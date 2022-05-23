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Новости Обмен пленными Война
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Песков исключает возможность обмена Медведчука на защитников "Азовстали"

медведчук

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена Виктора Медведчука на украинских защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  ТАСС.

"Вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на вышедших с "Азовстали", - отметил он.

В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной происходит постоянно в том или ином виде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ не исключает возможности обсуждения обмена защитников "Азовстали"

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) обмен (1367) Песков Дмитрий (1857) россия (95393) Азовсталь (375) пленные (2132)


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Топ комментарии
+22
Ну шо, Зеля? Азов здав в полон щоб не розповідали про твоє найвеличніше гівнокомандування, а тепер продовжуєш війну з Порохом виконуючи завдання ***** його посадити. Може тоді він дозволить зазирнути йому вглаз.
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23.05.2022 12:36
+18
ну да, ну да, агєнт соколовскій ещьо нє виполніл заданіє по дезінтеграциі страни прєбивания...
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23.05.2022 12:26
+16
Как бы тебе,зесрань,не хотелось,но очередная зелёная брехня не перебьет того,что зелупа специально разминировал Чонгар,чтоб сдать Херсонскую обл -в итоге сотни тысяч жертв...Теперь об этом будет из каждого утюга -это мы вам гарантируем
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23.05.2022 12:42
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ну да, ну да, агєнт соколовскій ещьо нє виполніл заданіє по дезінтеграциі страни прєбивания...
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23.05.2022 12:26 Ответить
Медведчук для ***** - сбитый летчик.
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23.05.2022 12:29 Ответить
Тогда можем его поменять на Путина,кум он или не кум?
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23.05.2022 12:30 Ответить
"***** солдата на маршала не меняет".
Если серьезно, то не думаю, что ***** жалеет кого-то, кроме себя и, возможно своих самых близких родственников (имею в виду - детей и внуков). И то не факт. Не факт даже, что он сам себя жалеет, если ему реально осталось дышать этим воздухом считанные недели, и он об этом знает.
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23.05.2022 13:42 Ответить
Пєсков пургу несе..Але )(уйлу необхідно просто паказати свому бидлонасєлєнію що він боровся з так званими "нацикамі".100 відсотково буде так званий"судовий процес".
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23.05.2022 12:31 Ответить
Мертвечук вже нах...нікому не потрібен..Який з нього толк ,гроші )(уйла проє..ав..абсолютно нічого не досягнув..та і політичної сили взагалі ніякої немає...)(уйло навіть не зацікавлений, його визволяти,навіть заради тої курви жінки
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23.05.2022 12:37 Ответить
Він потрібен зеленському і путіну в У. Проти Порошенка.
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23.05.2022 12:53 Ответить
як можна таке гівно поміняти на Героїв??
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23.05.2022 13:21 Ответить
Путинский обсос уже никому не нужен как использованный презерватив. Вот такая судьба будет у всех путинских *друзей*
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23.05.2022 12:31 Ответить
Мертвейчук сейчас очень полезен ***** в роли дезенформации, которую пишет дерьмак и оп. Прямая агрессия не так страшна, страшна возня местных гнид.
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23.05.2022 12:33 Ответить
Как бы тебе,зесрань,не хотелось,но очередная зелёная брехня не перебьет того,что зелупа специально разминировал Чонгар,чтоб сдать Херсонскую обл -в итоге сотни тысяч жертв...Теперь об этом будет из каждого утюга -это мы вам гарантируем
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23.05.2022 12:42 Ответить
Ты асфальтом не подавишься? А вакцинами от ковида? Порох не ангел, но он армию не предавал.
Где сейчас клоунский министр обороны таран? Саботирует поставки военной техники по заданию дерьмака.
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23.05.2022 13:30 Ответить
та його і зелена влада не буде поспішати обміняти. Це ж не цЕмах
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23.05.2022 12:35 Ответить
старое больное существо даже конченному ***** не нужно...
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23.05.2022 12:35 Ответить
Ну шо, Зеля? Азов здав в полон щоб не розповідали про твоє найвеличніше гівнокомандування, а тепер продовжуєш війну з Порохом виконуючи завдання ***** його посадити. Може тоді він дозволить зазирнути йому вглаз.
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23.05.2022 12:36 Ответить
Я в шоці, слухала високопарні слова Баканова. Виходить війна не важлива важливо Порошенко знову звинувачувати. Знають зелені,що наробили тепер нову сенсацію постять.
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23.05.2022 12:52 Ответить
******* їм використаний кондом? Найкращий обмінний фонд - бородате кадирівське гівно.
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23.05.2022 12:37 Ответить
если честно я видел только одного пленного кадыровца пару месяцев назад, как раз в Мариуполе, да и то, судя по всему он вообще какой-то уголовник-наемник, но сейчас даже его нет, он освобожден
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23.05.2022 12:42 Ответить
героїв на гниду навіть рашисти не обмінюють
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23.05.2022 12:38 Ответить
Тут дело не в Медведчуке, кремлины может и хотят его обменять, но на других пленных. Мне кажется они вообще никого с Мариуполя менять не будут, даже раненых, про азовцев вообще молчу.
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23.05.2022 12:39 Ответить
мёртвыйчук сейчас на задании ему не как нельзя к березкам
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23.05.2022 12:40 Ответить
уже сказали открытым текстом
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23.05.2022 12:41 Ответить
Думаю він і сам туди не дуже хоче. За на*обку кума і розтрату бабла його вже там чекають: прикре самогубство сокирою, смачний "чай", екстрім тур на скелю чи банальна вірьовка на тій же самій березці. На вибір
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23.05.2022 12:47 Ответить
саме через це він і ховався так, аби його знайшли, коли треба. І ось він вже дає покази на порошенка... типу - нє вінаватая я, он сам ко мнє прішол...
примітиви, пля
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23.05.2022 12:54 Ответить
майже по сталіну: я простого солдата на фельдмаршалів не обмінюю.
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23.05.2022 12:43 Ответить
какой медведчук..наловить тикток вояк, напугать и поменять
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23.05.2022 12:44 Ответить
А, то мертвечук виходить дарма тут розпинався про трубу?))))
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23.05.2022 12:50 Ответить
Ведведчук и Миша Погребинский кинули путлера на 5 ярдов американских рублей... плешивый Хмырь не простит кидалова...
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23.05.2022 12:54 Ответить
Їх мінятимуть на території. Наприклад , визнання лнр.
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23.05.2022 12:55 Ответить
не будуть. вони не ідіоти.
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23.05.2022 13:07 Ответить
принаймні не на стільки...
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23.05.2022 13:08 Ответить
нахер це бздо кому впало...??!? Хіба на Пороха гнать буде за вказівкою "зе" ...Типу : або скажеш що треба або сидиш далі...
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23.05.2022 12:59 Ответить
канешно виключае кремль не хоче міняти Медведчука на захисників Маріуполя, бо "він зараз допомагає зеленському знищувати політичних опонентів.

Наступний пункт, Медведчук допомагає Коломойському вкрасти Приватбанк у держави.
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23.05.2022 13:11 Ответить
И это хорошо....Чем больше мертвечук даст показания на топ чиновников коррупционеров правоохранительным органам Украины, тем лучше.
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23.05.2022 15:00 Ответить
накерували...
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24.05.2022 17:38 Ответить
мертвечук, ти лайно, ти нiкому не потрiбен, хiба що ЗеЛупi, щоб видавати для ЗеБiльного

лохторату маячню та брехню про справжнього президента Порошенко.
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24.05.2022 17:40 Ответить
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24.05.2022 17:45 Ответить
 
 