В Энергодаре взорвали коллаборанта Шевчика, он ранен

Дверь в подъезд самопровозглашенного "главы народной администрации" Энергодара Андрея Шевчика взорвали в Энергодаре. Сам коллаборант получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Дмитрий Орлов.

"Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал. Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали, что была взорвана дверь в подъезд дома, где проживает ставленник российских военных, "мэр" и депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик.

По неподтвержденной информации, он ранен и находится в больнице.

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