Об этом сообщает в телеграм-канале начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 - в Лимане, 2 - в Николаевке, 1 – в Авдеевке и 1 – в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области, отметил Кириленко.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий21.05.2022 21:48 Ответить Мне нравится 2
Это Просто
показать весь комментарий21.05.2022 22:01 Ответить Мне нравится 1
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль