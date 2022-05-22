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Новости Война
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Российские оккупанты четыре дня удерживают поселкового главу на Харьковщине Турбабу, - Синегубов

галина,турбаба

Российские оккупанты задержали Двуречанского поселкового голову Галину Турбабу и не отпускают в течение четырех дней.

Об этом 22 мая рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. По его словам, с поселковой головой недавно была связь.

"До того, как ее задержали россияне, она уже четыре дня находится под, скажем так, арестом. Это оккупированная территория", - сказал глава ХОВА.

Обо всех таких случаях местные власти извещают Офис Президента Украины и профильное министерство - по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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По словам Синегубова, власти пытаются поддерживать связь с председателями и старостами, оставшимися на оккупированных территориях. "Большое количество территорий, где нет связи. Кое-где они выходят на территорию, где можно позвонить по телефону", - говорит глава администрации.

Во время такого общения представители власти сообщают о ситуации на фронте и предостерегают органы местного самоуправления от сотрудничества с оккупантами.

"Мы общаемся о том, какие перспективы, как должны они сейчас организовывать ту или иную работу на местах, от чего следует воздержаться для того, чтобы не подпасть под признаки уголовного правонарушения "Государственная измена" в том числе", - сказал Синегубов.

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оккупация (10120) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Переживаю щось я за Нелю Штепу, зґвалтують її орки, якщо вона втече в Московію.
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22.05.2022 18:20 Ответить
А що вже підозрювана в зрадництві?
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22.05.2022 18:37 Ответить
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1528333236925087744?cxt=HHwWgIC-1ei-3bUqAAAA "Свободу Украине! Путин - чёрт!". "Последний звонок" в одной из школ Дагестана.
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22.05.2022 18:47 Ответить
 
 