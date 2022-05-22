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Новости Санкции против России
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Глава Минфина Германии Линднер выступил против конфискации личных активов россиян

німеччина

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил Financial Times, что он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.

"Линднер сказал, что он настроен против конфискации личных активов российских олигархов", – отмечает газета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны", - пояснил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности.

Одновременно Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения по конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка РФ. Однако он подчеркнул необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия активов ЦБ РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект ЕС, что Евросоюз изучит возможность использования активов физлиц РФ, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины.

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Германия (6931) конфискация (599) актив (92)


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Топ комментарии
+60
Ця падла не в темі, а в долі.
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22.05.2022 22:08
+58
Уже очевидно,що Франція,Німеччина й Італія починають включати задню....От про які цінності можна говорити з цими імпотентами?
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22.05.2022 22:10
+54
По моему именно этот хрен говорил Кулебе, что вы проснетесь завтра в другой реальности, ну типа после нападения орков. Откровенная кацапская консерва
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22.05.2022 22:10
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Вже всім зрозуміло , що в керівнитстві Німеччини, Франції та Угорщини - немає жодного не корумпованого державного діяча . Це наскрізь прогнилі політичні сили , що харчуються з російського корита .
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22.05.2022 23:54 Ответить
За логікою цього фріц-дауна треба побільше красти, вбивати, фінансувати терористичну недоімперію і корумпувати усілякого штибу шрьодерів та шмєркєль, а потім чемненько собі покласти своє криваве накрадене "нєпасільним трудом баблєцо" у якийсь дойче-банк і ні про шо не смикатись: це ж бо тепер "приватна власність"🤔🙄 Отака виходить "дєрьмократія"💩🤢🤮 по-німецьки! А ви шо собі думали : справедливість і рівність для усіх??! Нєє-єє, шановні співгромадяни, за тією єзуїтською ******************-логікою завжди є ті кому все можна(і їм за те нічого не буде), і ті кому пихаті бундес-бюргери будуть розказують як треба жити чесно і без корупції... ВДУПУ ЇХ!!! 🖕Усіх скопом! Їм звиздіти - а нам своє робити!! Все у нас буде Україна!!💛💙 Вільна, Багата і Процвітаюча!🇺🇦
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22.05.2022 23:55 Ответить
что там наш Мельник притаился ? урой эту наглую немецкую еврошлюху.
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23.05.2022 00:02 Ответить
+ 1
""
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23.05.2022 00:05 Ответить
Бляха да они всех бошей скупили тупо оптом)) Да и макаронников с жабоедами до кучи. Кремляди по ходу решили активизировать весь свой арсенал. В итоге консервы рвуться прям как просрочка на складе, но по моему даже озабоченцы в шоке от того как там у них все куплено и гнило. Там еще кто-то про коррупцию писдел, с жирными должностями в роснефти и газпроме?) Ой блин. Было бы смешно если б небыло так грустно.
П.С. Тяжелые будут времена. У озабоченцев в том числе. Это только начало. Плешивый сукин сын таки просчитал всех этих толерастолибералов... и тупо купил, гых. Вот только мозгов себе не прикупил чтобы всю эту карту разыграть как следует. Невтерпеж было ракетами популять отморозку плешивому.
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23.05.2022 00:07 Ответить
Консерва +1
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23.05.2022 00:07 Ответить
де він бачить порядок?
у війні з тисячами вбитих

що він скаже чи недоторканна приватна власність після влучання ракети?
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23.05.2022 01:27 Ответить
цей ******** який казав що Україна буде існувати пару годин
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23.05.2022 01:57 Ответить
Потрібно, щоб кожному міністру особисто від Байдена зателефонували та ******** дали?
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23.05.2022 05:44 Ответить
Сигнал кацапью.Уводите бабло пока не поздно.
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23.05.2022 06:59 Ответить
Сигнал кацапью.Уводите бабло пока не поздно.
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23.05.2022 06:59 Ответить
Сигнал кацапью.Уводите бабло пока не поздно.
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23.05.2022 06:59 Ответить
Про яке право воно там каже? Для кацапів ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ ніякого права та закону на теретороіі за межами іх держави не існує. У них є тільки одне право - або здохнути на місці, або «собраті манатки и валить на расею».

після нападу на Украіну, після Бучі та Маріуполя проя яке взагалі правові норми у відношені до цієі мерзоти можна говорити???
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23.05.2022 07:29 Ответить
Як завжди... Німчура всрана к не знає з якого боку кацапську дупу цілувати.
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23.05.2022 08:22 Ответить
Як завжди... Німчура всрана к не знає з якого боку кацапську дупу цілувати.
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23.05.2022 08:22 Ответить
Як завжди... Німчура всрана к не знає з якого боку кацапську дупу цілувати.
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23.05.2022 08:22 Ответить
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