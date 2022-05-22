Глава Мінфіну Німеччини Лінднер виступив проти конфіскації особистих активів росіян
Глава Мінфіну ФРН Крістіан Лінднер заявив Financial Times, що він не схвалює ідею конфіскації особистих активів росіян для фінансування за їх рахунок відновлення України.
"Лінднер сказав, що він налаштований проти конфіскації особистих активів російських олігархів", - зазначає газета, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перешкоди при проведенні вилучення активів дуже значні", - пояснив міністр, нагадавши, що влада країн із верховенством закону гарантує недоторканність приватної власності.
Одночасно Лінднер повторив, що уряд ФРН готовий до розгляду пропозиції щодо конфіскації раніше заморожених іноземних активів Центробанку РФ. Проте він наголосив на необхідності вивчити правові питання та наслідки для міжнародного порядку у разі вилучення активів ЦБ РФ.
Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на проєкт ЄС, що Євросоюз вивчить можливість використання активів фізосіб РФ, що потрапили під санкції, для фінансування відновлення України.
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П.С. Тяжелые будут времена. У озабоченцев в том числе. Это только начало. Плешивый сукин сын таки просчитал всех этих толерастолибералов... и тупо купил, гых. Вот только мозгов себе не прикупил чтобы всю эту карту разыграть как следует. Невтерпеж было ракетами популять отморозку плешивому.
у війні з тисячами вбитих
що він скаже чи недоторканна приватна власність після влучання ракети?
після нападу на Украіну, після Бучі та Маріуполя проя яке взагалі правові норми у відношені до цієі мерзоти можна говорити???