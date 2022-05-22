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Новини Санкції проти Росії
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Фінляндія конфіскувала російського майна на 76 млн євро

санкції

У розпорядженні влади Фінляндії перебуває заморожене майно росіян, які потрапили під санкції, на суму щонайменше 76 мільйонів євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Управління зі стягнення боргів заморозило, зокрема, велику кількість вагонів товарних поїздів.

За даними фінських ЗМІ, внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може сягати 20 мільйонів євро.

Управління зі стягнення боргів також вилучило великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола є вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Читайте також: Посол Євросоюзу Маасікас про конфіскацію активів РФ: Не все так просто - в ЄС санкції однакові, але в 27 країнах різні юридичні механізми

Автор: 

конфіскація (848) росія (64969) санкції (11773) Фінляндія (1297) арешт майна (349)


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Топ коментарі
+11
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22.05.2022 16:31
+8
Бєлофіни-біндеравци
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22.05.2022 16:24
+7
молодцы... (оказалось не так страшно, да?)
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22.05.2022 16:29
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Бєлофіни-біндеравци
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22.05.2022 16:24 Відповісти
а наші все роблять вигляд, що в Україні такого нема
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22.05.2022 16:26 Відповісти
наші гниди не хочуть особисто псувати відносини з російськими бізнесами, бо мають надію, що скоро все стихне і вони знову зможуть крутити дєлішкі з московитами ніби нічого й не бувало 😠😠😠 тому й морозяться з санкціями і конфіскаціями до останнього
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22.05.2022 17:00 Відповісти
молодцы... (оказалось не так страшно, да?)
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22.05.2022 16:29 Відповісти
между заморозить и конфисковать так же далеко как до Киева идти раком никто єтих денег украине не отдасст
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22.05.2022 19:28 Відповісти
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22.05.2022 16:31 Відповісти
хроніка грабунку

Джанкой, Крим.
Стандартна картинка: фура з окупованої Херсонщини перевантажує товар у фуру з московії.

Рашисти не пускають українські вантажівки далі за Крим, тому награбовану в Україні продукцію спочатку вивозять на півострів, де дешево зливають спеціальним перекупщикам з московії які везуть товар далі і вже там продають за ринковими цінами.
https://t.me/operativnoZSU/25394
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22.05.2022 16:32 Відповісти
То заморозили чи конфіскували?
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22.05.2022 16:54 Відповісти
спочатку заморозили , потім конфіскували у замороженому вигляді ...
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22.05.2022 17:02 Відповісти
Если рабZeя не заплатит бабло по внешним кредитам до 25 мая...станет банкрото...а єто Автоматом...дефолти и арест недвижимости по вcему Миру...
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22.05.2022 16:54 Відповісти
не говори о том чего не знаешь...дефолт єто не конфискация имущест0в0а
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22.05.2022 19:30 Відповісти
Фінляндія, Фінляндія.. - https://www.youtube.com/watch?v=bW8_iAlGo3E Njet, Molotoff!
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22.05.2022 17:10 Відповісти
 
 