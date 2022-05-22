Рада продлила военное положение и срок общей мобилизации до 23 августа

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За данное решение проголосовали 320 нардепов.

Также, согласно Указу Президента, продлен срок общей мобилизации до 23 августа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнародованы новые доказательства массовых убийств в Буче, - NYT. ВИДЕО+ФОТО