За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, - Кириленко

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал информацию, что за 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные он обнародовал в телеграме.

Так, погибло людей: 2 - в Лимане, 1 - в Дачном, 1 - в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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