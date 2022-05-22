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16 049 23

У Малині пролунали вибухи, - мер Ситайло

малин

У місті Малин на Житомирщині пролунали вибухи.

Про це повідомив "Суспільному" мер міста Олександр Ситайло, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо залишатися в укриттях та не покидати їх раніше закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Малинської міської ради в Facebook.

Нагадуємо, що російські окупанти регулярно завдають ракетних ударів по цьому місту на Житомирщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці окупанти завдали ракетного удару по Малину на Житомирщині: Пошкоджено інфраструктуру та 100 будинків, троє поранених. ВІДЕО (оновлено)

Автор: 

армія рф (17236) вибух (4439) Малин (9) Житомирська область (1256)


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«Грім» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети , розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9A._%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F конструкторським бюро «Південне» . Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 «Борисфен» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Сапсан» . Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.

19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:1-14 [14]
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.
За три роки, з 19-го по 22-ий виготовлено 0 (нуль!) штук. Зато у нас асфальт... був...
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22.05.2022 15:20
+14
У москві на Червоні площі чути вибухи - це ЗСУ з ракет обстрілює місто, всі башти кремля зруйновані, мавзолей леніну вже невиправно пошкоджено ....

КОЛИ МИ ПОЧУЄМО ЦІ НОВИНИ ??
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22.05.2022 15:13
+13
шо вони до того Малина доіпались..?
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22.05.2022 15:12
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от суки драные...
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22.05.2022 15:11 Відповісти
шо вони до того Малина доіпались..?
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22.05.2022 15:12 Відповісти
крупный ЖД узел
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22.05.2022 15:16 Відповісти
Ніякий там не залізничний вузол. Просто залізнична станція на лінії Київ-Коростень. В місті взагалі нема нічого індустріального, яке ще ворушиться, хіба що тільки Фабрика банкнотного паперу.
В Малині поховані мої батьки, брат. В Малинському районі жили і живуть мої родичі. Після закінчення ВУЗу я 3 роки працював в Малині.
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22.05.2022 15:36 Відповісти
... а як Ви думаєте... звідки Пашинський та Таня Чорновіл вивезли експортні Стугни?___))))
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22.05.2022 17:46 Відповісти
Хоть тот завод и назывался Малинским казенным предприятием, с которого семейство Пашинских вывозили остатки вооружений, на самом деле находится не в Малине, а в лесу на границе Киевской и Житомирской областях. Он ближе к Тетереву. Был разбомблен в том числе самолетиками прилетавшими с Белорусии. Остатки оргтехники, инструмента и прочей всячины были успешно растащены самими работниками завода (размородерен)
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22.05.2022 19:24 Відповісти
Пам'ятаеш, на цензорі було таке:

https://amp.censor.net/ru/blogs/all

https://amp.censor.net/ru/blogs/all/page/1/author/301650

https://amp.censor.net/ru/blogs/all/page/1/author/301650

Зрада! Сьогодні ракетно бомбовим ударом знищено в Києві КБ Луч, виробник ПТРК Стугна, Нептуну, Вільхи тощо. Це стало результатом зради, роботи путінських агентів у владі. Один з них керівник ДБР Сухачов. Вчора виконуючи вказівки Кремля в спецоперації по зниженню обороноздатності країни він послав спецназ арештувати Пашинського, який врятував ракети цього заводу на виробничих потужностях в Малині.
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22.05.2022 15:32 Відповісти
ну тепер ясно ...
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22.05.2022 17:25 Відповісти
"Злочинець завжди повертається на місце злочину".
Є у орків якась інфа саме по Малину, напевне...
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22.05.2022 15:42 Відповісти
В Малині фабрика банкнотного паперу НБУ.
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22.05.2022 18:27 Відповісти
У москві на Червоні площі чути вибухи - це ЗСУ з ракет обстрілює місто, всі башти кремля зруйновані, мавзолей леніну вже невиправно пошкоджено ....

КОЛИ МИ ПОЧУЄМО ЦІ НОВИНИ ??
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22.05.2022 15:13 Відповісти
Додолбались до этого города с первых дней войны. Когда уже у нас буду ракеты, хотя-бы на 300-500 км.
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22.05.2022 15:13 Відповісти
ну що вам відповісти...... Херсон, Маріуполь, Лисичанськ здані як і виробництво ракет.
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22.05.2022 15:18 Відповісти
«Грім» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети , розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9A._%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F конструкторським бюро «Південне» . Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 «Борисфен» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Сапсан» . Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.

19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:1-14 [14]
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.
За три роки, з 19-го по 22-ий виготовлено 0 (нуль!) штук. Зато у нас асфальт... був...
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22.05.2022 15:20 Відповісти
От сцуки.
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22.05.2022 15:33 Відповісти
А ще ж і Чонгар був замінований...
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22.05.2022 15:41 Відповісти
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу
Тобто ще не завершилися остаточні випробування !Скільки вони можуть тривати ? Скільки пусків потрібно ще зробити ? Скільки РОКІВ на це піде! Скільки часу виготовляється одна ракета ? А до неї ще потрібно сформувати тягачі та пускову ? На якій базі ?
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22.05.2022 18:39 Відповісти
Ну і? Що з того за три роки було зроблено?! А ніхрена, бо ракетна програма було тупо закрита, ****! А тому ні Громів, ні Стугн, ні Вільх, ні Нептунів... ні шоломів, ні бронежилетів. То просто ніхрена! Бо так ***** зеленському сказало, воно так і зробило. І скільки десятків тисяч людських життів то нам вже коштує?
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22.05.2022 19:18 Відповісти
Не тільки Малин. Вони й по Коростеню лупили, і по Овруцькому району, по Попільнянському, в Бердичівський прилітало теж.
І по Житомиру, само собою, били.
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22.05.2022 21:29 Відповісти
Бошировых и Петровых путлер запустил в Украину задолго 24 февраля 2022 г....разведка Зели лучшая в Мире...Сам спалился....
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22.05.2022 16:17 Відповісти
у твари кремлевской не все дома...и не лечится...
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22.05.2022 17:20 Відповісти
 
 