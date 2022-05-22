Внаслідок ракетного удару по Малину загинула одна людина, - ОВА

Внаслідок ракетного удару по місту Малин Житомирської області загинула одна людина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко у коментарі "Суспільному".

Чиновник наголосив, що інформація про загибель однієї людини є попередньою, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.

"Поки що нічого більш конкретного сказати не можу, хіба що вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Щодо пошкоджень, то на місці працює експертна група. По факту, знову постраждали будинки тих людей, які щойно лише почали їх лагодити і позабивали вікна", - розповів Бунечко.

Читайте також: У Малині пролунали вибухи, - мер Ситайло