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Новини Війна
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Рада продовжила воєнний стан та термін загальної мобілізації до 23 серпня

війна,зсу

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану в державі на 90 діб до 23 серпня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За це рішення проголосували 320 нардепів.

Також, відповідно до Указу Президента, продовжено термін загальної мобілізації до 23 серпня.

Також читайте: Україна вимагатиме позбавити Росію статусу держави-члена ЮНЕСКО, - законопроєкт

Автор: 

ВР (14943) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+27
Муждабаєв: якщо слово «Маріуполь» прочитати навпаки, буде - «Чонгар»
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22.05.2022 14:20
+22
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22.05.2022 14:24
+20
Johnny_Ajdar
@AjdarJohnny
·
20 трав.
Це сталося на початку березня.
Я спостерігав, як двоє цивільних переносили велетенські торби у білий міні-вен. Чоловік і жінка, обом за сорок. Артилерійська канонада наближалася до села ближче і ближче.
Ми зайняли лінію оборони, виставили пости та обладнали позиції.
Великий старий німецький вівчур крутився навколо машини. Одного разу навіть застрибнув у багажник, та господар вигнав його. Вони запакували у міні-вен щонайменше вісім сумок. Коли вільного місця для речей не лишилося, машина виїхала кудись туди, куди війна ще не встигла дійти.
Пес сів навпроти входу в гараж, що був під будинком.
Він охороняв покинуту садибу.

Ввечері росіяни підійшли ближче до села і почали обстрілювати нас з 82 та 120 мілліметрових мінометів.
Снаряди падали просто на вулицю за нами - туди, де стояв той покинутий будинок.
На світанку я знайшов пса на тому ж місці, де його лишили. Схоже, він не зрушив з місця. Здавалося, він досі вірив, що господарі повернуться забрати його звідси. Я приніс йому їжі, та він навіть не глянув на неї. Ввечері того ж дня осколок таки обірвав його чекання і службу.
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22.05.2022 14:11
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в плоані мобілізації щось змінюється чи просто подовжується поточний стан речей?
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22.05.2022 14:06 Відповісти
Толока (2020) - https://www.youtube.com/watch?v=kk21ujhKPQI&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=kk21ujhKPQI&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0

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22.05.2022 14:06 Відповісти
Johnny_Ajdar
@AjdarJohnny
·
20 трав.
Це сталося на початку березня.
Я спостерігав, як двоє цивільних переносили велетенські торби у білий міні-вен. Чоловік і жінка, обом за сорок. Артилерійська канонада наближалася до села ближче і ближче.
Ми зайняли лінію оборони, виставили пости та обладнали позиції.
Великий старий німецький вівчур крутився навколо машини. Одного разу навіть застрибнув у багажник, та господар вигнав його. Вони запакували у міні-вен щонайменше вісім сумок. Коли вільного місця для речей не лишилося, машина виїхала кудись туди, куди війна ще не встигла дійти.
Пес сів навпроти входу в гараж, що був під будинком.
Він охороняв покинуту садибу.

