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В Енергодарі підірвали колаборанта Шевчика, його поранено

Двері в під'їзд самопроголошеного "голови народної адміністрації" Енергодара Андрія Шевчика підірвали в Енергодарі. Сам колаборант дістав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Дмитро Орлов.

"Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості.

Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта і ударили точно та прицільно", - йдеться в повідомленні.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що було підірвано двері в під'їзд будинку, де проживає ставленик російських військових, "мер" і депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик.

За непідтвердженою інформацією, він поранений і перебуває у лікарні.

Також читайте: Тривають перемовини про звільнення начальника пожежно-рятувального загону Трояна, якого викрали окупанти в Енергодарі, - мер Орлов

В Енергодарі підірвали колаборанта Шевчика, його поранено 01
В Енергодарі підірвали колаборанта Шевчика, його поранено 02

Автор: 

вибух (4439) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+104
"Пуля много чего меняет в голове, даже если попадает в задницу..." (С)
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22.05.2022 12:04
+87
Правильное решение, не то, что со Штепой наше недо-правосудие мозги налогоплатильщикам компостировало
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22.05.2022 12:03
+65
Жаль не сдохла эта гнида
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22.05.2022 12:02
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Тяжело ранен или так по мелочи ?
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22.05.2022 12:01 Відповісти
"Пуля много чего меняет в голове, даже если попадает в задницу..." (С)
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22.05.2022 12:04 Відповісти
Аль Капоне
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22.05.2022 12:05 Відповісти
Учёными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь. anekdotov.net
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22.05.2022 12:35 Відповісти
К ватникам это не относится - у них как была вата в голове, так и останется. Таких только наглухо валить, перевоспитанию они не подлежат
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22.05.2022 12:36 Відповісти
Золотые слова...
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22.05.2022 17:41 Відповісти
+++++++++
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23.05.2022 06:40 Відповісти
+++++++++
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23.05.2022 06:40 Відповісти
+++++++++
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23.05.2022 06:40 Відповісти
Даже если по мелочи, теперь будет сраться от любого шороха. Хорошо
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22.05.2022 12:40 Відповісти
До кінця свого нікчемного існування ,буде срати під себе і їсти через трубочку))) так навіть краще ніж швидка смерть)))
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22.05.2022 19:48 Відповісти
Жаль не сдохла эта гнида
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22.05.2022 12:02 Відповісти
"Ой жаль,жаль..." жаль що жива гнида лишилося!!!)))
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22.05.2022 12:33 Відповісти
Правильное решение, не то, что со Штепой наше недо-правосудие мозги налогоплатильщикам компостировало
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22.05.2022 12:03 Відповісти
Да здравствует суд Линча,самий справедливий суд в мире !!!))))
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22.05.2022 12:35 Відповісти
скорее, единственный справедливый суд в мире
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22.05.2022 12:37 Відповісти
вы наверное хотели сказать не компостировало а компенсировало ? да,бубачка может и такое выкинуть.... По постановлению ЕСПЧ Украина должна выплатить экс-меру Славянска в течении трех месяцев 2600 евро моральной компенсации, а также 1000 евро за судебные издержки и расходы.

