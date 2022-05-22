В Енергодарі підірвали колаборанта Шевчика, його поранено

Двері в під'їзд самопроголошеного "голови народної адміністрації" Енергодара Андрія Шевчика підірвали в Енергодарі. Сам колаборант дістав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Дмитро Орлов.

"Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості.

Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта і ударили точно та прицільно", - йдеться в повідомленні.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що було підірвано двері в під'їзд будинку, де проживає ставленик російських військових, "мер" і депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик.

За непідтвердженою інформацією, він поранений і перебуває у лікарні.

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