У Раді пропонують посилити вимоги до бомбосховищ ще на стадії забудови

У Верховній Раді вирішили посилити вимоги до цивільного захисту під час планування та забудови територій. Законопроєкт подала група народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк разом із колегами запропонувала внести зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення вимог цивільного захисту ще на стадії забудови. Зокрема, всі придатні для укриття об'єкти зобов'яжуть за потреби готувати до прийому населення у 12-годинний термін.

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"У разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття незалежно від форми власності мають приводитись у готовність до прийому населення у термін, що не перевищує 12 годин, крім захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням", – сказано в законопроєкті.

Запропонований документ розглянуть у парламентському комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Орієнтовні терміни ухвалення наразі невідомі.

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