Ввечері росіяни підійшли ближче до села і почали обстрілювати нас з 82 та 120 мілліметрових мінометів.
Снаряди падали просто на вулицю за нами - туди, де стояв той покинутий будинок.
На світанку я знайшов пса на тому ж місці, де його лишили. Схоже, він не зрушив з місця. Здавалося, він досі вірив, що господарі повернуться забрати його звідси. Я приніс йому їжі, та він навіть не глянув на неї. Ввечері того ж дня осколок таки обірвав його чекання і службу.
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22.05.2022 14:11 Відповісти
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22.05.2022 14:13 Відповісти
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22.05.2022 14:46 Відповісти
😞😰😠
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22.05.2022 18:44 Відповісти
я плачу...
я у 2017 році поховав 17 літню вівчарочку (останні 10 міс. в неї відказали задні ніжечки...)
я плачу...бо цей фото дуже нагадує мою бідоньку...очі вівчарика, який помирав...
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22.05.2022 14:20 Відповісти
В мене теж була така історія в 19році
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22.05.2022 15:19 Відповісти
😰Спiвчуваю...
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22.05.2022 18:49 Відповісти
после этого я сказал - больше никаких собак.
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22.05.2022 20:56 Відповісти
Война как ничто другое мгновенно выявляет все самые худшие качества человеческой души, впрочем как и самые лучшие. У кого чего больше,
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22.05.2022 14:29 Відповісти
Господар - покидьок. Шоб йому ті торби з лахами поперек горла стали.
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22.05.2022 14:30 Відповісти
100%.
Шкода що такий пес дістався негідникам.
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22.05.2022 14:33 Відповісти
Люди иногда просто... кацапы. Первым делом, когда обсуждали возможную эвакуацию. обговаривали то, как повезем старую 12-тилетнюю собаку. Которой жить оставалось от силы несколько месяцев. О том, что бы забивать машину хламом, в ущерб собаке, даже мысли не шло. К счастью, благодаря ВСУ (за что им пожизненная благодарность), эвакуироваться не пришлось.
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22.05.2022 14:30 Відповісти
The Wall Street Journal опубликовал фото девушки, которая забрала из приюта и спасала собак с инвалидностью из Ирпеня. Снимок фотографа Christopher Occhicone также стал вирусным в сети.https://nv.ua/art/foto-devushki-spasavshey-sobak-s-invalidnostyu-iz-irpenya-stalo-virusnym-50224070.html
«Вы можете увидеть весь спектр человеческого опыта в Ирпене. С 5 марта здесь шли ожесточенные бои. Я слышал десяток сообщений из первых уст о хаотической стрельбе российских танков по жилым домам, даже после того, как они указали, что в их домах нет военных целей. В этой атмосфере страха появляется женщина и выводит собак-инвалидов из приюта в безопасное место», - подписал свою серию снимков фотограф.
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22.05.2022 18:58 Відповісти
https://nv.ua/art/foto-devushki-spasavshey-sobak-s-invalidnostyu-iz-irpenya-stalo-virusnym-50224070.html https://nv.ua/art/foto-devushki-spasavshey-sobak-s-invalidnostyu-iz-irpenya-stalo-virusnym-50224070.html

