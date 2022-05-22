В Енергодарі підірвали колаборанта Шевчика, його поранено
Двері в під'їзд самопроголошеного "голови народної адміністрації" Енергодара Андрія Шевчика підірвали в Енергодарі. Сам колаборант дістав поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Дмитро Орлов.
"Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості.
Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта і ударили точно та прицільно", - йдеться в повідомленні.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що було підірвано двері в під'їзд будинку, де проживає ставленик російських військових, "мер" і депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик.
За непідтвердженою інформацією, він поранений і перебуває у лікарні.
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Часть требований Штепы суд отклонил. В частности, чиновница просила компенсировать ей материальный ущерб от потери заработной платы в размере 8 650 евро. Она также требовала 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Штепа также требовала компенсировать ей 21450 евро за издержки и расходы в национальном суде и ЕСПЧ. Суд посчитал разумным присудить сумму только в 1000 евро для покрытия расходов по всем статьям.
И таки выплатили с наших налогов, этой крысе"компенсацию"...
Україна НАЗАВЖДИ!!!!
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хочєш жні а хочєш куй-
всьоо равно получіш-путіна
в кінці не в рифму
... хочешь, жни, а хочеш - куй:
все равно получишь ПУЙ.
прийде час і на додому повернуться хлопці до мирних калаборантів
дуже сподіваюсь що судів не буде
сподіваюсь буде м,ясо........
бо на мирних територіях, просто жах, безпрєдєл і повний ігнор війни та військових.
вся ******* яка крала, краде ще більше і більше.
місто Ладижин пішло вперед всіх.
мер, ворюга та зрадник подав у відставку а за себе призначив свого "гаманця"
з яким крав 20 років.
як ВАМ таке???
І ****, нам кажуть що все законно........................................
за тиждень знявся сам, зняв секретаря і поставив секретарем свого ставленика,
в.о. мера млять.
де, курва, сбу, де прокуратура, накуй нам така влада,
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, млять.
"В военное время значение синуса может достигать трёх и даже четырёх" © із класики мілітарних афоризмів
Ще треба покарати зрадників, які зробили так, що орки через 24 години після вторгнення опинились в Енергодарі!
Ну тіпа *****..али...
Нужно чтоб всякая продажная шваль боялась и днем и ночью
© трохи перероблений фрагмент із роману В. Малика "Фірман султана"
Вдруге , вже точно наші партизани , не промахнуться !
Зрадники смердючі , запам'ятайте - так буде з кожним , хто замахнеться на святе - на нашу свободу і вільну Україну 😠
(внутрішньовенно)
Підлога Макартні ?
Та ні, який «стовбур», ви не в курсі. То називається «ЛЮФА», це усі справжні бандерівці знають.