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У Раді пропонують посилити вимоги до бомбосховищ ще на стадії забудови

укриття

У Верховній Раді вирішили посилити вимоги до цивільного захисту під час планування та забудови територій. Законопроєкт подала група народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк разом із колегами запропонувала внести зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення вимог цивільного захисту ще на стадії забудови. Зокрема, всі придатні для укриття об'єкти зобов'яжуть за потреби готувати до прийому населення у 12-годинний термін.

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"У разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття незалежно від форми власності мають приводитись у готовність до прийому населення у термін, що не перевищує 12 годин, крім захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням", – сказано в законопроєкті.

Запропонований документ розглянуть у парламентському комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Орієнтовні терміни ухвалення наразі невідомі.

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Автор: 

ВР (14943) законопроєкт (3583) захист (157) сховище (189) забудова (579)


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Топ коментарі
+25
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22.05.2022 18:05
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22.05.2022 18:02
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22.05.2022 18:03
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Да сколько угодно. Только сколько этих бомбоубежищ есть в наличии? Повезло городам где есть метро.. Но таких городов в Украине всего три
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22.05.2022 17:56 Відповісти
Укриття, в Україні УКРИТТЯ. Бомбосховища то у обранців та міністрів. Для звичайних людей ПІДВАЛИ та проча бомжатня. усі в Укриття
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22.05.2022 18:30 Відповісти
Я тебе розчарую, однак київське метро на лівому березі проходить в кращому випадку на глибині 10-20 метрів. Червона гілка взагалі над землею. А на лівому березі Дніпра проживає не меньше 60% жителів Києва. По факту бомбосховища є тільки у центрі столиці.
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22.05.2022 19:19 Відповісти
Бомбоубежища? А что это?
У депутатишек точно есть, у президента есть, их семьи в безопасности. А Украинцы?
Шашлыки и асфальт Украинцев не защитили.
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22.05.2022 17:59 Відповісти
яка турбота....... просто сльози радости мешают мне гаварить
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22.05.2022 18:00 Відповісти
ось це буде їх перевіряти?

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22.05.2022 18:00 Відповісти
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22.05.2022 18:03 Відповісти
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22.05.2022 18:02 Відповісти
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22.05.2022 18:03 Відповісти
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22.05.2022 18:05 Відповісти
так готовились так готовились, что даже НИ одно бомбоубежише на 24.02 не было готово. Зато теперь суровые мордочки, потужные речи,пафосные промовы
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22.05.2022 18:06 Відповісти
И трындят о том, что "давно знали и готовились к нападению". Угу, на каких дебилов это рассчитано? Вся страна почувствовала эту "готовность" на своей шкуре.
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22.05.2022 18:17 Відповісти
За часи СРСР була така конторка "Гражданская оборона",бабло крали дармоїди !!!!))))
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22.05.2022 18:08 Відповісти
Тоді хіба протигаз і пару агітаційних плакатів можна було вкрасти.
Зараз зовсім інші масштаби.
Але жодного нового бомбосховища не побудували, всі з радянських часів
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22.05.2022 18:17 Відповісти
не прошло и трёх месяцев
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22.05.2022 18:08 Відповісти
Під асфальтом сховатися від ракети можна?
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22.05.2022 18:15 Відповісти
Всім бомбосховищам на раз-два облаштуватись та побудуватись!
(с)Закон України (за ініціативою (с)Указ Президента)

якось так???
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22.05.2022 18:16 Відповісти
ще вигладає як під час пожежі проводити заходи протипожежної безпеки:
-а вогнегасник у вас є?
-нема!
-то на наступний раз щоб був!
-та вже не знадобиться...
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22.05.2022 18:22 Відповісти
то напевно, так як з будівництвом кордону буде
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22.05.2022 18:26 Відповісти
В Украине нет понятия бомбоубежище! Удивляет. когда комментаторы обсуждая тему даже не считают нужным прочитать ст 32 Кодексу цивільного захисту Україні! А депутаты даже не помнят что с их легкой руки в 2015 году все многоквартирные дома списаны с балансов горсоветов! И сейчас некого "нагибать" не взирая на фразу " незалежно від форми власності"!
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22.05.2022 18:32 Відповісти
бомбосховища потрібно будувати як окремі підземні споруди а не під будинками
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22.05.2022 18:38 Відповісти
Бомбосховища - так, а от укриття - під будинками
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22.05.2022 18:50 Відповісти
Якщо Зеленський збирається домовлятися з Ху*лом, тобто Україну періодично Мордор буде кошмарити, то укриття точно будуть актуальні в рамках програми "велике бомбосховище" на наступні хз скільки років .
Але, якщо мета - перемога, то навіщо слуги Бені втирають про бомбосховища.
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22.05.2022 18:42 Відповісти
Якось дибільно написано
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22.05.2022 18:52 Відповісти
Підвали - це не захист від ракет! Щоб вони були бомбосховищами, їх роблять з монолітного густо армованого бетону і, звісно, це треба передбачити у проекті на будівництво, а ще краще, бомбосховища треба робити у кожній квартирі, як це роблять у Ізраїлі - ці приміщення,зазвичай, використовують, як комору.
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22.05.2022 19:06 Відповісти
Очень хорошо, но сначала их нужно построить.
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22.05.2022 19:26 Відповісти
Які до біса бомбосховища? ... Армію треба розвивати, озброєння, системи ППО, авіацію, всупати в НАТО. Нафіг бомбосховища, немає бути більше війни на Українській землі після Перемоги над рашистами і відновленням територіальної цілісності. Ми маємо дбати про колективну безпеку, про непорушність кордонів, про сильну Армію, а не про бомбосховища. Взагалі все суспільство має бути мілітаризоване, щоб більше жодна наволоч не сунула сюди своє рило, щоб боялись скоти....
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22.05.2022 21:18 Відповісти
І бомбосховища потрібні - але не за 5 км від міста. Бо навіть невідомо чи доїдуть туди. Треба всю цивільну інфраксткуру перебудовувати . І хто буде цим займатись - ЖКХ чи ОББ.....А найголовніше де їх будуть робити. У підвалах багатоповерхівок не можна - а де можна?. ....
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22.05.2022 22:20 Відповісти
Таке враження що коментатори не читали статтю чи навіть заголовок. Сказано ж для нових забудов.

І це те що справді обов'язково потрібно. В ідеалі сумістити їх із підземним паркінгом, тобто робити його захищенішим та ще більшим чим може бути максимум авто у жителів.
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22.05.2022 22:29 Відповісти
 
 