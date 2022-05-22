В Энергодаре взорвали коллаборанта Шевчика, он ранен
Дверь в подъезд самопровозглашенного "главы народной администрации" Энергодара Андрея Шевчика взорвали в Энергодаре. Сам коллаборант получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Дмитрий Орлов.
"Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.
При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал. Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", - говорится в сообщении.
Ранее местные СМИ сообщали, что была взорвана дверь в подъезд дома, где проживает ставленник российских военных, "мэр" и депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик.
По неподтвержденной информации, он ранен и находится в больнице.
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Часть требований Штепы суд отклонил. В частности, чиновница просила компенсировать ей материальный ущерб от потери заработной платы в размере 8 650 евро. Она также требовала 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Штепа также требовала компенсировать ей 21450 евро за издержки и расходы в национальном суде и ЕСПЧ. Суд посчитал разумным присудить сумму только в 1000 евро для покрытия расходов по всем статьям.
И таки выплатили с наших налогов, этой крысе"компенсацию"...
Україна НАЗАВЖДИ!!!!
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хочєш жні а хочєш куй-
всьоо равно получіш-путіна
в кінці не в рифму
... хочешь, жни, а хочеш - куй:
все равно получишь ПУЙ.
прийде час і на додому повернуться хлопці до мирних калаборантів
дуже сподіваюсь що судів не буде
сподіваюсь буде м,ясо........
бо на мирних територіях, просто жах, безпрєдєл і повний ігнор війни та військових.
вся ******* яка крала, краде ще більше і більше.
місто Ладижин пішло вперед всіх.
мер, ворюга та зрадник подав у відставку а за себе призначив свого "гаманця"
з яким крав 20 років.
як ВАМ таке???
І ****, нам кажуть що все законно........................................
за тиждень знявся сам, зняв секретаря і поставив секретарем свого ставленика,
в.о. мера млять.
де, курва, сбу, де прокуратура, накуй нам така влада,
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, млять.
"В военное время значение синуса может достигать трёх и даже четырёх" © із класики мілітарних афоризмів
Ще треба покарати зрадників, які зробили так, що орки через 24 години після вторгнення опинились в Енергодарі!
Ну тіпа *****..али...
Нужно чтоб всякая продажная шваль боялась и днем и ночью
© трохи перероблений фрагмент із роману В. Малика "Фірман султана"
Вдруге , вже точно наші партизани , не промахнуться !
Зрадники смердючі , запам'ятайте - так буде з кожним , хто замахнеться на святе - на нашу свободу і вільну Україну 😠
(внутрішньовенно)
Підлога Макартні ?
Та ні, який «стовбур», ви не в курсі. То називається «ЛЮФА», це усі справжні бандерівці знають.