В результате ракетного удара по Малину погиб один человек, - ОВА

В результате ракетного удара по городу Малин Житомирской области погиб один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Житомирской военно-гражданской администрации Виталий Бунечко в комментарии "Суспільному".

Чиновник подчеркнул, что информация о гибели одного человека предварительная, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

"Пока ничего более конкретного сказать не могу, разве что уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот - ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна", - рассказал Бунечко.

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