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В результате ракетного удара по Малину погиб один человек, - ОВА

малин

В результате ракетного удара по городу Малин Житомирской области погиб один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Житомирской военно-гражданской администрации Виталий Бунечко в комментарии "Суспільному".

Чиновник подчеркнул, что информация о гибели одного человека предварительная, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

"Пока ничего более конкретного сказать не могу, разве что уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот - ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна", - рассказал Бунечко.

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Малин (8) Житомирская область (1387)


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По ******** на цей час:
В Малині знову прильоти в залізницю.
В Фастівському напрямку ******* збили.
Біля Павлограда ракета спала в річку Самару (певно також збили).
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22.05.2022 20:04 Ответить
всьо прівєти пану Дудє...
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22.05.2022 20:08 Ответить
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22.05.2022 20:18 Ответить
Царство Небесне...
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22.05.2022 22:16 Ответить
 
 