Финляндия конфисковала российское имущество на 76 млн евро

В распоряжении властей Финляндии находится замороженное имущество попавших под санкции россиян на сумму не менее 76 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Управление по взысканию долгов заморозило, в том числе большое количество вагонов товарных поездов.

Согласно данным финских СМИ, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, к примеру, крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

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