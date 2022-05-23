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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Мелитополе слышны взрыв и выстрелы, - СМИ

мелітополь

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв и слышны выстрелы.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание РИА Мелитополь, передает Цензор.НЕТ.

"По словам очевидцев, взрыв слышали в районе улицы 8 Марта и Каховского шоссе. Были видны клубы черного дыма. После этого были автоматные очереди", - говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что мелитопольцы пишут в соцсетях о "подозрительной активности орков".

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взрыв (6727) Мелитополь (613) оккупация (10121) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+26
Доброй охоты, партизаны и ССО. Пусть у свиноты горит земля под валенками.
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23.05.2022 13:05
+11
В 194-19 г. мы в тех краях отдыхали, и те места нам казались более-менее ватными. Лучшим средством от ватности оказался "русский мир".
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23.05.2022 13:09
+11
В Мелитополе гауляйтером служит бывший депутат ВР от оппоблока Балицкий.
Вот бы его подорвали, прям очень хочется.
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23.05.2022 13:16
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Доброй охоты, партизаны и ССО. Пусть у свиноты горит земля под валенками.
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23.05.2022 13:05 Ответить
В 194-19 г. мы в тех краях отдыхали, и те места нам казались более-менее ватными. Лучшим средством от ватности оказался "русский мир".
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23.05.2022 13:09 Ответить
2014-2019
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23.05.2022 13:20 Ответить
Прививка подействовала не на всех... Все равно винят Украину. А кадры разбитых городов и расстрелянных жителей считают постановочными. Хочется взять их за голову и по стенке шмякнуть.
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23.05.2022 17:55 Ответить
Уточняю: я имею в виду не Мелитополь, а некоторых, кого я знаю.
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23.05.2022 17:56 Ответить
Это да, ватность не всегда лечится. Мелькала новость про тетку, которая корректировала огонь для орков, прячась при этом в подвале от обстрелов. Может быть, это проявление мазохизма, но по-любому какое-то извращение.
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20.06.2022 16:55 Ответить
Хлопки
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23.05.2022 13:11 Ответить
Так то может на мясокомбинате ******** рвет от свинины?
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23.05.2022 13:13 Ответить
В Мелитополе гауляйтером служит бывший депутат ВР от оппоблока Балицкий.
Вот бы его подорвали, прям очень хочется.
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23.05.2022 13:16 Ответить
Если в окупированных городах звучат взрывы и выстрелы значит еще не все потеряно и есть надежда. Очень плохо с другой стороны когда окупанты и наши заявляют что на окупированных территориях настал *мир*
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23.05.2022 13:33 Ответить
партизанам бандеровцам респект!
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23.05.2022 19:27 Ответить
 
 