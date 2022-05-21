Від обстрілів росіян загинули семеро мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
На Донеччині у суботу, 21 травня, війська РФ убили сімох мирних жителів і ще десятьох поранили.
Про це повідомляє у телеграмі начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 в Лимані, 2 - у Миколаївці, 1 - в Авдіївці та 1 - у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині, зазначив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар21.05.2022 21:48 Відповісти Мені подобається 2
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показати весь коментар21.05.2022 22:01 Відповісти Мені подобається 1
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