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Новини Війна
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Російські окупанти чотири дні утримують голову селища на Харківщині Турбабу, - Синєгубов

галина,турбаба

Російські окупанти затримали Дворічанську селищну голову Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.

Про це 22 травня розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. За його словами, з селищною головою донедавна був зв'язок.

"До того, як її затримали росіяни, вона вже чотири дні перебуває під, скажімо так, арештом. Це окупована територія", - сказав голова ХОВА.

Про усі такі випадки місцева влада сповіщає Офіс Президента України та профільне міністерство - з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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За словами Синєгубова, влада намагається підтримувати зв'язок з головами і старостами, які залишилися на окупованих територіях. "Велика кількість територій, де немає зв'язку. Подекуди вони виходять на територію, де можна зателефонувати", - каже голова адміністрації.

Під час такого спілкування представники влади повідомляють про ситуацію на фронті та застерігають органи місцевого самоврядування від співпраці з окупантами.

"Ми спілкуємося про те, які перспективи, як мають вони зараз організовувати ту чи іншу роботу на місцях, від чого слід утриматися для того, щоб не підпасти під ознаки кримінального правопорушення "Державна зрада" в тому числі", - сказав Синєгубов.

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Автор: 

окупація (6670) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Переживаю щось я за Нелю Штепу, зґвалтують її орки, якщо вона втече в Московію.
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22.05.2022 18:20 Відповісти
А що вже підозрювана в зрадництві?
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22.05.2022 18:37 Відповісти
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1528333236925087744?cxt=HHwWgIC-1ei-3bUqAAAA "Свободу Украине! Путин - чёрт!". "Последний звонок" в одной из школ Дагестана.
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22.05.2022 18:47 Відповісти
 
 