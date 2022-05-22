За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Керівник Донецької обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію, що за 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані він оприлюднив у телеграмі.

Так, загилуло людей: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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