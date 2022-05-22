Продолжаются переговоры об освобождении начальника пожарно-спасательного отряда Трояна, похищенного оккупантами в Энергодаре, - мэр Орлов
Жителей Энергодара просят воздержаться от акций протеста в поддержку пожарных.
Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Его коллеги обращаются к жителям Энергодара с просьбой воздержаться сегодня от акции протеста в поддержку пожарных и их руководителя. Это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску нашего сотрудника и повредить пожарным в исполнении своих обязанностей!" – отметил глава города.
Напомним, ранее пожарные протестовали против похищения начальника отряда Виталия Трояна, отказавшегося работать под российским триколором.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вбили людей, дітей...
давайте нам щось бо будемо вбивати далі.
викрали людей,
давайте вести перемовини
вкрали АЕС
купуйте у нас енергію
вкрали зерно
повезли продавати.
і чого коштує фото з бучі з вбитими, річною дитинкою та матір,ю
коли матір з,язали, заставили побачити смерть дитини а потім вбили й матір
французам, німцям, італьянцям, мадярам та особливо оркам це по душі....
інакше реакція булаб зовсім друга