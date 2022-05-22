У Малині пролунали вибухи, - мер Ситайло

У місті Малин на Житомирщині пролунали вибухи.

Про це повідомив "Суспільному" мер міста Олександр Ситайло, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо залишатися в укриттях та не покидати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Малинської міської ради в Facebook.

Нагадуємо, що російські окупанти регулярно завдають ракетних ударів по цьому місту на Житомирщині.

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