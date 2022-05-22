РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6002 посетителя онлайн
Новости Война
40 669 90

В Энергодаре взорвали коллаборанта Шевчика, он ранен

Дверь в подъезд самопровозглашенного "главы народной администрации" Энергодара Андрея Шевчика взорвали в Энергодаре. Сам коллаборант получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Дмитрий Орлов.

"Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал. Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали, что была взорвана дверь в подъезд дома, где проживает ставленник российских военных, "мэр" и депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик.

По неподтвержденной информации, он ранен и находится в больнице.

Читайте также: Продолжаются переговоры об освобождении начальника пожарно-спасательного отряда Трояна, похищенного оккупантами в Энергодаре, - мэр Орлов

Автор: 

взрыв (6727) Энергодар (157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+104
"Пуля много чего меняет в голове, даже если попадает в задницу..." (С)
показать весь комментарий
22.05.2022 12:04
+87
Правильное решение, не то, что со Штепой наше недо-правосудие мозги налогоплатильщикам компостировало
показать весь комментарий
22.05.2022 12:03
+65
Жаль не сдохла эта гнида
показать весь комментарий
22.05.2022 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тяжело ранен или так по мелочи ?
показать весь комментарий
22.05.2022 12:01 Ответить
"Пуля много чего меняет в голове, даже если попадает в задницу..." (С)
показать весь комментарий
22.05.2022 12:04 Ответить
Аль Капоне
показать весь комментарий
22.05.2022 12:05 Ответить
Учёными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь. anekdotov.net
показать весь комментарий
22.05.2022 12:35 Ответить
К ватникам это не относится - у них как была вата в голове, так и останется. Таких только наглухо валить, перевоспитанию они не подлежат
показать весь комментарий
22.05.2022 12:36 Ответить
Золотые слова...
показать весь комментарий
22.05.2022 17:41 Ответить
+++++++++
показать весь комментарий
23.05.2022 06:40 Ответить
+++++++++
показать весь комментарий
23.05.2022 06:40 Ответить
+++++++++
показать весь комментарий
23.05.2022 06:40 Ответить
Даже если по мелочи, теперь будет сраться от любого шороха. Хорошо
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40 Ответить
До кінця свого нікчемного існування ,буде срати під себе і їсти через трубочку))) так навіть краще ніж швидка смерть)))
показать весь комментарий
22.05.2022 19:48 Ответить
Жаль не сдохла эта гнида
показать весь комментарий
22.05.2022 12:02 Ответить
"Ой жаль,жаль..." жаль що жива гнида лишилося!!!)))
показать весь комментарий
22.05.2022 12:33 Ответить
Правильное решение, не то, что со Штепой наше недо-правосудие мозги налогоплатильщикам компостировало
показать весь комментарий
22.05.2022 12:03 Ответить
Да здравствует суд Линча,самий справедливий суд в мире !!!))))
показать весь комментарий
22.05.2022 12:35 Ответить
скорее, единственный справедливый суд в мире
показать весь комментарий
22.05.2022 12:37 Ответить
вы наверное хотели сказать не компостировало а компенсировало ? да,бубачка может и такое выкинуть.... По постановлению ЕСПЧ Украина должна выплатить экс-меру Славянска в течении трех месяцев 2600 евро моральной компенсации, а также 1000 евро за судебные издержки и расходы.

