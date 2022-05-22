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Новини Санкції проти Росії
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Глава Мінфіну Німеччини Лінднер виступив проти конфіскації особистих активів росіян

німеччина

Глава Мінфіну ФРН Крістіан Лінднер заявив Financial Times, що він не схвалює ідею конфіскації особистих активів росіян для фінансування за їх рахунок відновлення України.

"Лінднер сказав, що він налаштований проти конфіскації особистих активів російських олігархів", - зазначає газета, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Перешкоди при проведенні вилучення активів дуже значні", - пояснив міністр, нагадавши, що влада країн із верховенством закону гарантує недоторканність приватної власності.

Одночасно Лінднер повторив, що уряд ФРН готовий до розгляду пропозиції щодо конфіскації раніше заморожених іноземних активів Центробанку РФ. Проте він наголосив на необхідності вивчити правові питання та наслідки для міжнародного порядку у разі вилучення активів ЦБ РФ.

Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на проєкт ЄС, що Євросоюз вивчить можливість використання активів фізосіб РФ, що потрапили під санкції, для фінансування відновлення України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Євросоюзу Маасікас про конфіскацію активів РФ: Не все так просто - в ЄС санкції однакові, але в 27 країнах різні юридичні механізми

Автор: 

Німеччина (7327) конфіскація (848) актив (238)


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Топ коментарі
+60
Ця падла не в темі, а в долі.
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22.05.2022 22:08
+58
Уже очевидно,що Франція,Німеччина й Італія починають включати задню....От про які цінності можна говорити з цими імпотентами?
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22.05.2022 22:10
+54
По моему именно этот хрен говорил Кулебе, что вы проснетесь завтра в другой реальности, ну типа после нападения орков. Откровенная кацапская консерва
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22.05.2022 22:10
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Вже всім зрозуміло , що в керівнитстві Німеччини, Франції та Угорщини - немає жодного не корумпованого державного діяча . Це наскрізь прогнилі політичні сили , що харчуються з російського корита .
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22.05.2022 23:54 Відповісти
За логікою цього фріц-дауна треба побільше красти, вбивати, фінансувати терористичну недоімперію і корумпувати усілякого штибу шрьодерів та шмєркєль, а потім чемненько собі покласти своє криваве накрадене "нєпасільним трудом баблєцо" у якийсь дойче-банк і ні про шо не смикатись: це ж бо тепер "приватна власність"🤔🙄 Отака виходить "дєрьмократія"💩🤢🤮 по-німецьки! А ви шо собі думали : справедливість і рівність для усіх??! Нєє-єє, шановні співгромадяни, за тією єзуїтською ******************-логікою завжди є ті кому все можна(і їм за те нічого не буде), і ті кому пихаті бундес-бюргери будуть розказують як треба жити чесно і без корупції... ВДУПУ ЇХ!!! 🖕Усіх скопом! Їм звиздіти - а нам своє робити!! Все у нас буде Україна!!💛💙 Вільна, Багата і Процвітаюча!🇺🇦
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22.05.2022 23:55 Відповісти
что там наш Мельник притаился ? урой эту наглую немецкую еврошлюху.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
+ 1
""
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23.05.2022 00:05 Відповісти
Бляха да они всех бошей скупили тупо оптом)) Да и макаронников с жабоедами до кучи. Кремляди по ходу решили активизировать весь свой арсенал. В итоге консервы рвуться прям как просрочка на складе, но по моему даже озабоченцы в шоке от того как там у них все куплено и гнило. Там еще кто-то про коррупцию писдел, с жирными должностями в роснефти и газпроме?) Ой блин. Было бы смешно если б небыло так грустно.
П.С. Тяжелые будут времена. У озабоченцев в том числе. Это только начало. Плешивый сукин сын таки просчитал всех этих толерастолибералов... и тупо купил, гых. Вот только мозгов себе не прикупил чтобы всю эту карту разыграть как следует. Невтерпеж было ракетами популять отморозку плешивому.
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23.05.2022 00:07 Відповісти
Консерва +1
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23.05.2022 00:07 Відповісти
де він бачить порядок?
у війні з тисячами вбитих

що він скаже чи недоторканна приватна власність після влучання ракети?
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23.05.2022 01:27 Відповісти
цей ******** який казав що Україна буде існувати пару годин
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23.05.2022 01:57 Відповісти
Потрібно, щоб кожному міністру особисто від Байдена зателефонували та ******** дали?
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23.05.2022 05:44 Відповісти
Сигнал кацапью.Уводите бабло пока не поздно.
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23.05.2022 06:59 Відповісти
Сигнал кацапью.Уводите бабло пока не поздно.
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23.05.2022 06:59 Відповісти
Сигнал кацапью.Уводите бабло пока не поздно.
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23.05.2022 06:59 Відповісти
Про яке право воно там каже? Для кацапів ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ ніякого права та закону на теретороіі за межами іх держави не існує. У них є тільки одне право - або здохнути на місці, або «собраті манатки и валить на расею».

після нападу на Украіну, після Бучі та Маріуполя проя яке взагалі правові норми у відношені до цієі мерзоти можна говорити???
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23.05.2022 07:29 Відповісти
Як завжди... Німчура всрана к не знає з якого боку кацапську дупу цілувати.
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23.05.2022 08:22 Відповісти
Як завжди... Німчура всрана к не знає з якого боку кацапську дупу цілувати.
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23.05.2022 08:22 Відповісти
Як завжди... Німчура всрана к не знає з якого боку кацапську дупу цілувати.
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23.05.2022 08:22 Відповісти
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