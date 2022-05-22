Оккупанты ночью обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожской области, есть пострадавшие граждане, - ОВА

Войска РФ ночью запустили ракеты по одному из сел в Вольнянском районе.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этих обстрелов", - отметили в ОВА.

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