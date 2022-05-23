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Новини Обмін полоненими Війна
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Пєсков виключає можливість обміну Медведчука на захисників "Азовсталі"

медведчук

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну Віктора Медведчука на українських захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Навряд чи можна говорити про можливість обміну Медведчука на тих, хто вийшов з "Азовсталі", - зазначив він.

Водночас прессекретар Путіна заявив, що обмін полоненими між РФ та Україною відбувається постійно в тому чи іншому вигляді.

Також читайте: МЗС РФ не виключає можливості обговорення обміну захисників з "Азовсталі"

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) обмін (1149) Пєсков Дмитро (1609) росія (64969) Азовсталь (442) полонені (2256)


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Топ коментарі
+22
Ну шо, Зеля? Азов здав в полон щоб не розповідали про твоє найвеличніше гівнокомандування, а тепер продовжуєш війну з Порохом виконуючи завдання ***** його посадити. Може тоді він дозволить зазирнути йому вглаз.
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23.05.2022 12:36
+18
ну да, ну да, агєнт соколовскій ещьо нє виполніл заданіє по дезінтеграциі страни прєбивания...
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23.05.2022 12:26
+16
Как бы тебе,зесрань,не хотелось,но очередная зелёная брехня не перебьет того,что зелупа специально разминировал Чонгар,чтоб сдать Херсонскую обл -в итоге сотни тысяч жертв...Теперь об этом будет из каждого утюга -это мы вам гарантируем
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23.05.2022 12:42
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ну да, ну да, агєнт соколовскій ещьо нє виполніл заданіє по дезінтеграциі страни прєбивания...
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23.05.2022 12:26 Відповісти
Медведчук для ***** - сбитый летчик.
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23.05.2022 12:29 Відповісти
Тогда можем его поменять на Путина,кум он или не кум?
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23.05.2022 12:30 Відповісти
"***** солдата на маршала не меняет".
Если серьезно, то не думаю, что ***** жалеет кого-то, кроме себя и, возможно своих самых близких родственников (имею в виду - детей и внуков). И то не факт. Не факт даже, что он сам себя жалеет, если ему реально осталось дышать этим воздухом считанные недели, и он об этом знает.
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23.05.2022 13:42 Відповісти
Пєсков пургу несе..Але )(уйлу необхідно просто паказати свому бидлонасєлєнію що він боровся з так званими "нацикамі".100 відсотково буде так званий"судовий процес".
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23.05.2022 12:31 Відповісти
Мертвечук вже нах...нікому не потрібен..Який з нього толк ,гроші )(уйла проє..ав..абсолютно нічого не досягнув..та і політичної сили взагалі ніякої немає...)(уйло навіть не зацікавлений, його визволяти,навіть заради тої курви жінки
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23.05.2022 12:37 Відповісти
Він потрібен зеленському і путіну в У. Проти Порошенка.
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23.05.2022 12:53 Відповісти
як можна таке гівно поміняти на Героїв??
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23.05.2022 13:21 Відповісти
Путинский обсос уже никому не нужен как использованный презерватив. Вот такая судьба будет у всех путинских *друзей*
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23.05.2022 12:31 Відповісти
Мертвейчук сейчас очень полезен ***** в роли дезенформации, которую пишет дерьмак и оп. Прямая агрессия не так страшна, страшна возня местных гнид.
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23.05.2022 12:33 Відповісти
Как бы тебе,зесрань,не хотелось,но очередная зелёная брехня не перебьет того,что зелупа специально разминировал Чонгар,чтоб сдать Херсонскую обл -в итоге сотни тысяч жертв...Теперь об этом будет из каждого утюга -это мы вам гарантируем
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23.05.2022 12:42 Відповісти
Ты асфальтом не подавишься? А вакцинами от ковида? Порох не ангел, но он армию не предавал.
Где сейчас клоунский министр обороны таран? Саботирует поставки военной техники по заданию дерьмака.
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23.05.2022 13:30 Відповісти
та його і зелена влада не буде поспішати обміняти. Це ж не цЕмах
