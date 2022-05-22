Продолжаются переговоры об освобождении начальника пожарно-спасательного отряда Трояна, похищенного оккупантами в Энергодаре, - мэр Орлов

Жителей Энергодара просят воздержаться от акций протеста в поддержку пожарных.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Его коллеги обращаются к жителям Энергодара с просьбой воздержаться сегодня от акции протеста в поддержку пожарных и их руководителя. Это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску нашего сотрудника и повредить пожарным в исполнении своих обязанностей!" – отметил глава города.

Напомним, ранее пожарные протестовали против похищения начальника отряда Виталия Трояна, отказавшегося работать под российским триколором.

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