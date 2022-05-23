Пєсков виключає можливість обміну Медведчука на захисників "Азовсталі"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну Віктора Медведчука на українських захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Навряд чи можна говорити про можливість обміну Медведчука на тих, хто вийшов з "Азовсталі", - зазначив він.

Водночас прессекретар Путіна заявив, що обмін полоненими між РФ та Україною відбувається постійно в тому чи іншому вигляді.

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