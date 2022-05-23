В окупованому Мелітополі прогримів вибух і чутно постріли, - ЗМІ

В окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух і чутно постріли.

Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами очевидців, вибух чули в районі вулиці 8 Березня та Каховського шосе. Було видно клуби чорного диму. Після цього були автоматні черги", - йдеться у повідомленні.

Також видання повідомляє, що в мелітопольці пишуть в соцмережах про "підозрілу активність орків".

Також читайте: У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів