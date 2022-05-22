Рада продлила военное положение и срок общей мобилизации до 23 августа
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За данное решение проголосовали 320 нардепов.
Также, согласно Указу Президента, продлен срок общей мобилизации до 23 августа.
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@AjdarJohnny
·
20 трав.
Це сталося на початку березня.
Я спостерігав, як двоє цивільних переносили велетенські торби у білий міні-вен. Чоловік і жінка, обом за сорок. Артилерійська канонада наближалася до села ближче і ближче.
Ми зайняли лінію оборони, виставили пости та обладнали позиції.
Великий старий німецький вівчур крутився навколо машини. Одного разу навіть застрибнув у багажник, та господар вигнав його. Вони запакували у міні-вен щонайменше вісім сумок. Коли вільного місця для речей не лишилося, машина виїхала кудись туди, куди війна ще не встигла дійти.
Пес сів навпроти входу в гараж, що був під будинком.
Він охороняв покинуту садибу.
Ввечері росіяни підійшли ближче до села і почали обстрілювати нас з 82 та 120 мілліметрових мінометів.
Снаряди падали просто на вулицю за нами - туди, де стояв той покинутий будинок.
На світанку я знайшов пса на тому ж місці, де його лишили. Схоже, він не зрушив з місця. Здавалося, він досі вірив, що господарі повернуться забрати його звідси. Я приніс йому їжі, та він навіть не глянув на неї. Ввечері того ж дня осколок таки обірвав його чекання і службу.
я у 2017 році поховав 17 літню вівчарочку (останні 10 міс. в неї відказали задні ніжечки...)
я плачу...бо цей фото дуже нагадує мою бідоньку...очі вівчарика, який помирав...
Шкода що такий пес дістався негідникам.
«Вы можете увидеть весь спектр человеческого опыта в Ирпене. С 5 марта здесь шли ожесточенные бои. Я слышал десяток сообщений из первых уст о хаотической стрельбе российских танков по жилым домам, даже после того, как они указали, что в их домах нет военных целей. В этой атмосфере страха появляется женщина и выводит собак-инвалидов из приюта в безопасное место», - подписал свою серию снимков фотограф.
Дядько ви чи хрест зніміть, чи труси одягніть, у нас як в тому анекдоті і війна не війна,
маршрутки метро запускають, а комендантська година залишається, ринки не працюють
в багатьох містах, великої мобілізації не видно, плани Генштабу далеко за плани Зе актора
не заходять, про визволення Криму і Донбасу ні слова, а це дуже велика перевага на
перемовинах коли є досягнення, але ж дЄрмак не дозволить Зе навіть думати про це.
Іноді я думаю що вони чоловік і жінка.
це все що хотілось нагадати...
не знаю, як єрмак дозволив такі речі...
Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных
"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.
Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.
"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо
Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо
Но есть некоторые пояснения этому
Если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс. Вот это будет конкретно, понятно
https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/
Если они (Слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс.
Вот это будет конкретно, понятно
https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/
А я, зазвичай, питаю: а що ТИ робив у період 24 - 27 лютого?
Чому не записався у ТРО, або й у ВСУ?
На худий кінець, чого не евакуювався вчасно - може, чекав на «руzzкий мір», щоб прогнали усіх бандерівців?
А також 1Світова: з серпня 1914 до лютого 2017 (2,5 роки). З лютого 1917 російська імперія вже почала розпадатися ...
У простого роботяги роботи нема, сезонні заробітчани виїхати неможуть.................... Бідоласі одна дорога на війну щоб хоч якось заробити для сім"ї........... Заборгованість по комунальних росте, народ проїв за три місяці в переважній більшості всьо. Борги накопичуватимуться.... Добре живуть держслужбовці, там скорочень на роботі нема і зарплати з преміями не скорочують. Платять вчасно. А решта бідосі вже на сухпайках сидять помало, виїхати на сезонну роботу до тієї ж Польщі неможуть щоб привезти для сім"ї хоч якийсь злотий перед зимою. Тай в країну заробітчани одні перестали присилати, а інші на заробітки неможуть виїхати... Значить валюта в країну не іде, а це як не як 15 млрд доларів щорічно було. Всьо, основний інвестор країни "ЗАРОБІТЧАНИ" валюту не пришлють і незароблять для України... ЖОПА тільки починається! ЖОПА на довго. Це війна!
И если разрешить выезжать -то многие "заробитчане " воспользуются льготами в европе ,которых не было без войны.
И получится ,что кто то своей кровью в Украине будет зарабатывать "патриотам" на эмиграцию по упрощенке
Бо мені цікаво, чи є там положення, наприклад, що мародерів КОЖЕН украінець може розстріляти без ризику бути притягнутим по суду?
А також - яка кара чекає військових злочинців, тих що зчинили злочини проти людзькості у цей час? Я би хотів, щоб це була смерть через повішення, так як в свій час осудив злочинців Нюрнбергський трибунал.
Сподіваюсь, десь невдовзі перед нашою перемогою хтось ініціює референдум на цей предмет. Не думаю, що багато украінців погодяться годувати свинособак довічно.