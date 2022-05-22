Вражеский агент пытался проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ, - СБУ. ВИДЕО

В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Киевской области был завербован врагом в начале полномасштабной агрессии РФ.

Во время временной оккупации одного из населенных пунктов он ориентировал захватчиков на местности, собирал данные о дислокации украинских войск и давал наводку по адресам проживания бывших участников АТО.

Кроме того, злоумышленник "подсказывал" оккупантам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов.

После деоккупации населенного пункта российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в местный военкомат для его призыва и зачисления в одну из воинских частей.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили враждебные планы и задержали предателя. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, по данным СБУ в Донецкой области задержан житель Краматорского района, который был завербован оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Для выполнения задания агрессоров злоумышленник должен был отмечать на карте места дислокации украинских войск и переправлять координаты через мессенджер "Telegram".

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Кроме этого, заочно сообщено о подозрении одному из командиров росгвардии, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС.

Установлено, что злоумышленник, руководя действиями вражеских батальонно тактических групп, отдал приказ на захват объекта.

Во время нападения РФ применила танковые пушки и другую бронированную технику.

Также сообщается, что в Луганской области СБУ задокументировала коллаборационную деятельность двух должностных лиц Беловодского районного суда.

Во время временной оккупации поселка помощница судьи и секретарь добровольно согласились на назначение в так называемую "прокуратуру ЛНР".

"Находясь в рядах оккупационной администрации, коллаборантки способствовали агрессору в незаконном преследовании местных жителей, их похищении и совершении других преступлений. Обеим злоумышленницам сообщено о подозрении. Продолжаются комплексные меры по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности", - отметил.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одной из столичных больниц, разоблаченный СБУ на сотрудничестве с оккупантами.

По данным следствия, он агитировал персонал медучреждения поддержать захватчиков, в том числе продуктами питания.

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"Также призвал людей "сдавать" врагу выявленные позиции украинских защитников в регионе. В случае оккупации территории нашей страны представители российских спецслужб обещали коллаборанту руководящую должность в Минздраве. В настоящее время продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против Украины", – резюмируют в СБУ.