Часть требований Штепы суд отклонил. В частности, чиновница просила компенсировать ей материальный ущерб от потери заработной платы в размере 8 650 евро. Она также требовала 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Штепа также требовала компенсировать ей 21450 евро за издержки и расходы в национальном суде и ЕСПЧ. Суд посчитал разумным присудить сумму только в 1000 евро для покрытия расходов по всем статьям.
И таки выплатили с наших налогов, этой крысе"компенсацию"...
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22.05.2022 12:43 Відповісти
Правильно говорят ,что суд Линча самый справедливый суд в мире и самый дешёвый
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22.05.2022 14:12 Відповісти
К ****** усіх маргіналів.
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22.05.2022 12:03 Відповісти
Шкода що не здох
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22.05.2022 12:04 Відповісти
Ні, нащо йому так просто здихати? Він має бути засуджений і має висіти на смереці. Ну чи на тополі, що там на півдні росте?...
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22.05.2022 12:42 Відповісти
Тополя крихка, але там вдосталь стовбів.
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22.05.2022 14:20 Відповісти
Да, жаль - жаль, очень жаль, что падаль осталась жива!
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22.05.2022 17:45 Відповісти
лифт к мотороле ?
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22.05.2022 12:04 Відповісти
так моторолла в мультике снимался три банана, сел в лифт и улетел в космос на концерт
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22.05.2022 12:16 Відповісти
Треба було його у ліфті "покатати".
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22.05.2022 12:04 Відповісти
Або джмелем вкусити.
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22.05.2022 12:07 Відповісти
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22.05.2022 12:07 Відповісти
Она действительно грустная ,так как эта падаль жива осталась
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22.05.2022 14:13 Відповісти
Все относительно... Палач Самашек генерал Романов тоже живой остался... Правда 26 лет только и может что шевелить глазами... Живой до сих пор...
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22.05.2022 17:38 Відповісти
+++
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22.05.2022 21:09 Відповісти
тепер падла буде ходити і ссати ....- а наостанок все рівно дістанемо та мінусуемо ....- прочитав ....жінка діти діти прочитали ....- час пішов - запамятай падло цей пост ...
Україна НАЗАВЖДИ!!!!
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22.05.2022 12:09 Відповісти
А тєм врємєнєм , херург представив нові символи паРаші - Серп і - ??? шось таке .. То лє молот , то лє хрест ,, гібрид , карочє . Уявляю в якому шоці , перебуває зараз Господь . !!
..
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22.05.2022 12:14 Відповісти
то в них страпон такий
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22.05.2022 12:20 Відповісти
Хочєш сєй , а хочєш куй - всьо равно палучіш ...
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22.05.2022 12:34 Відповісти
А гдє звєзда? Хєругх лох. Без звізди нікак.
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22.05.2022 12:40 Відповісти
Хер-Ург скоро представит новую коллекцию гербов. На главном гербе будут запечатлены швабра и грабли!
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22.05.2022 12:47 Відповісти
Могильный крест.
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22.05.2022 12:51 Відповісти
Це давнє фото.
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22.05.2022 14:25 Відповісти
Сатаністи.
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22.05.2022 15:24 Відповісти
Вот тє молот вот тє сєрп єто наш совьєтскій гєрб-
хочєш жні а хочєш куй-
всьоо равно получіш-путіна
в кінці не в рифму
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22.05.2022 17:27 Відповісти
@Blackman
... хочешь, жни, а хочеш - куй:
все равно получишь ПУЙ.
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22.05.2022 21:32 Відповісти
ацкій сотона
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22.05.2022 19:10 Відповісти
Ну невже, для того, щоб знищити колоборанта, треба чекати щоб ворог окупував нашу територію?! Для того і існують спецслужби, щоб працювати на випередження., Буданов- привіт Гогіашвіллі, Баканов- Суркісам., і т.д. ...
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22.05.2022 12:18 Відповісти
це ще поки відкриті калаборанти получають ..зди
прийде час і на додому повернуться хлопці до мирних калаборантів
дуже сподіваюсь що судів не буде
сподіваюсь буде м,ясо........
бо на мирних територіях, просто жах, безпрєдєл і повний ігнор війни та військових.
вся ******* яка крала, краде ще більше і більше.
місто Ладижин пішло вперед всіх.
мер, ворюга та зрадник подав у відставку а за себе призначив свого "гаманця"
з яким крав 20 років.
як ВАМ таке???
І ****, нам кажуть що все законно........................................
за тиждень знявся сам, зняв секретаря і поставив секретарем свого ставленика,
в.о. мера млять.
де, курва, сбу, де прокуратура, накуй нам така влада,
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, млять.
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22.05.2022 12:19 Відповісти
А ви що,не можете його відправити до пекла,руки ноги є,вила купіть та вштрикніть йому у сраку
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22.05.2022 12:48 Відповісти
Тааак, де мої чорні свічки?! Недопрацьовочка вийшла... Знов всю ніч тепер шаманити, а сьогодні неділя - у мавок лісових й степових, у водяників та русалок, у повітруль вихідний! Все сама, все сама 😁🤞😈💙💛
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22.05.2022 12:22 Відповісти
Давайте,давайте),будь ласка, під час воєнного стану робочий тиждень збільшується....
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22.05.2022 12:29 Відповісти
І не тільки робочий день!
"В военное время значение синуса может достигать трёх и даже четырёх" © із класики мілітарних афоризмів
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22.05.2022 14:22 Відповісти
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22.05.2022 12:28 Відповісти
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22.05.2022 12:33 Відповісти
Допрацювати. Хлопці, ви наші герої! Молимося за вас, щоб все вийшло і ви цілі залишилися!
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22.05.2022 12:40 Відповісти
Цей Шевчик - то "шістка".
Ще треба покарати зрадників, які зробили так, що орки через 24 години після вторгнення опинились в Енергодарі!
Ну тіпа *****..али...
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22.05.2022 12:40 Відповісти
Всі зрадники , на Банковій !
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22.05.2022 13:34 Відповісти
Задержались с охотой, но лучше позже чем никогда
Нужно чтоб всякая продажная шваль боялась и днем и ночью
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22.05.2022 12:43 Відповісти
Так вот почему кацы своих на эти должности не ставят,пока!
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22.05.2022 12:54 Відповісти
Пора шевчик, пора. гиви с моторылой уже ждут и кабздох по такому случаю провоет что-нибудь.
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22.05.2022 13:12 Відповісти
А чому у нас зрадників знизують лише на окупованих територіях??? Чому й досі ніхто не підірвав когось з цих опудал з ОПЗЖ??? Комуняк колишніх???
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22.05.2022 13:16 Відповісти
"Настав час оглянутися на своє мерзенне життя і дати відповідь перед народом за все! Народ наш добросердий і часто прощає провини синів своїх, наставляє на путь істини тих, хто схибив, оступився в горі чи скруті. Та тому, хто пролив кров людей наших, хто заради жалюгідної наживи, заради нафтодоларів московських торгував Україною, завдаючи її в неволю кацапську, тому, хто разом з кадирівцями й бурятами хотів знищити славне Запоріжжя, яке споконвіку захищало землі Європи від нападів ворогів, -тому прощення немає!"

