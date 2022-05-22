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Новости Фото Война
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Вражеский агент пытался проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ, - СБУ. ВИДЕО

В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Киевской области был завербован врагом в начале полномасштабной агрессии РФ.

Во время временной оккупации одного из населенных пунктов он ориентировал захватчиков на местности, собирал данные о дислокации украинских войск и давал наводку по адресам проживания бывших участников АТО.

Кроме того, злоумышленник "подсказывал" оккупантам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов.

После деоккупации населенного пункта российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в местный военкомат для его призыва и зачисления в одну из воинских частей.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили враждебные планы и задержали предателя. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, по данным СБУ в Донецкой области задержан житель Краматорского района, который был завербован оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Для выполнения задания агрессоров злоумышленник должен был отмечать на карте места дислокации украинских войск и переправлять координаты через мессенджер "Telegram".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллаборант Харченко, сотрудничавший с российскими оккупантами в городе Дымер, арестован

Кроме этого, заочно сообщено о подозрении одному из командиров росгвардии, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС.

Установлено, что злоумышленник, руководя действиями вражеских батальонно тактических групп, отдал приказ на захват объекта.

Во время нападения РФ применила танковые пушки и другую бронированную технику.

Также сообщается, что в Луганской области СБУ задокументировала коллаборационную деятельность двух должностных лиц Беловодского районного суда.

Во время временной оккупации поселка помощница судьи и секретарь добровольно согласились на назначение в так называемую "прокуратуру ЛНР".

"Находясь в рядах оккупационной администрации, коллаборантки способствовали агрессору в незаконном преследовании местных жителей, их похищении и совершении других преступлений. Обеим злоумышленницам сообщено о подозрении. Продолжаются комплексные меры по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности", - отметил.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одной из столичных больниц, разоблаченный СБУ на сотрудничестве с оккупантами.

По данным следствия, он агитировал персонал медучреждения поддержать захватчиков, в том числе продуктами питания.

Также читайте: Ракетный обстрел Краматорска рашисты произвели из оккупированной части Донбасса, - СБУ

"Также призвал людей "сдавать" врагу выявленные позиции украинских защитников в регионе. В случае оккупации территории нашей страны представители российских спецслужб обещали коллаборанту руководящую должность в Минздраве. В настоящее время продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против Украины", – резюмируют в СБУ.

Киев (25518) Киевская область (4132) СБУ (19893) Донецкая область (9642) коллаборационизм (870) Житомирская область (1390) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+24
а скільки вже потрапило
Кажуть вам спілкуватись українською.
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22.05.2022 12:49
+21
Втарая армія міра на Харковщині і в дома на россії
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22.05.2022 12:57
+19
И смех и грех, то какие-то "агенты" бомжеватого вида, то секретари-помощники задрыпанного районного суда, то чиновники больницы, призывавшие "помочь продуктами" оркам, то эти виртуальные пидозры командирам росгвардии, вместо пули или ракеты... СБУ когда прекратите ерундой во время войны заниматься? Я конечно понимаю, что начесать хохолок, отбелить зубки и пилить победоносные видосики с прослушками жалующихся орковоЕнов уже стало мейнстримом, но когда тяжёлая артиллерия нашего смехо-правосудия начнёт работать по действительно опасным и богатым врагам страны и населения, желательно с конфискацией имущества?
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22.05.2022 12:58
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а скільки вже потрапило
Кажуть вам спілкуватись українською.
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22.05.2022 12:49 Ответить
как ты для себя расшифровуешь слово "зрадник"?
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22.05.2022 13:04 Ответить
Как минимум если не спилкуется
Есть, для некоторых, такая реальность, в которой предатели не спилкуются
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22.05.2022 13:23 Ответить
Напевно, серед україномовних зрадників менший відсоток, бо немає сенсу зраджувати.
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22.05.2022 13:35 Ответить
ні, не вірно. Так само мало сенсу зраджувати російськомовним українцям. Тут не у мові справа, а у відсутності мозку.

Українська мова як швидкий детектор "свій-чужий" допомагає саме як швидкий детектор, тому що серед україномовних теж повно зрадників. Я досі пам"ятаю відео із сепарами з динири - вони коли їм треба завжди прикидаються українцями. Але ж вони сепари...
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22.05.2022 14:08 Ответить
Якщо ви не розумієте що мова формує світогляд, то як вам далі щось пояснювати ?
Російськомовна людина це українець ?
Чому не росіянин ?
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22.05.2022 14:22 Ответить
Привіт, хотів би поправити. я трохи застав процесс переходу на російську у києві, і проаналізувавши ці роки стало чітко помітно, що російською українці розмовляти стали, бо спрацював закладений ще в срсрні часи шаблон зверхньості, вищості російського та мови.
грубо кажучи, українці продовжували масово користуватися російською щоб не здаватися, селюками та приїзджими з периферії.

