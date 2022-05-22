Вражеский агент пытался проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ, - СБУ. ВИДЕО
В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что житель Киевской области был завербован врагом в начале полномасштабной агрессии РФ.
Во время временной оккупации одного из населенных пунктов он ориентировал захватчиков на местности, собирал данные о дислокации украинских войск и давал наводку по адресам проживания бывших участников АТО.
Кроме того, злоумышленник "подсказывал" оккупантам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов.
После деоккупации населенного пункта российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в местный военкомат для его призыва и зачисления в одну из воинских частей.
Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили враждебные планы и задержали предателя. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, по данным СБУ в Донецкой области задержан житель Краматорского района, который был завербован оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.
Для выполнения задания агрессоров злоумышленник должен был отмечать на карте места дислокации украинских войск и переправлять координаты через мессенджер "Telegram".
Кроме этого, заочно сообщено о подозрении одному из командиров росгвардии, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС.
Установлено, что злоумышленник, руководя действиями вражеских батальонно тактических групп, отдал приказ на захват объекта.
Во время нападения РФ применила танковые пушки и другую бронированную технику.
Также сообщается, что в Луганской области СБУ задокументировала коллаборационную деятельность двух должностных лиц Беловодского районного суда.
Во время временной оккупации поселка помощница судьи и секретарь добровольно согласились на назначение в так называемую "прокуратуру ЛНР".
"Находясь в рядах оккупационной администрации, коллаборантки способствовали агрессору в незаконном преследовании местных жителей, их похищении и совершении других преступлений. Обеим злоумышленницам сообщено о подозрении. Продолжаются комплексные меры по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности", - отметил.
В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одной из столичных больниц, разоблаченный СБУ на сотрудничестве с оккупантами.
По данным следствия, он агитировал персонал медучреждения поддержать захватчиков, в том числе продуктами питания.
"Также призвал людей "сдавать" врагу выявленные позиции украинских защитников в регионе. В случае оккупации территории нашей страны представители российских спецслужб обещали коллаборанту руководящую должность в Минздраве. В настоящее время продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против Украины", – резюмируют в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кажуть вам спілкуватись українською.
Есть, для некоторых, такая реальность, в которой предатели не спилкуются
Українська мова як швидкий детектор "свій-чужий" допомагає саме як швидкий детектор, тому що серед україномовних теж повно зрадників. Я досі пам"ятаю відео із сепарами з динири - вони коли їм треба завжди прикидаються українцями. Але ж вони сепари...
Російськомовна людина це українець ?
Чому не росіянин ?
грубо кажучи, українці продовжували масово користуватися російською щоб не здаватися, селюками та приїзджими з периферії.
Потрібно це усвідомлювати і свідомо робити вибір і міняти світогляд. "Мені простіше", "це не має значення" - то всьо відмовки - зараз кожен нормальний українець має причини набагато важливіші за цю срсрну туфту щоб перейти на укр. мову.
Мені тебе просто шкода.
І до речі є така аналогія - Швейцарія, де спілкуються і французською, і італійською, і навіть німецькою. Але залишаються швейцарцями. Ця аналогія теж не повна, бо немає окремої швейцарської мови.
Гаразд, тоді є інша аналогія - Фінляндія, західні регіони якої заселені шведськомовними финами. І ніхто на них не тисне, вони такі самі фіни, як і ті, що спілкуються фінською.
Ще раз - досить тиснути на російськомовних українців, тисніть на росіян. Ваш президент, до речі, у новорічній промові сам казав - "какая разница" ™, тож хавай. те.
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки. Історія цивілізації не пам'ятає такого, щоб окупант перейшов на мову окупованого...
Ви всє росіскаізичниє забуваєте, що держава називається Україна і мова тут українська.
Скільки іще буде тривати оця зневага держави ?
Вот чего стоят проверенные 2500 пленных с Мариуполя
Для пользы дела его можно было использовать, а не трындеть.
А чому не називаються прізвища колаборантів?
от сбу воняет показушним дерьмом и коррупционной тухлятиной
он надевает валенки,ватник и начинает под
балайку казачок танцевать.
А потім - повісити на добрячій гілляці (без штанів і не виймаючи пляшки, щоб ганебніше було)
Спочатку було слово. І це слово було *****. Народ плакав від захвату.
Пройшло три роки: ***** трансформувалось в ********. Народ продовжує плакати, правда, тепер не всі плачуть від захвату.
А декого вже з нами немає…
просто пожурити що так не можна робити?
їх буде лізти сотнями