Часть требований Штепы суд отклонил. В частности, чиновница просила компенсировать ей материальный ущерб от потери заработной платы в размере 8 650 евро. Она также требовала 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Штепа также требовала компенсировать ей 21450 евро за издержки и расходы в национальном суде и ЕСПЧ. Суд посчитал разумным присудить сумму только в 1000 евро для покрытия расходов по всем статьям.
И таки выплатили с наших налогов, этой крысе"компенсацию"...
показать весь комментарий
22.05.2022 12:43 Ответить
Правильно говорят ,что суд Линча самый справедливый суд в мире и самый дешёвый
показать весь комментарий
22.05.2022 14:12 Ответить
К ****** усіх маргіналів.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:03 Ответить
Шкода що не здох
показать весь комментарий
22.05.2022 12:04 Ответить
Ні, нащо йому так просто здихати? Він має бути засуджений і має висіти на смереці. Ну чи на тополі, що там на півдні росте?...
показать весь комментарий
22.05.2022 12:42 Ответить
Тополя крихка, але там вдосталь стовбів.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:20 Ответить
Да, жаль - жаль, очень жаль, что падаль осталась жива!
показать весь комментарий
22.05.2022 17:45 Ответить
лифт к мотороле ?
показать весь комментарий
22.05.2022 12:04 Ответить
так моторолла в мультике снимался три банана, сел в лифт и улетел в космос на концерт
показать весь комментарий
22.05.2022 12:16 Ответить
Треба було його у ліфті "покатати".
показать весь комментарий
22.05.2022 12:04 Ответить
Або джмелем вкусити.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:07 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 12:07 Ответить
Она действительно грустная ,так как эта падаль жива осталась
показать весь комментарий
22.05.2022 14:13 Ответить
Все относительно... Палач Самашек генерал Романов тоже живой остался... Правда 26 лет только и может что шевелить глазами... Живой до сих пор...
показать весь комментарий
22.05.2022 17:38 Ответить
+++
показать весь комментарий
22.05.2022 21:09 Ответить
тепер падла буде ходити і ссати ....- а наостанок все рівно дістанемо та мінусуемо ....- прочитав ....жінка діти діти прочитали ....- час пішов - запамятай падло цей пост ...
Україна НАЗАВЖДИ!!!!
показать весь комментарий
22.05.2022 12:09 Ответить
А тєм врємєнєм , херург представив нові символи паРаші - Серп і - ??? шось таке .. То лє молот , то лє хрест ,, гібрид , карочє . Уявляю в якому шоці , перебуває зараз Господь . !!
..
показать весь комментарий
22.05.2022 12:14 Ответить
то в них страпон такий
показать весь комментарий
22.05.2022 12:20 Ответить
Хочєш сєй , а хочєш куй - всьо равно палучіш ...
показать весь комментарий
22.05.2022 12:34 Ответить
А гдє звєзда? Хєругх лох. Без звізди нікак.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40 Ответить
Хер-Ург скоро представит новую коллекцию гербов. На главном гербе будут запечатлены швабра и грабли!
показать весь комментарий
22.05.2022 12:47 Ответить
Могильный крест.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:51 Ответить
Це давнє фото.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:25 Ответить
Сатаністи.
показать весь комментарий
22.05.2022 15:24 Ответить
Вот тє молот вот тє сєрп єто наш совьєтскій гєрб-
хочєш жні а хочєш куй-
всьоо равно получіш-путіна
в кінці не в рифму
показать весь комментарий
22.05.2022 17:27 Ответить
@Blackman
... хочешь, жни, а хочеш - куй:
все равно получишь ПУЙ.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:32 Ответить
ацкій сотона
показать весь комментарий
22.05.2022 19:10 Ответить
Ну невже, для того, щоб знищити колоборанта, треба чекати щоб ворог окупував нашу територію?! Для того і існують спецслужби, щоб працювати на випередження., Буданов- привіт Гогіашвіллі, Баканов- Суркісам., і т.д. ...
показать весь комментарий
22.05.2022 12:18 Ответить
це ще поки відкриті калаборанти получають ..зди
прийде час і на додому повернуться хлопці до мирних калаборантів
дуже сподіваюсь що судів не буде
сподіваюсь буде м,ясо........
бо на мирних територіях, просто жах, безпрєдєл і повний ігнор війни та військових.
вся ******* яка крала, краде ще більше і більше.
місто Ладижин пішло вперед всіх.
мер, ворюга та зрадник подав у відставку а за себе призначив свого "гаманця"
з яким крав 20 років.
як ВАМ таке???
І ****, нам кажуть що все законно........................................
за тиждень знявся сам, зняв секретаря і поставив секретарем свого ставленика,
в.о. мера млять.
де, курва, сбу, де прокуратура, накуй нам така влада,
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, млять.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:19 Ответить
А ви що,не можете його відправити до пекла,руки ноги є,вила купіть та вштрикніть йому у сраку
показать весь комментарий
22.05.2022 12:48 Ответить
Тааак, де мої чорні свічки?! Недопрацьовочка вийшла... Знов всю ніч тепер шаманити, а сьогодні неділя - у мавок лісових й степових, у водяників та русалок, у повітруль вихідний! Все сама, все сама 😁🤞😈💙💛
показать весь комментарий
22.05.2022 12:22 Ответить
Давайте,давайте),будь ласка, під час воєнного стану робочий тиждень збільшується....
показать весь комментарий
22.05.2022 12:29 Ответить
І не тільки робочий день!
"В военное время значение синуса может достигать трёх и даже четырёх" © із класики мілітарних афоризмів
показать весь комментарий
22.05.2022 14:22 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 12:28 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 12:33 Ответить
Допрацювати. Хлопці, ви наші герої! Молимося за вас, щоб все вийшло і ви цілі залишилися!
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40 Ответить
Цей Шевчик - то "шістка".
Ще треба покарати зрадників, які зробили так, що орки через 24 години після вторгнення опинились в Енергодарі!
Ну тіпа *****..али...
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40 Ответить
Всі зрадники , на Банковій !
показать весь комментарий
22.05.2022 13:34 Ответить
Задержались с охотой, но лучше позже чем никогда
Нужно чтоб всякая продажная шваль боялась и днем и ночью
показать весь комментарий
22.05.2022 12:43 Ответить
Так вот почему кацы своих на эти должности не ставят,пока!
показать весь комментарий
22.05.2022 12:54 Ответить
Пора шевчик, пора. гиви с моторылой уже ждут и кабздох по такому случаю провоет что-нибудь.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:12 Ответить
А чому у нас зрадників знизують лише на окупованих територіях??? Чому й досі ніхто не підірвав когось з цих опудал з ОПЗЖ??? Комуняк колишніх???
показать весь комментарий
22.05.2022 13:16 Ответить
"Настав час оглянутися на своє мерзенне життя і дати відповідь перед народом за все! Народ наш добросердий і часто прощає провини синів своїх, наставляє на путь істини тих, хто схибив, оступився в горі чи скруті. Та тому, хто пролив кров людей наших, хто заради жалюгідної наживи, заради нафтодоларів московських торгував Україною, завдаючи її в неволю кацапську, тому, хто разом з кадирівцями й бурятами хотів знищити славне Запоріжжя, яке споконвіку захищало землі Європи від нападів ворогів, -тому прощення немає!"

