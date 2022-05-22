4 150 14
Фінляндія конфіскувала російського майна на 76 млн євро
У розпорядженні влади Фінляндії перебуває заморожене майно росіян, які потрапили під санкції, на суму щонайменше 76 мільйонів євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Управління зі стягнення боргів заморозило, зокрема, велику кількість вагонів товарних поїздів.
За даними фінських ЗМІ, внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може сягати 20 мільйонів євро.
Управління зі стягнення боргів також вилучило великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола є вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар22.05.2022 16:31
+8 Ніхто Петрович
показати весь коментар22.05.2022 16:24
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.05.2022 16:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джанкой, Крим.
Стандартна картинка: фура з окупованої Херсонщини перевантажує товар у фуру з московії.
Рашисти не пускають українські вантажівки далі за Крим, тому награбовану в Україні продукцію спочатку вивозять на півострів, де дешево зливають спеціальним перекупщикам з московії які везуть товар далі і вже там продають за ринковими цінами.
https://t.me/operativnoZSU/25394