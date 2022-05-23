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В окупованому Мелітополі прогримів вибух і чутно постріли, - ЗМІ

мелітополь

В окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух і чутно постріли.

Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами очевидців, вибух чули в районі вулиці 8 Березня та Каховського шосе. Було видно клуби чорного диму. Після цього були автоматні черги", - йдеться у повідомленні.

Також видання повідомляє, що в мелітопольці пишуть в соцмережах про "підозрілу активність орків".

Також читайте: У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів

Автор: 

вибух (4439) Мелітополь (770) окупація (6671) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+26
Доброй охоты, партизаны и ССО. Пусть у свиноты горит земля под валенками.
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23.05.2022 13:05
+11
В 194-19 г. мы в тех краях отдыхали, и те места нам казались более-менее ватными. Лучшим средством от ватности оказался "русский мир".
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23.05.2022 13:09
+11
В Мелитополе гауляйтером служит бывший депутат ВР от оппоблока Балицкий.
Вот бы его подорвали, прям очень хочется.
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23.05.2022 13:16
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Доброй охоты, партизаны и ССО. Пусть у свиноты горит земля под валенками.
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23.05.2022 13:05 Відповісти
В 194-19 г. мы в тех краях отдыхали, и те места нам казались более-менее ватными. Лучшим средством от ватности оказался "русский мир".
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23.05.2022 13:09 Відповісти
2014-2019
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23.05.2022 13:20 Відповісти
Прививка подействовала не на всех... Все равно винят Украину. А кадры разбитых городов и расстрелянных жителей считают постановочными. Хочется взять их за голову и по стенке шмякнуть.
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23.05.2022 17:55 Відповісти
Уточняю: я имею в виду не Мелитополь, а некоторых, кого я знаю.
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23.05.2022 17:56 Відповісти
Это да, ватность не всегда лечится. Мелькала новость про тетку, которая корректировала огонь для орков, прячась при этом в подвале от обстрелов. Может быть, это проявление мазохизма, но по-любому какое-то извращение.
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20.06.2022 16:55 Відповісти
Хлопки
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23.05.2022 13:11 Відповісти
Так то может на мясокомбинате ******** рвет от свинины?
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23.05.2022 13:13 Відповісти
В Мелитополе гауляйтером служит бывший депутат ВР от оппоблока Балицкий.
Вот бы его подорвали, прям очень хочется.
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23.05.2022 13:16 Відповісти
Если в окупированных городах звучат взрывы и выстрелы значит еще не все потеряно и есть надежда. Очень плохо с другой стороны когда окупанты и наши заявляют что на окупированных территориях настал *мир*
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23.05.2022 13:33 Відповісти
партизанам бандеровцам респект!
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23.05.2022 19:27 Відповісти
 
 