Песков исключает возможность обмена Медведчука на защитников "Азовстали"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена Виктора Медведчука на украинских защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на вышедших с "Азовстали", - отметил он.

В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной происходит постоянно в том или ином виде.

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