Від обстрілів росіян загинули семеро мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

На Донеччині у суботу, 21 травня, війська РФ убили сімох мирних жителів і ще десятьох поранили.

Про це повідомляє у телеграмі начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 в Лимані, 2 - у Миколаївці, 1 - в Авдіївці та 1 - у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині, зазначив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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