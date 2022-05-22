Фінляндія конфіскувала російського майна на 76 млн євро

У розпорядженні влади Фінляндії перебуває заморожене майно росіян, які потрапили під санкції, на суму щонайменше 76 мільйонів євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Управління зі стягнення боргів заморозило, зокрема, велику кількість вагонів товарних поїздів.

За даними фінських ЗМІ, внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може сягати 20 мільйонів євро.

Управління зі стягнення боргів також вилучило великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола є вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Читайте також: Посол Євросоюзу Маасікас про конфіскацію активів РФ: Не все так просто - в ЄС санкції однакові, але в 27 країнах різні юридичні механізми