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22.05.2022 19:03 Відповісти
Пам'ятаєте історію про українську дівчину, яка відмовилась від евакуації з охопленого КОВІДом Китаю, бо не хотіла свого песика полишати? Врешті-решт обох звідти витягли.
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22.05.2022 21:53 Відповісти
В кінці літа якого року?
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22.05.2022 14:20 Відповісти
Та ти оптиміст
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22.05.2022 14:22 Відповісти
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22.05.2022 15:29 Відповісти
Вы наверно арестовича слушаете
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22.05.2022 14:21 Відповісти
По Арестовичу мы уже победили.
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22.05.2022 14:26 Відповісти
не факт, что в конце лета мы не услышим - дайте нам зброю, зброї недостатньо, наступні 2-3-4-5-6-7 тижні віришувальні, ми увійшли у 3-4-5-6-7 фазу війни
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22.05.2022 14:22 Відповісти
Що характерно і цікаво: маю знайомих, які зараз знаходяться в різних гарячих точках - Ізюм, Авдіївка, Херсонщина - ніде ніякої західної зброї немає. Воюємо з автоматами та гранатометами. А від орків прилітають артилерійські снаряди. Якось так.... Де та допомога - хрін її знає
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22.05.2022 17:48 Відповісти
Що характерно і цікаво а який фронт, 90 гаубиць вистачить на всіх?
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22.05.2022 19:20 Відповісти
Не думаю, що послідовність буде така - завершення війни, потім трабли за поребриком. Я вангую, що буде навпаки - трабли, а через ці трабли - завершення війни. Із Криму вони точно не підуть доти, доки недоімперія не почне розпадатись зсередини.
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22.05.2022 14:25 Відповісти
Ще 4 роки. Якась чухня про 27 років правління *****. Не знаю чому, але такі терміни здаються більш близькими до істини.
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22.05.2022 14:36 Відповісти
К сожалению не закончится.
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22.05.2022 14:42 Відповісти
звісно хотілось би поховати парашу якнайшвидше але поки шо "серйозні трабли" починаються у нас..
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22.05.2022 14:55 Відповісти
Дуже оптимістично десь до середини жовтня цього року(це звичайно якщо саботажа з боку вищих чинів ОП або зовсім не буде, або буде якийсь незначний тільки: типу затримати зброю наших партнерів на заході країни на 1-2 тижні, а не зовсім зірвати її відправку на фронт, стримати контр-наступ наших військ прямою забороною і зняттям непокірних офіцерів тільки на окремих ділянках, а не по всьому півдню тощо).
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22.05.2022 15:00 Відповісти
Є таке враження (по інформації з передової), що ті поставки вже затримують. Спеціально.
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22.05.2022 17:51 Відповісти
Війна не закінчиться до вересня, якщо ми хочемо перемоги. Дагаварітся па средінє можна буде в серпні, перемогти - ні.
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22.05.2022 15:01 Відповісти
Як в тому анекдоті -
Дядько ви чи хрест зніміть, чи труси одягніть, у нас як в тому анекдоті і війна не війна,
маршрутки метро запускають, а комендантська година залишається, ринки не працюють
в багатьох містах, великої мобілізації не видно, плани Генштабу далеко за плани Зе актора
не заходять, про визволення Криму і Донбасу ні слова, а це дуже велика перевага на
перемовинах коли є досягнення, але ж дЄрмак не дозволить Зе навіть думати про це.
Іноді я думаю що вони чоловік і жінка.
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22.05.2022 14:12 Відповісти
От Зеленнський, не хоче війну закінчити, цікаво, кому ж це зараз вигідно...
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22.05.2022 14:16 Відповісти
Порошено вигидно))) Как можно закончить войну если другая сторона(Параша)-не хочет ее заканчивать. Это я спрашивю у 73% дебилов
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22.05.2022 17:11 Відповісти
Війну не можна закінчити, війну можна або виграти, або програти!
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22.05.2022 18:04 Відповісти
24 серпня день Незалежності...
це все що хотілось нагадати...
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22.05.2022 14:16 Відповісти
Та ти шо! Дякуємо тобі, кеп!
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22.05.2022 19:04 Відповісти
Театр одного актора
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22.05.2022 14:19 Відповісти
Муждабаєв: якщо слово «Маріуполь» прочитати навпаки, буде - «Чонгар»
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22.05.2022 14:20 Відповісти
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22.05.2022 14:24 Відповісти
Це історія про те як все прої..ть і зробити з себе оху..ного.
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22.05.2022 15:30 Відповісти
Помниться муждабайчик нахвалював боневтіка за достойноє павєдєніє!!! Хароших русскіх не буває, а хороших холуїв русскіх - так!
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22.05.2022 17:01 Відповісти
єдине, за що муждабаєв похвалив зе - за кримський форум. путлер тоді сильно розлютився.
не знаю, як єрмак дозволив такі речі...
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22.05.2022 18:58 Відповісти
Своїх в...ків вивезли , а бідняків можна далі давити дограються що буде як з арабами на кордоні з Польшею от тільки українці не араби.....
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22.05.2022 14:23 Відповісти
В нашому районі ні одного бізнесмена і ділка не мобілізували, і їх діти теж спокійно катаються на мерсах. Хоча вони впершу чергу повинні були піти воювати за свої мільйонні статки, а не та біднота яка на них працювала, а зараз ще й воює замість них.
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22.05.2022 14:44 Відповісти
якшо брати з моральної точки зору то таки - так , а якшо з практичної то економіка повинна працювати , бізнес має забеспечувати і фронт і тил...без цього ніяк , на одних грандах і гуманітаркі довго не протримаємося..
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22.05.2022 15:10 Відповісти
На бізнес то мають люди працювати.Великій армії потрібно гроші платити,причому одразу.Бо у всіх є сім'і і життя дороге.Та й не будуть всі солдатами.Будуть дезертирами,або потрапляти в полон,а цього не потрібно.
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22.05.2022 15:23 Відповісти
В них є гарантовано липові групи інвалідності,хоча і так би відкупилися.
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22.05.2022 15:11 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.

