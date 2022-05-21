От обстрелов россиян погибли семь мирных жителей Донбасса, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

На Донетчине в субботу, 21 мая, войска РФ убили семерых мирных жителей и еще десять ранили.

Об этом сообщает в телеграм-канале начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 - в Лимане, 2 - в Николаевке, 1 – в Авдеевке и 1 – в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области, отметил Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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