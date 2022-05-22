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В Раде ужесточают требования к бомбоубежищам

укриття

В Верховной Раде решили ужесточить требования к гражданской защите при планировании и застройке территорий. Законопроект представила группа народных депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк вместе с коллегами предложила внести изменения в ряд законодательных актов по обеспечению требований гражданской защиты на стадии застройки. В частности, все подходящие для укрытия объекты обяжут при необходимости готовить к приему населения в 12-часовой срок.

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"В случае перевода единой государственной системы гражданской защиты, ее составляющих в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в особый период защитные сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения, простейшие укрытия независимо от формы собственности должны приводиться в готовность к приему населения в срок, который не превышает 12 часов, кроме защитных сооружений гражданской защиты, которые находятся в постоянной готовности к использованию по назначению", – говорится в законопроекте.

Предложенный документ будет рассмотрен в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ориентировочные сроки принятия неизвестны.

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ВР (29229) законопроект (3219) защита (184) убежище (284) застройка (710)


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Топ комментарии
+25
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22.05.2022 18:05
+16
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22.05.2022 18:02
+13
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22.05.2022 18:03
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Да сколько угодно. Только сколько этих бомбоубежищ есть в наличии? Повезло городам где есть метро.. Но таких городов в Украине всего три
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22.05.2022 17:56 Ответить
Укриття, в Україні УКРИТТЯ. Бомбосховища то у обранців та міністрів. Для звичайних людей ПІДВАЛИ та проча бомжатня. усі в Укриття
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22.05.2022 18:30 Ответить
Я тебе розчарую, однак київське метро на лівому березі проходить в кращому випадку на глибині 10-20 метрів. Червона гілка взагалі над землею. А на лівому березі Дніпра проживає не меньше 60% жителів Києва. По факту бомбосховища є тільки у центрі столиці.
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22.05.2022 19:19 Ответить
Бомбоубежища? А что это?
У депутатишек точно есть, у президента есть, их семьи в безопасности. А Украинцы?
Шашлыки и асфальт Украинцев не защитили.
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22.05.2022 17:59 Ответить
яка турбота....... просто сльози радости мешают мне гаварить
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22.05.2022 18:00 Ответить
ось це буде їх перевіряти?

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22.05.2022 18:00 Ответить
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22.05.2022 18:03 Ответить
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22.05.2022 18:02 Ответить
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22.05.2022 18:03 Ответить
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22.05.2022 18:05 Ответить
так готовились так готовились, что даже НИ одно бомбоубежише на 24.02 не было готово. Зато теперь суровые мордочки, потужные речи,пафосные промовы
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22.05.2022 18:06 Ответить
И трындят о том, что "давно знали и готовились к нападению". Угу, на каких дебилов это рассчитано? Вся страна почувствовала эту "готовность" на своей шкуре.
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22.05.2022 18:17 Ответить
За часи СРСР була така конторка "Гражданская оборона",бабло крали дармоїди !!!!))))
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22.05.2022 18:08 Ответить
Тоді хіба протигаз і пару агітаційних плакатів можна було вкрасти.
Зараз зовсім інші масштаби.
Але жодного нового бомбосховища не побудували, всі з радянських часів
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22.05.2022 18:17 Ответить
не прошло и трёх месяцев
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22.05.2022 18:08 Ответить
Під асфальтом сховатися від ракети можна?
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22.05.2022 18:15 Ответить
Всім бомбосховищам на раз-два облаштуватись та побудуватись!
(с)Закон України (за ініціативою (с)Указ Президента)

якось так???
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22.05.2022 18:16 Ответить
ще вигладає як під час пожежі проводити заходи протипожежної безпеки:
-а вогнегасник у вас є?
-нема!
-то на наступний раз щоб був!
-та вже не знадобиться...
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22.05.2022 18:22 Ответить
то напевно, так як з будівництвом кордону буде
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22.05.2022 18:26 Ответить
В Украине нет понятия бомбоубежище! Удивляет. когда комментаторы обсуждая тему даже не считают нужным прочитать ст 32 Кодексу цивільного захисту Україні! А депутаты даже не помнят что с их легкой руки в 2015 году все многоквартирные дома списаны с балансов горсоветов! И сейчас некого "нагибать" не взирая на фразу " незалежно від форми власності"!
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22.05.2022 18:32 Ответить
бомбосховища потрібно будувати як окремі підземні споруди а не під будинками
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22.05.2022 18:38 Ответить
Бомбосховища - так, а от укриття - під будинками
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22.05.2022 18:50 Ответить
Якщо Зеленський збирається домовлятися з Ху*лом, тобто Україну періодично Мордор буде кошмарити, то укриття точно будуть актуальні в рамках програми "велике бомбосховище" на наступні хз скільки років .
Але, якщо мета - перемога, то навіщо слуги Бені втирають про бомбосховища.
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22.05.2022 18:42 Ответить
Якось дибільно написано
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22.05.2022 18:52 Ответить
Підвали - це не захист від ракет! Щоб вони були бомбосховищами, їх роблять з монолітного густо армованого бетону і, звісно, це треба передбачити у проекті на будівництво, а ще краще, бомбосховища треба робити у кожній квартирі, як це роблять у Ізраїлі - ці приміщення,зазвичай, використовують, як комору.
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22.05.2022 19:06 Ответить
Очень хорошо, но сначала их нужно построить.
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22.05.2022 19:26 Ответить
Які до біса бомбосховища? ... Армію треба розвивати, озброєння, системи ППО, авіацію, всупати в НАТО. Нафіг бомбосховища, немає бути більше війни на Українській землі після Перемоги над рашистами і відновленням територіальної цілісності. Ми маємо дбати про колективну безпеку, про непорушність кордонів, про сильну Армію, а не про бомбосховища. Взагалі все суспільство має бути мілітаризоване, щоб більше жодна наволоч не сунула сюди своє рило, щоб боялись скоти....
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22.05.2022 21:18 Ответить
І бомбосховища потрібні - але не за 5 км від міста. Бо навіть невідомо чи доїдуть туди. Треба всю цивільну інфраксткуру перебудовувати . І хто буде цим займатись - ЖКХ чи ОББ.....А найголовніше де їх будуть робити. У підвалах багатоповерхівок не можна - а де можна?. ....
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22.05.2022 22:20 Ответить
Таке враження що коментатори не читали статтю чи навіть заголовок. Сказано ж для нових забудов.

І це те що справді обов'язково потрібно. В ідеалі сумістити їх із підземним паркінгом, тобто робити його захищенішим та ще більшим чим може бути максимум авто у жителів.
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22.05.2022 22:29 Ответить
 
 