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23.05.2022 12:35 Відповісти
старое больное существо даже конченному ***** не нужно...
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23.05.2022 12:35 Відповісти
Ну шо, Зеля? Азов здав в полон щоб не розповідали про твоє найвеличніше гівнокомандування, а тепер продовжуєш війну з Порохом виконуючи завдання ***** його посадити. Може тоді він дозволить зазирнути йому вглаз.
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23.05.2022 12:36 Відповісти
Я в шоці, слухала високопарні слова Баканова. Виходить війна не важлива важливо Порошенко знову звинувачувати. Знають зелені,що наробили тепер нову сенсацію постять.
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23.05.2022 12:52 Відповісти
******* їм використаний кондом? Найкращий обмінний фонд - бородате кадирівське гівно.
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23.05.2022 12:37 Відповісти
если честно я видел только одного пленного кадыровца пару месяцев назад, как раз в Мариуполе, да и то, судя по всему он вообще какой-то уголовник-наемник, но сейчас даже его нет, он освобожден
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23.05.2022 12:42 Відповісти
героїв на гниду навіть рашисти не обмінюють
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23.05.2022 12:38 Відповісти
Тут дело не в Медведчуке, кремлины может и хотят его обменять, но на других пленных. Мне кажется они вообще никого с Мариуполя менять не будут, даже раненых, про азовцев вообще молчу.
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23.05.2022 12:39 Відповісти
мёртвыйчук сейчас на задании ему не как нельзя к березкам
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23.05.2022 12:40 Відповісти
уже сказали открытым текстом
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23.05.2022 12:41 Відповісти
Думаю він і сам туди не дуже хоче. За на*обку кума і розтрату бабла його вже там чекають: прикре самогубство сокирою, смачний "чай", екстрім тур на скелю чи банальна вірьовка на тій же самій березці. На вибір
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23.05.2022 12:47 Відповісти
саме через це він і ховався так, аби його знайшли, коли треба. І ось він вже дає покази на порошенка... типу - нє вінаватая я, он сам ко мнє прішол...
примітиви, пля
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23.05.2022 12:54 Відповісти
майже по сталіну: я простого солдата на фельдмаршалів не обмінюю.
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23.05.2022 12:43 Відповісти
какой медведчук..наловить тикток вояк, напугать и поменять
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23.05.2022 12:44 Відповісти
А, то мертвечук виходить дарма тут розпинався про трубу?))))
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23.05.2022 12:50 Відповісти
Ведведчук и Миша Погребинский кинули путлера на 5 ярдов американских рублей... плешивый Хмырь не простит кидалова...
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23.05.2022 12:54 Відповісти
Їх мінятимуть на території. Наприклад , визнання лнр.
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23.05.2022 12:55 Відповісти
не будуть. вони не ідіоти.
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23.05.2022 13:07 Відповісти
принаймні не на стільки...
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23.05.2022 13:08 Відповісти
нахер це бздо кому впало...??!? Хіба на Пороха гнать буде за вказівкою "зе" ...Типу : або скажеш що треба або сидиш далі...
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23.05.2022 12:59 Відповісти
канешно виключае кремль не хоче міняти Медведчука на захисників Маріуполя, бо "він зараз допомагає зеленському знищувати політичних опонентів.

Наступний пункт, Медведчук допомагає Коломойському вкрасти Приватбанк у держави.
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23.05.2022 13:11 Відповісти
И это хорошо....Чем больше мертвечук даст показания на топ чиновников коррупционеров правоохранительным органам Украины, тем лучше.
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23.05.2022 15:00 Відповісти
накерували...
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24.05.2022 17:38 Відповісти
мертвечук, ти лайно, ти нiкому не потрiбен, хiба що ЗеЛупi, щоб видавати для ЗеБiльного

лохторату маячню та брехню про справжнього президента Порошенко.
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24.05.2022 17:40 Відповісти
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24.05.2022 17:45 Відповісти
 
 