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Песков исключает возможность обмена Медведчука на защитников "Азовстали"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена Виктора Медведчука на украинских защитников "Азовстали".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на вышедших с "Азовстали", - отметил он.
В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной происходит постоянно в том или ином виде.
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показать весь комментарий23.05.2022 12:36
+18 olele
показать весь комментарий23.05.2022 12:26
+16 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий23.05.2022 12:42
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Если серьезно, то не думаю, что ***** жалеет кого-то, кроме себя и, возможно своих самых близких родственников (имею в виду - детей и внуков). И то не факт. Не факт даже, что он сам себя жалеет, если ему реально осталось дышать этим воздухом считанные недели, и он об этом знает.
Где сейчас клоунский министр обороны таран? Саботирует поставки военной техники по заданию дерьмака.
примітиви, пля
Наступний пункт, Медведчук допомагає Коломойському вкрасти Приватбанк у держави.
лохторату маячню та брехню про справжнього президента Порошенко.