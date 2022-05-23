В оккупированном Мелитополе слышны взрыв и выстрелы, - СМИ
В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв и слышны выстрелы.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание РИА Мелитополь, передает Цензор.НЕТ.
"По словам очевидцев, взрыв слышали в районе улицы 8 Марта и Каховского шоссе. Были видны клубы черного дыма. После этого были автоматные очереди", - говорится в сообщении.
Также издание сообщает, что мелитопольцы пишут в соцсетях о "подозрительной активности орков".
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