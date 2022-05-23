7 839 40
Пєсков виключає можливість обміну Медведчука на захисників "Азовсталі"
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну Віктора Медведчука на українських захисників "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Навряд чи можна говорити про можливість обміну Медведчука на тих, хто вийшов з "Азовсталі", - зазначив він.
Водночас прессекретар Путіна заявив, що обмін полоненими між РФ та Україною відбувається постійно в тому чи іншому вигляді.
Топ коментарі
+22 5 копійок
показати весь коментар23.05.2022 12:36
+18 olele
показати весь коментар23.05.2022 12:26
+16 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар23.05.2022 12:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если серьезно, то не думаю, что ***** жалеет кого-то, кроме себя и, возможно своих самых близких родственников (имею в виду - детей и внуков). И то не факт. Не факт даже, что он сам себя жалеет, если ему реально осталось дышать этим воздухом считанные недели, и он об этом знает.
Где сейчас клоунский министр обороны таран? Саботирует поставки военной техники по заданию дерьмака.
примітиви, пля
Наступний пункт, Медведчук допомагає Коломойському вкрасти Приватбанк у держави.
лохторату маячню та брехню про справжнього президента Порошенко.