"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
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22.05.2022 14:24 Відповісти
Його вже питали - чий Крим?
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22.05.2022 14:31 Відповісти
Не важно чей он, важно есть ли чем его вернуть. А военная операция в Крыму, это суицид на 100%.
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22.05.2022 14:34 Відповісти
Бот? Почем за пост платят?
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22.05.2022 14:45 Відповісти
Як це не важливо? Ти що, блекоти об'ївся?
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22.05.2022 18:42 Відповісти
Від відповіді, що він наш нічого де факто не зміниться. В нас окуповано наразі втричі більше територій, ніж має сам Крим
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22.05.2022 17:52 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо
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22.05.2022 14:29 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо

Но есть некоторые пояснения этому

Если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс. Вот это будет конкретно, понятно

https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/
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22.05.2022 14:34 Відповісти
де посилання на офіційні джерела?
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22.05.2022 14:36 Відповісти
Но есть некоторые догадки по поводу переговоров…

Если они (Слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс.

Вот это будет конкретно, понятно

https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/
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22.05.2022 14:43 Відповісти
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22.05.2022 14:49 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1339910036501824&id=100014485204272
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22.05.2022 14:58 Відповісти
Перемога планується на День Незалежності 24 серпня. Це добре.
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22.05.2022 15:00 Відповісти
Велетенську армію не забезпечити,а ложити сотні тисяч не мотивованих,чи навіть мотивованих,це крах.Контрнаступ можливий тільки тоді,коли на території москальщини буде зруйнована хоча би частина аеродромів з бойовою авіацією і знищені інша зброя і припаси.Навіть якщо набрати мільйону армію,то зараз відбити Херсон і інші великі міста неможливо.Бо якби можливо було,то ще раніше деблокували той же Маріуполь.Москалів на території України десь тисяч 100 і вони ведуть наступальні дії,а все тому що в них є ця сама далекобійна зброя і авіація.Вони цілодобово,масовано наносять авіаудари.
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22.05.2022 15:20 Відповісти
Для особливо упоротих, я скажу прагматичну думку: війна не закінчиться до вересня, якщо ми хочемо перемоги. Дагаварітся па средінє можна буде в серпні, перемогти - ні. В кращому випадку жовтень-листопад і тоді можуть бути лише якісь мирні переговори. Зараз на фронті повна срака зі зброєю. Для наступу потрібні РСЗО на 150-200 км, потрібні сотні бтр та ін. До постачання у армію всього ленд-лізу пройде ще місяць, а за цей час орки окопаються.і вибивати їх прийдеться ще довше. Так що запасайтеся терпінням
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22.05.2022 15:38 Відповісти
Да уж я куею с ваших комментов ,вы реально либо кремляцкие боты ,либо провокаторы,либо долбо.бы,но скорее всего бережете свои сраки от грядущего призыва.Это ж такие как вы наклепали петицию дать вам возможность уехать за рубеж в безопасное место.Надо вычислять ваши IP и отправлять ***** на службу,только не в ВСУ,все равно сдадитесь а куда нибуть в тыловую тероборону,писать оттуда что усе пропало..
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22.05.2022 17:20 Відповісти
Обычно я у всех подобных ребят спрашиваю, спрошу и у тебя: из какого окопа пишешь, воин? Или ты самый умный, что решил тут судить всякого, кто здраво мыслить умеет? Я с юга и чёт вижу только, как орки окапываются, а наступать на них никто не собирается. Оружия нет, а ракеты на Николаев летают постоянно! И че ты скажешь в ответ? Нам на них с голой задницей с криками «ура» бежать? Сиди там, перди дальше в свой диван и не позорься, мамкин вои
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22.05.2022 17:53 Відповісти
@O. Lopasov

А я, зазвичай, питаю: а що ТИ робив у період 24 - 27 лютого?

Чому не записався у ТРО, або й у ВСУ?

