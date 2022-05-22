За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, - Кириленко
Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал информацию, что за 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные он обнародовал в телеграме.
Так, погибло людей: 2 - в Лимане, 1 - в Дачном, 1 - в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий22.05.2022 22:38 Ответить Мне нравится 1
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