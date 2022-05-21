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Від обстрілів росіян загинули семеро мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

На Донеччині у суботу, 21 травня, війська РФ убили сімох мирних жителів і ще десятьох поранили.

Про це повідомляє у телеграмі начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 в Лимані, 2 - у Миколаївці, 1 - в Авдіївці та 1 - у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині, зазначив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, п'ятеро дістали поранення, - ОВА

Від обстрілів росіян загинули семеро мирних жителів Донеччини, - Кириленко 01

Автор: 

Донецька область (8335) Кириленко Павло (907)


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21.05.2022 21:48 Відповісти
этих убийц-террористов надо мочить на их территории, в бункерах, в сартирах
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21.05.2022 22:01 Відповісти
 
 