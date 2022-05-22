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За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, - Кириленко

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал информацию, что за 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные он обнародовал в телеграме.

Так, погибло людей: 2 - в Лимане, 1 - в Дачном, 1 - в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое гражданских погибли в результате обстрелов со стороны оккупантов в Донецкой области, пятеро получили ранения, - ОВА

За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, - Кириленко 01

Донецкая область (9545) Кириленко Павел (638) военные преступления (1428)


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22.05.2022 22:38 Ответить
 
 