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В окупованому Мелітополі прогримів вибух і чутно постріли, - ЗМІ
В окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух і чутно постріли.
Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь, інформує Цензор.НЕТ.
"За словами очевидців, вибух чули в районі вулиці 8 Березня та Каховського шосе. Було видно клуби чорного диму. Після цього були автоматні черги", - йдеться у повідомленні.
Також видання повідомляє, що в мелітопольці пишуть в соцмережах про "підозрілу активність орків".
Топ коментарі
+26 Мобильный крематорий
показати весь коментар23.05.2022 13:05
+11 IgorYakovlevich
показати весь коментар23.05.2022 13:09
+11 Людмила терещенко #501456
показати весь коментар23.05.2022 13:16
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Вот бы его подорвали, прям очень хочется.