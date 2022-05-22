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Новости Санкции против России
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Финляндия конфисковала российское имущество на 76 млн евро

санкції

В распоряжении властей Финляндии находится замороженное имущество попавших под санкции россиян на сумму не менее 76 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Управление по взысканию долгов заморозило, в том числе большое количество вагонов товарных поездов.

Согласно данным финских СМИ, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, к примеру, крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

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Топ комментарии
+11
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22.05.2022 16:31
+8
Бєлофіни-біндеравци
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22.05.2022 16:24
+7
молодцы... (оказалось не так страшно, да?)
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22.05.2022 16:29
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Бєлофіни-біндеравци
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22.05.2022 16:24 Ответить
а наші все роблять вигляд, що в Україні такого нема
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22.05.2022 16:26 Ответить
наші гниди не хочуть особисто псувати відносини з російськими бізнесами, бо мають надію, що скоро все стихне і вони знову зможуть крутити дєлішкі з московитами ніби нічого й не бувало 😠😠😠 тому й морозяться з санкціями і конфіскаціями до останнього
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22.05.2022 17:00 Ответить
молодцы... (оказалось не так страшно, да?)
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22.05.2022 16:29 Ответить
между заморозить и конфисковать так же далеко как до Киева идти раком никто єтих денег украине не отдасст
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22.05.2022 19:28 Ответить
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22.05.2022 16:31 Ответить
хроніка грабунку

Джанкой, Крим.
Стандартна картинка: фура з окупованої Херсонщини перевантажує товар у фуру з московії.

Рашисти не пускають українські вантажівки далі за Крим, тому награбовану в Україні продукцію спочатку вивозять на півострів, де дешево зливають спеціальним перекупщикам з московії які везуть товар далі і вже там продають за ринковими цінами.
https://t.me/operativnoZSU/25394
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22.05.2022 16:32 Ответить
То заморозили чи конфіскували?
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22.05.2022 16:54 Ответить
спочатку заморозили , потім конфіскували у замороженому вигляді ...
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22.05.2022 17:02 Ответить
Если рабZeя не заплатит бабло по внешним кредитам до 25 мая...станет банкрото...а єто Автоматом...дефолти и арест недвижимости по вcему Миру...
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22.05.2022 16:54 Ответить
не говори о том чего не знаешь...дефолт єто не конфискация имущест0в0а
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22.05.2022 19:30 Ответить
Фінляндія, Фінляндія.. - https://www.youtube.com/watch?v=bW8_iAlGo3E Njet, Molotoff!
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22.05.2022 17:10 Ответить
 
 