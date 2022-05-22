В Малине прогремели взрывы, - мэр Ситайло

В городе Малин Житомирской области раздались взрывы.

Об этом сообщил "Суспільному" мэр города Александр Ситайло, передает Цензор.НЕТ.

"Просим оставаться в укрытиях и не покидать их раньше окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении на официальной странице Малинского городского совета в Facebook.

Напоминаем, что российские оккупанты регулярно наносят ракетные удары по этому городу на Житомирщине.

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