Рада продовжила воєнний стан та термін загальної мобілізації до 23 серпня

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану в державі на 90 діб до 23 серпня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За це рішення проголосували 320 нардепів.

Також, відповідно до Указу Президента, продовжено термін загальної мобілізації до 23 серпня.

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