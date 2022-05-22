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Новости Война
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Продолжаются переговоры об освобождении начальника пожарно-спасательного отряда Трояна, похищенного оккупантами в Энергодаре, - мэр Орлов

енергодар

Жителей Энергодара просят воздержаться от акций протеста в поддержку пожарных.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Его коллеги обращаются к жителям Энергодара с просьбой воздержаться сегодня от акции протеста в поддержку пожарных и их руководителя. Это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску нашего сотрудника и повредить пожарным в исполнении своих обязанностей!" – отметил глава города.

Напомним, ранее пожарные протестовали против похищения начальника отряда Виталия Трояна, отказавшегося работать под российским триколором.

Также читайте: Вышедшие на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас, - Зеленский

ГСЧС (4950) Энергодар (157)


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А що не можна було під тиском води змити орків у канаву. На фото досить значна кількість пожежників. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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22.05.2022 10:57 Ответить
и получить автоматную очередь? Потерять жизнь, а орки от воды обсохнут и продолжат "жить". С дивана вам легко геройствовать, а получитл пулю или поехать в подвал с кульком на голове - не на диване коменты писать...
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22.05.2022 14:32 Ответить
чого залишились?
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22.05.2022 11:06 Ответить
тактика ***** перевершила всі сподівання щодо людських та міжнародних відносин.
вбили людей, дітей...
давайте нам щось бо будемо вбивати далі.
викрали людей,
давайте вести перемовини
вкрали АЕС
купуйте у нас енергію
вкрали зерно
повезли продавати.
і чого коштує фото з бучі з вбитими, річною дитинкою та матір,ю
коли матір з,язали, заставили побачити смерть дитини а потім вбили й матір
французам, німцям, італьянцям, мадярам та особливо оркам це по душі....
інакше реакція булаб зовсім друга
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22.05.2022 11:12 Ответить
Вибачте,при чому тут названі вами,мінус орків. Ваша політика сама робить крок вперед, два назад.
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22.05.2022 11:21 Ответить
Сдали такой стратегический город и самую большую в Европе АЕС без сопротивления а теперь будете за каждого жителя енергодара проводить переговоры? Да там весь город в окупации, а не только начальник пожарного отделения
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22.05.2022 11:26 Ответить
Сопротивление было ,правда почти безоружное .Толпа в несколько тысяч человек несколько суток не пускала в город орков пока те их выстрелами не разогнали ,а на самой аэс несколько нацгвардейцев погибли её обороняя и уничтожили по моему один танк и бтр
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22.05.2022 11:30 Ответить
 
 