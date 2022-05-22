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Внаслідок ракетного удару по Малину загинула одна людина, - ОВА

малин

Внаслідок ракетного удару по місту Малин Житомирської області загинула одна людина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко у коментарі "Суспільному".

Чиновник наголосив, що інформація про загибель однієї людини є попередньою, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.

"Поки що нічого більш конкретного сказати не можу, хіба що вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Щодо пошкоджень, то на місці працює експертна група. По факту, знову постраждали будинки тих людей, які щойно лише почали їх лагодити і позабивали вікна", - розповів Бунечко.

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Автор: 

Малин (9) Житомирська область (1258)


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По ******** на цей час:
В Малині знову прильоти в залізницю.
В Фастівському напрямку ******* збили.
Біля Павлограда ракета спала в річку Самару (певно також збили).
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22.05.2022 20:04 Відповісти
всьо прівєти пану Дудє...
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22.05.2022 20:08 Відповісти
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22.05.2022 20:18 Відповісти
Царство Небесне...
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22.05.2022 22:16 Відповісти
 
 