Потрібно це усвідомлювати і свідомо робити вибір і міняти світогляд. "Мені простіше", "це не має значення" - то всьо відмовки - зараз кожен нормальний українець має причини набагато важливіші за цю срсрну туфту щоб перейти на укр. мову.
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22.05.2022 16:33 Ответить
"мова формує світогляд" - якщо ви про тезу Сепіра-Уорфа, то вона досі не доведена. Це я вам як лінгвіст-недоучка кажу.
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22.05.2022 17:32 Ответить
Я русскоязычный ... и что ??? будешь ,, щимить,, меня ???
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22.05.2022 13:22 Ответить
Я русскоязычный , и что , будешь ,, щимить,, меня ???
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22.05.2022 13:24 Ответить
Скрєпочєлюсной паді.. ще й з обмеженими розумовими здібностями.
Мені тебе просто шкода.
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22.05.2022 13:34 Ответить
Хочеш щоб і тебе ***** прийшов спасати?
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22.05.2022 13:36 Ответить
Ага, італієць, котрий живе в Італії, італійської мови не знає і спілкується виключно французькою.
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22.05.2022 13:53 Ответить
невірна аналогія. Якщо б в Італії розуміли французську так само, як де-факто українці російську, - тоді аналогія була б вірною.

І до речі є така аналогія - Швейцарія, де спілкуються і французською, і італійською, і навіть німецькою. Але залишаються швейцарцями. Ця аналогія теж не повна, бо немає окремої швейцарської мови.

Гаразд, тоді є інша аналогія - Фінляндія, західні регіони якої заселені шведськомовними финами. І ніхто на них не тисне, вони такі самі фіни, як і ті, що спілкуються фінською.

Ще раз - досить тиснути на російськомовних українців, тисніть на росіян. Ваш президент, до речі, у новорічній промові сам казав - "какая разница" ™, тож хавай. те.
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22.05.2022 14:18 Ответить
hoha hoha, ніхто тебе "щимить" не буде. Просто, фдеш курсом рашистського корабля!
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22.05.2022 14:00 Ответить
...Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися, - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".

Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки. Історія цивілізації не пам'ятає такого, щоб окупант перейшов на мову окупованого...
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22.05.2022 13:55 Ответить
Иван Иван кацапський бот.
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22.05.2022 13:59 Ответить
Любой кацап чи ватан, який говорить що мова не на часі - повне лайно.
Ви всє росіскаізичниє забуваєте, що держава називається Україна і мова тут українська.
Скільки іще буде тривати оця зневага держави ?
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22.05.2022 14:04 Ответить
И их там навалом,всплывут при крупных операциях.Отож.
Вот чего стоят проверенные 2500 пленных с Мариуполя
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22.05.2022 12:52 Ответить
Поиметь ... без вазелина ... жестоко ... можно и черенком от метлы ..
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22.05.2022 12:53 Ответить
Это у же в последнюю очередь