На худий кінець, чого не евакуювався вчасно - може, чекав на «руzzкий мір», щоб прогнали усіх бандерівців?
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22.05.2022 21:15 Відповісти
Порівнюю з агресією Сербії проти Хорватії - 4,5 роки (щ червня 1991 до грудня 1995).
А також 1Світова: з серпня 1914 до лютого 2017 (2,5 роки). З лютого 1917 російська імперія вже почала розпадатися ...
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22.05.2022 18:08 Відповісти
Вы хоть новости планетарные смотрите,или только наши военные ?Какие 4,5 года ,тут до нового года на планете полыхнуть может в любом месте ,настолько наша война (особенно на фоне коронавируса и обезьяньего ) обострила проблемы
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22.05.2022 20:32 Відповісти
Бариги, депутати всіх мастєй, всякі держслужбовці своїх вивезли хто хотів...
У простого роботяги роботи нема, сезонні заробітчани виїхати неможуть.................... Бідоласі одна дорога на війну щоб хоч якось заробити для сім"ї........... Заборгованість по комунальних росте, народ проїв за три місяці в переважній більшості всьо. Борги накопичуватимуться.... Добре живуть держслужбовці, там скорочень на роботі нема і зарплати з преміями не скорочують. Платять вчасно. А решта бідосі вже на сухпайках сидять помало, виїхати на сезонну роботу до тієї ж Польщі неможуть щоб привезти для сім"ї хоч якийсь злотий перед зимою. Тай в країну заробітчани одні перестали присилати, а інші на заробітки неможуть виїхати... Значить валюта в країну не іде, а це як не як 15 млрд доларів щорічно було. Всьо, основний інвестор країни "ЗАРОБІТЧАНИ" валюту не пришлють і незароблять для України... ЖОПА тільки починається! ЖОПА на довго. Це війна!
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22.05.2022 18:14 Відповісти
роботи повно. харчами просто перебирати не треба
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22.05.2022 18:45 Відповісти
Давай мені роботу на 20000,а ну, чи тут лишень би висрати,чи ти мусор,чинуша !?
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22.05.2022 18:51 Відповісти
в армии больше платят
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22.05.2022 21:01 Відповісти
Ну а не хочет человек идти служить, что дальше? Заставить силой и отправить на фронт как мясо? Ну собственно этим сейчас государство и занимается, делая вид, что не замечает добровольцев
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22.05.2022 22:31 Відповісти
15млр.щорічно це офіційно,обліковані перекази і т.д., неофіційно це 25млрд. щорічно, я не знаю яким сраком думає ця влада коли ні робіт,ні зарплат,ніхуя нема,не соц.виплат,все по нулям.
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22.05.2022 18:49 Відповісти
ну к чему розганять эту пургу-сейчас любому дураку (и ЗЕ в т.ч.) понятно,что никаких денег от заробитчан не будет .
И если разрешить выезжать -то многие "заробитчане " воспользуются льготами в европе ,которых не было без войны.
И получится ,что кто то своей кровью в Украине будет зарабатывать "патриотам" на эмиграцию по упрощенке
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22.05.2022 20:36 Відповісти
а если человек действительно не хочет тут больше жить
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22.05.2022 22:34 Відповісти
А десь можна ознайомитись з цим законом про військовий стан?

Бо мені цікаво, чи є там положення, наприклад, що мародерів КОЖЕН украінець може розстріляти без ризику бути притягнутим по суду?

А також - яка кара чекає військових злочинців, тих що зчинили злочини проти людзькості у цей час? Я би хотів, щоб це була смерть через повішення, так як в свій час осудив злочинців Нюрнбергський трибунал.

Сподіваюсь, десь невдовзі перед нашою перемогою хтось ініціює референдум на цей предмет. Не думаю, що багато украінців погодяться годувати свинособак довічно.
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22.05.2022 21:11 Відповісти
360 корупционеров-засранцев проголосовали за полную мобилизацию! а хоть одна из этих ехидных паскуд возьмёт калаш и пойдёт на передок кацапню *******?! Да хера сранеых депутатов в нищей стране, надо сократь в разы, по лав пидаров на фронт показать свой патриотизм!
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22.05.2022 23:59 Відповісти
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23.05.2022 00:16 Відповісти
 
 