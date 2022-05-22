У Малині пролунали вибухи, - мер Ситайло
У місті Малин на Житомирщині пролунали вибухи.
Про це повідомив "Суспільному" мер міста Олександр Ситайло, інформує Цензор.НЕТ.
"Просимо залишатися в укриттях та не покидати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Малинської міської ради в Facebook.
Нагадуємо, що російські окупанти регулярно завдають ракетних ударів по цьому місту на Житомирщині.
Топ коментарі
+29 Gal
показати весь коментар22.05.2022 15:20
+14 Garry Dron #477536
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+13 Лаур
показати весь коментар22.05.2022 15:12
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В Малині поховані мої батьки, брат. В Малинському районі жили і живуть мої родичі. Після закінчення ВУЗу я 3 роки працював в Малині.
https://amp.censor.net/ru/blogs/all
https://amp.censor.net/ru/blogs/all/page/1/author/301650
https://amp.censor.net/ru/blogs/all/page/1/author/301650
Зрада! Сьогодні ракетно бомбовим ударом знищено в Києві КБ Луч, виробник ПТРК Стугна, Нептуну, Вільхи тощо. Це стало результатом зради, роботи путінських агентів у владі. Один з них керівник ДБР Сухачов. Вчора виконуючи вказівки Кремля в спецоперації по зниженню обороноздатності країни він послав спецназ арештувати Пашинського, який врятував ракети цього заводу на виробничих потужностях в Малині.
Є у орків якась інфа саме по Малину, напевне...
КОЛИ МИ ПОЧУЄМО ЦІ НОВИНИ ??
19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:1-14 [14]
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.
За три роки, з 19-го по 22-ий виготовлено 0 (нуль!) штук. Зато у нас асфальт... був...
Тобто ще не завершилися остаточні випробування !Скільки вони можуть тривати ? Скільки пусків потрібно ще зробити ? Скільки РОКІВ на це піде! Скільки часу виготовляється одна ракета ? А до неї ще потрібно сформувати тягачі та пускову ? На якій базі ?
І по Житомиру, само собою, били.