Для пользы дела его можно было использовать, а не трындеть.
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22.05.2022 13:00 Ответить
бурят вАще в плен брать не надобно ... рАссеяне и кадыровцы ,, добрые,, звери .. по сравнении с теми дикими племенами ..
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22.05.2022 13:21 Ответить
Это уже нужно смотреть на два хода вперёд, минимум. Образование нужно.
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22.05.2022 13:25 Ответить
"Також закликав людей "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації території нашої країни представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ.
А чому не називаються прізвища колаборантів?
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22.05.2022 12:54 Ответить
"а фамилия его слишком известна, чтобы ее называть"., как и брата его. та і посади в оп-і їх обох.
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22.05.2022 12:58 Ответить
Поки ще, вони у статусі підозрюваних, їхня вина ще не доведена. В принципі, моливо, що когось обмовили, в житті всяке буває.
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22.05.2022 14:11 Ответить
Слава СБУ
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22.05.2022 12:54 Ответить
Втарая армія міра на Харковщині і в дома на россії
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22.05.2022 12:57 Ответить
это этих бабушка красной шапочки пирожками накормила, волков позорных ))
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22.05.2022 13:00 Ответить
а на який березі він висить? селфі.. чи не висить? підозру обсмоктує??
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22.05.2022 12:58 Ответить
И смех и грех, то какие-то "агенты" бомжеватого вида, то секретари-помощники задрыпанного районного суда, то чиновники больницы, призывавшие "помочь продуктами" оркам, то эти виртуальные пидозры командирам росгвардии, вместо пули или ракеты... СБУ когда прекратите ерундой во время войны заниматься? Я конечно понимаю, что начесать хохолок, отбелить зубки и пилить победоносные видосики с прослушками жалующихся орковоЕнов уже стало мейнстримом, но когда тяжёлая артиллерия нашего смехо-правосудия начнёт работать по действительно опасным и богатым врагам страны и населения, желательно с конфискацией имущества?
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22.05.2022 12:58 Ответить
Не смішіть,ніколи,бо ця служба побудована на совдепівських наративах,і бореться з буржуазним націоналізмом...
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22.05.2022 13:08 Ответить
маленькi ручейки стають великими рiками. Треба i маленьких крис травити.
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22.05.2022 14:39 Ответить
А скільки їх там вже є(Але не ці найнебезпечніші,а ті котрі пропхалися наверх((
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22.05.2022 13:00 Ответить
був такий доктор Менгеле
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22.05.2022 14:17 Ответить
в армии должна быть своя контрразведка
от сбу воняет показушним дерьмом и коррупционной тухлятиной
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22.05.2022 13:09 Ответить
Браво, та зараз настав якраз час за ворожого агента "Козиря" взятись
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22.05.2022 13:12 Ответить
A v tot agent , katorij v OP , jevo nikto nibudet arestavatj ? ......vapros kaneshno retaricheskij....
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22.05.2022 13:12 Ответить
СБУ распознает агента только если
он надевает валенки,ватник и начинает под
балайку казачок танцевать.
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22.05.2022 13:29 Ответить
а засыпался на мелкой "нісенітниці" - был подписан на "Легитимный", "Резидент", "тремпель Харьков" и прочее говно.
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22.05.2022 13:30 Ответить
козиря нємєдлєнно треба брать
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22.05.2022 13:32 Ответить
за 88 днів протистояння на Житомирщині знайшли агента пройде пів року знайдуть ще одного = чудова робота лейтенанта потрібна відзнака.
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22.05.2022 13:34 Ответить
Піддати пляшкуванню!
А потім - повісити на добрячій гілляці (без штанів і не виймаючи пляшки, щоб ганебніше було)
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22.05.2022 13:37 Ответить
А знає СБУ скільки таких агентів ПЕРЕЇХАЛО, з нових окупованих територій, в Україну?Що? Ніхто не знає за кого голосували Рубіжне,Кремінне та Сіверодонецьк на Луганщіні та Бсхмут,Покровськ та Слав'янськ на Донетчині?За ОПЗЖ.Вам це ні про що не говорить?
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22.05.2022 14:11 Ответить
пiсля валентинок вiд путина (по 500кг одна на кришу бум) - на Донбасi стало менше крисолюбiв. На 50 людей десь 2 тваринки залишилось.
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22.05.2022 14:43 Ответить
Таких ублюдків треба просто розстрілювати на місці,бо інакше цьому кінця-краю не буде...
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22.05.2022 14:14 Ответить
А коли звільнили село той зрадник так і залишався в ньому жити? І ніхто йому рило не начистив, ніхто його не затримав і в погріб не посадив? Дивно.....,що в нього було вдосталь часу, щоб і до військкомату звернутися....
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22.05.2022 14:16 Ответить
Іван Виговський:

Спочатку було слово. І це слово було *****. Народ плакав від захвату.

Пройшло три роки: ***** трансформувалось в ********. Народ продовжує плакати, правда, тепер не всі плачуть від захвату.

А декого вже з нами немає…
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22.05.2022 16:42 Ответить
коли вже приймуть жорсткіші покарання за держзраду, хочаб у військовий час

просто пожурити що так не можна робити?
їх буде лізти сотнями
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22.05.2022 17:26 Ответить
Ворожий агент намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ і тепер будує дороги???
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22.05.2022 22:19 Ответить
а перевербовывать не пробовали? или быканов до главы перевербовка учебника по контрразведке еще не дочитал? а может они с наимужрейшеумным вместе вслух почитывают такие книжки, а потом пописывают в эти же книжки?
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23.05.2022 05:13 Ответить
а перевербовывать не пробовали? или быканов до главы перевербовка учебника по контрразведке еще не дочитал? а может они с наимужрейшеумным вместе вслух почитывают такие книжки, а потом пописывают в эти же книжки?
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23.05.2022 05:13 Ответить
повесить ****** и не снимать .для других наука.
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23.05.2022 15:23 Ответить
 
 