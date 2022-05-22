В Раде ужесточают требования к бомбоубежищам
В Верховной Раде решили ужесточить требования к гражданской защите при планировании и застройке территорий. Законопроект представила группа народных депутатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.
Нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк вместе с коллегами предложила внести изменения в ряд законодательных актов по обеспечению требований гражданской защиты на стадии застройки. В частности, все подходящие для укрытия объекты обяжут при необходимости готовить к приему населения в 12-часовой срок.
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"В случае перевода единой государственной системы гражданской защиты, ее составляющих в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в особый период защитные сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения, простейшие укрытия независимо от формы собственности должны приводиться в готовность к приему населения в срок, который не превышает 12 часов, кроме защитных сооружений гражданской защиты, которые находятся в постоянной готовности к использованию по назначению", – говорится в законопроекте.
Предложенный документ будет рассмотрен в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ориентировочные сроки принятия неизвестны.
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У депутатишек точно есть, у президента есть, их семьи в безопасности. А Украинцы?
Шашлыки и асфальт Украинцев не защитили.
Зараз зовсім інші масштаби.
Але жодного нового бомбосховища не побудували, всі з радянських часів
(с)Закон України (за ініціативою (с)Указ Президента)
якось так???
-а вогнегасник у вас є?
-нема!
-то на наступний раз щоб був!
-та вже не знадобиться...
Але, якщо мета - перемога, то навіщо слуги Бені втирають про бомбосховища.
І це те що справді обов'язково потрібно. В ідеалі сумістити їх із підземним паркінгом, тобто робити його захищенішим та ще більшим чим може бути максимум авто у жителів.