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Новости Война
16 049 23

В Малине прогремели взрывы, - мэр Ситайло

малин

В городе Малин Житомирской области раздались взрывы.

Об этом сообщил "Суспільному" мэр города Александр Ситайло, передает Цензор.НЕТ.

"Просим оставаться в укрытиях и не покидать их раньше окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении на официальной странице Малинского городского совета в Facebook.

Напоминаем, что российские оккупанты регулярно наносят ракетные удары по этому городу на Житомирщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Малину на Житомирщине. ВИДЕО (обновлено)

армия РФ (19087) взрыв (6727) Малин (8) Житомирская область (1387)


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«Грім» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети , розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9A._%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F конструкторським бюро «Південне» . Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 «Борисфен» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Сапсан» . Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.

19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:1-14 [14]
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.
За три роки, з 19-го по 22-ий виготовлено 0 (нуль!) штук. Зато у нас асфальт... був...
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22.05.2022 15:20
+14
У москві на Червоні площі чути вибухи - це ЗСУ з ракет обстрілює місто, всі башти кремля зруйновані, мавзолей леніну вже невиправно пошкоджено ....

КОЛИ МИ ПОЧУЄМО ЦІ НОВИНИ ??
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22.05.2022 15:13
+13
шо вони до того Малина доіпались..?
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22.05.2022 15:12
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от суки драные...
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22.05.2022 15:11 Ответить
шо вони до того Малина доіпались..?
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22.05.2022 15:12 Ответить
крупный ЖД узел
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22.05.2022 15:16 Ответить
Ніякий там не залізничний вузол. Просто залізнична станція на лінії Київ-Коростень. В місті взагалі нема нічого індустріального, яке ще ворушиться, хіба що тільки Фабрика банкнотного паперу.
В Малині поховані мої батьки, брат. В Малинському районі жили і живуть мої родичі. Після закінчення ВУЗу я 3 роки працював в Малині.
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22.05.2022 15:36 Ответить
... а як Ви думаєте... звідки Пашинський та Таня Чорновіл вивезли експортні Стугни?___))))
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22.05.2022 17:46 Ответить
Хоть тот завод и назывался Малинским казенным предприятием, с которого семейство Пашинских вывозили остатки вооружений, на самом деле находится не в Малине, а в лесу на границе Киевской и Житомирской областях. Он ближе к Тетереву. Был разбомблен в том числе самолетиками прилетавшими с Белорусии. Остатки оргтехники, инструмента и прочей всячины были успешно растащены самими работниками завода (размородерен)
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22.05.2022 19:24 Ответить
Пам'ятаеш, на цензорі було таке:

https://amp.censor.net/ru/blogs/all

https://amp.censor.net/ru/blogs/all/page/1/author/301650

https://amp.censor.net/ru/blogs/all/page/1/author/301650

Зрада! Сьогодні ракетно бомбовим ударом знищено в Києві КБ Луч, виробник ПТРК Стугна, Нептуну, Вільхи тощо. Це стало результатом зради, роботи путінських агентів у владі. Один з них керівник ДБР Сухачов. Вчора виконуючи вказівки Кремля в спецоперації по зниженню обороноздатності країни він послав спецназ арештувати Пашинського, який врятував ракети цього заводу на виробничих потужностях в Малині.
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22.05.2022 15:32 Ответить
ну тепер ясно ...
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22.05.2022 17:25 Ответить
"Злочинець завжди повертається на місце злочину".
Є у орків якась інфа саме по Малину, напевне...
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22.05.2022 15:42 Ответить
В Малині фабрика банкнотного паперу НБУ.
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22.05.2022 18:27 Ответить
У москві на Червоні площі чути вибухи - це ЗСУ з ракет обстрілює місто, всі башти кремля зруйновані, мавзолей леніну вже невиправно пошкоджено ....

КОЛИ МИ ПОЧУЄМО ЦІ НОВИНИ ??
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22.05.2022 15:13 Ответить
Додолбались до этого города с первых дней войны. Когда уже у нас буду ракеты, хотя-бы на 300-500 км.
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22.05.2022 15:13 Ответить
ну що вам відповісти...... Херсон, Маріуполь, Лисичанськ здані як і виробництво ракет.
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22.05.2022 15:18 Ответить
«Грім» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети , розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9A._%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F конструкторським бюро «Південне» . Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 «Борисфен» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Сапсан» . Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.

19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:1-14 [14]
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.
За три роки, з 19-го по 22-ий виготовлено 0 (нуль!) штук. Зато у нас асфальт... був...
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22.05.2022 15:20 Ответить
От сцуки.
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22.05.2022 15:33 Ответить
А ще ж і Чонгар був замінований...
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22.05.2022 15:41 Ответить
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу
Тобто ще не завершилися остаточні випробування !Скільки вони можуть тривати ? Скільки пусків потрібно ще зробити ? Скільки РОКІВ на це піде! Скільки часу виготовляється одна ракета ? А до неї ще потрібно сформувати тягачі та пускову ? На якій базі ?
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22.05.2022 18:39 Ответить
Ну і? Що з того за три роки було зроблено?! А ніхрена, бо ракетна програма було тупо закрита, ****! А тому ні Громів, ні Стугн, ні Вільх, ні Нептунів... ні шоломів, ні бронежилетів. То просто ніхрена! Бо так ***** зеленському сказало, воно так і зробило. І скільки десятків тисяч людських життів то нам вже коштує?
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22.05.2022 19:18 Ответить
Не тільки Малин. Вони й по Коростеню лупили, і по Овруцькому району, по Попільнянському, в Бердичівський прилітало теж.
І по Житомиру, само собою, били.
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22.05.2022 21:29 Ответить
Бошировых и Петровых путлер запустил в Украину задолго 24 февраля 2022 г....разведка Зели лучшая в Мире...Сам спалился....
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22.05.2022 16:17 Ответить
у твари кремлевской не все дома...и не лечится...
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22.05.2022 17:20 Ответить
 
 