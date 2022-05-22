В Раде ужесточают требования к бомбоубежищам

В Верховной Раде решили ужесточить требования к гражданской защите при планировании и застройке территорий. Законопроект представила группа народных депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк вместе с коллегами предложила внести изменения в ряд законодательных актов по обеспечению требований гражданской защиты на стадии застройки. В частности, все подходящие для укрытия объекты обяжут при необходимости готовить к приему населения в 12-часовой срок.

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"В случае перевода единой государственной системы гражданской защиты, ее составляющих в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в особый период защитные сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения, простейшие укрытия независимо от формы собственности должны приводиться в готовность к приему населения в срок, который не превышает 12 часов, кроме защитных сооружений гражданской защиты, которые находятся в постоянной готовности к использованию по назначению", – говорится в законопроекте.

Предложенный документ будет рассмотрен в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ориентировочные сроки принятия неизвестны.

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