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Новости Война
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Россияне убили 4600 украинцев. Данные без учета оккупированных территорий, - Венедиктова

поховання,маріуполь,цивільні

Число подтвержденных жертв среди мирного населения от российской вооруженной агрессии достигло 4600, из них 232 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Interfax со ссылкой на речь генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Давосе.

Генпрокурор во время открытия 23 мая выставки Russia War Crimes House в здании, много лет являвшемся российским домом в Давосе, подчеркнула, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.

"Эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым  снимкам и другим источникам, ситуация там катастрофическая: … многие города и поселки разрушены до основания".

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Ирина Венедиктова подчеркнула, что "типичные для зверств преступления со стороны вооруженных сил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят о преднамеренной жестокости и насилии в отношении мирных жителей".

Давос (391) потери (4373) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+13
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23.05.2022 14:18
+12
Давайте подякуємо Зе і Зе владі за шашлики і ненагнітання паніки щоб не злякати інвесторів

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23.05.2022 14:13
+5
За одно вот это вот Зеленского - в отставку. И всех его ,,Слуг урода" - в отставку. Их руки по локоть в крови украинцев
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23.05.2022 14:57
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Давайте подякуємо Зе і Зе владі за шашлики і ненагнітання паніки щоб не злякати інвесторів

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23.05.2022 14:13 Ответить
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23.05.2022 14:18 Ответить
На фоне беспрецдентных зверств оккупантов в Украине в Казахстане считают, что украинцы сами виноваты в своих проблемах.

- И ущемлять один из этих двух языков не стоит, это вредно. Мы сейчас убеждаемся, что случилось на Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык - украинский, а русский - незаконный. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать опыт этого странного противостояния в сегодняшней политике и в будущем, - https://rus.azattyq.org/a/31863265.html заявил провластный политик Сулейменов, бывший посол Казахстана в Италии.
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23.05.2022 14:34 Ответить
Язик єто повод, а причина смена вектора развития и виход из влияния РФ
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23.05.2022 17:30 Ответить
За одно вот это вот Зеленского - в отставку. И всех его ,,Слуг урода" - в отставку. Их руки по локоть в крови украинцев
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23.05.2022 14:57 Ответить
Відставка - то занадто щедро. Ці підари мають якщо не висіти на смереці, то скніти за ґратами.
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23.05.2022 21:16 Ответить
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23.05.2022 15:13 Ответить
так, а разом з військовим, то втрати вже доходять до 10тис. за останні три місяці!

********* БУДЕ РОЗВАЛЕНА!
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23.05.2022 16:05 Ответить
І де вироки про засудження і надання розшуку убивць, гватільників, мародерів в Інтерпол?
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23.05.2022 23:31 Ответить
 
 