© трохи перероблений фрагмент із роману В. Малика "Фірман султана"
показать весь комментарий
22.05.2022 13:28 Ответить
Шкода , що гобліни тільки поранені , а не висять іх органи на деревах !!
Вдруге , вже точно наші партизани , не промахнуться !

Зрадники смердючі , запам'ятайте - так буде з кожним , хто замахнеться на святе - на нашу свободу і вільну Україну 😠
показать весь комментарий
22.05.2022 13:33 Ответить
Шоб здох, с*ка. Як покалічило, теж непогано.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:34 Ответить
Мразотню повезли у Мелітополь.. бояться в лікарні лікувати Енергодарській... 😈
показать весь комментарий
22.05.2022 13:56 Ответить
В Мелитополе тоже взрывают .Надеюсь там его партизаны ,переодетые медбратьями быстро на тот свет отправят
показать весь комментарий
22.05.2022 14:18 Ответить
Зробити цьому пацієнтові кисневу терапію
(внутрішньовенно)
показать весь комментарий
22.05.2022 14:25 Ответить
Та ладно 😁 можна просто разом із вітамінами вколоти інсуліну одиниць так 20. Для здорової людини - гіпоглікемічна кома протягом 10 хвилин, від якої помирає мозок, плюс нічого не доведеш - бо інсулін то звичайний гормон, що є в кожної людини... Таким чином багато "каяків" у 90 гекнулось. Вони кололи, щоб більше їсти та масу накопичувати, але якщо не розрахував - тупо не можеш заїсти так, щоб цукор встиг у кров всмоктатись
показать весь комментарий
22.05.2022 14:37 Ответить
Качків
показать весь комментарий
22.05.2022 14:38 Ответить
Сподіваюся, що поранення таке, щоб цьому зраднику подальше життя перетворилося на суцільне борошно
показать весь комментарий
22.05.2022 14:16 Ответить
Борошно ?
Підлога Макартні ?
показать весь комментарий
22.05.2022 16:55 Ответить
Та ще й яке борошно! Щоб не було сечі терпіти, і не можна було взяти стовбур і застрелитись!
показать весь комментарий
22.05.2022 18:09 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 21:14 Ответить
@В Шатров

Та ні, який «стовбур», ви не в курсі. То називається «ЛЮФА», це усі справжні бандерівці знають.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:36 Ответить
Жаль,що не здох,паскуда.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:32 Ответить
З іншого боку, важка інвалідність може бути гіршою за смерть.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:34 Ответить
Тобто розвідка й підпільники працюють і це-чудово! Нажаль поки ще не завжди з 100 відсотковий результатом, але вся ця робота призведе, нарешті, до результату-звільненню святої української землі від загарбників і остаточній перемозі над втіленням світового зла-мокшанії
показать весь комментарий
22.05.2022 15:21 Ответить
Нужно подорвать всех олигархов, коллаборантов и коррупционеров! Очистить страну от крыс!
показать весь комментарий
22.05.2022 16:18 Ответить
Старая гнилая жопа, чтоб он сдох.
показать весь комментарий
22.05.2022 16:52 Ответить
Ригу бо бо
показать весь комментарий
22.05.2022 16:54 Ответить
Гнида должна сдохнуть!
показать весь комментарий
22.05.2022 17:05 Ответить
Нарешті Слава Богу в Україні є свій Мосад ,дякуб хлопцям за таку працю!тепер ***** колоборанти і сепари тримайтесь за труси скоро вам всім пі...а !Слава Україні !!
показать весь комментарий
22.05.2022 17:50 Ответить
Чомусь всі ці "народні" не можуть без охорони пересуватись по тому місту, де вони вільно ходили до своєї "народності".
показать весь комментарий
22.05.2022 18:51 Ответить
Нічого. Наступного разу так не пощастить.
показать весь комментарий
22.05.2022 19:29 Ответить
м
показать весь комментарий
23.05.2022 00:19 Ответить
не страшно это была тренировка.пусть шею разминает, очень скоро веревка и столб.смерть москалям и их прихвостням.
показать весь комментарий
23.05.2022 06:09 Ответить
 
 