© трохи перероблений фрагмент із роману В. Малика "Фірман султана"
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22.05.2022 13:28 Відповісти
Шкода , що гобліни тільки поранені , а не висять іх органи на деревах !!
Вдруге , вже точно наші партизани , не промахнуться !

Зрадники смердючі , запам'ятайте - так буде з кожним , хто замахнеться на святе - на нашу свободу і вільну Україну 😠
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22.05.2022 13:33 Відповісти
Шоб здох, с*ка. Як покалічило, теж непогано.
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22.05.2022 13:34 Відповісти
Мразотню повезли у Мелітополь.. бояться в лікарні лікувати Енергодарській... 😈
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22.05.2022 13:56 Відповісти
В Мелитополе тоже взрывают .Надеюсь там его партизаны ,переодетые медбратьями быстро на тот свет отправят
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22.05.2022 14:18 Відповісти
Зробити цьому пацієнтові кисневу терапію
(внутрішньовенно)
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22.05.2022 14:25 Відповісти
Та ладно 😁 можна просто разом із вітамінами вколоти інсуліну одиниць так 20. Для здорової людини - гіпоглікемічна кома протягом 10 хвилин, від якої помирає мозок, плюс нічого не доведеш - бо інсулін то звичайний гормон, що є в кожної людини... Таким чином багато "каяків" у 90 гекнулось. Вони кололи, щоб більше їсти та масу накопичувати, але якщо не розрахував - тупо не можеш заїсти так, щоб цукор встиг у кров всмоктатись
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22.05.2022 14:37 Відповісти
Качків
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22.05.2022 14:38 Відповісти
Сподіваюся, що поранення таке, щоб цьому зраднику подальше життя перетворилося на суцільне борошно
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22.05.2022 14:16 Відповісти
Борошно ?
Підлога Макартні ?
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22.05.2022 16:55 Відповісти
Та ще й яке борошно! Щоб не було сечі терпіти, і не можна було взяти стовбур і застрелитись!
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22.05.2022 18:09 Відповісти
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22.05.2022 21:14 Відповісти
@В Шатров

Та ні, який «стовбур», ви не в курсі. То називається «ЛЮФА», це усі справжні бандерівці знають.
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22.05.2022 21:36 Відповісти
Жаль,що не здох,паскуда.
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22.05.2022 14:32 Відповісти
З іншого боку, важка інвалідність може бути гіршою за смерть.
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22.05.2022 14:34 Відповісти
Тобто розвідка й підпільники працюють і це-чудово! Нажаль поки ще не завжди з 100 відсотковий результатом, але вся ця робота призведе, нарешті, до результату-звільненню святої української землі від загарбників і остаточній перемозі над втіленням світового зла-мокшанії
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22.05.2022 15:21 Відповісти
Нужно подорвать всех олигархов, коллаборантов и коррупционеров! Очистить страну от крыс!
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22.05.2022 16:18 Відповісти
Старая гнилая жопа, чтоб он сдох.
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22.05.2022 16:52 Відповісти
Ригу бо бо
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22.05.2022 16:54 Відповісти
Гнида должна сдохнуть!
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22.05.2022 17:05 Відповісти
Нарешті Слава Богу в Україні є свій Мосад ,дякуб хлопцям за таку працю!тепер ***** колоборанти і сепари тримайтесь за труси скоро вам всім пі...а !Слава Україні !!
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22.05.2022 17:50 Відповісти
Чомусь всі ці "народні" не можуть без охорони пересуватись по тому місту, де вони вільно ходили до своєї "народності".
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22.05.2022 18:51 Відповісти
Нічого. Наступного разу так не пощастить.
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22.05.2022 19:29 Відповісти
м
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23.05.2022 00:19 Відповісти
не страшно это была тренировка.пусть шею разминает, очень скоро веревка и столб.смерть москалям и их прихвостням.
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23.05.2022 06:09 Відповісти
 
 