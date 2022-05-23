Россияне убили 4600 украинцев. Данные без учета оккупированных территорий, - Венедиктова
Число подтвержденных жертв среди мирного населения от российской вооруженной агрессии достигло 4600, из них 232 ребенка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Interfax со ссылкой на речь генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Давосе.
Генпрокурор во время открытия 23 мая выставки Russia War Crimes House в здании, много лет являвшемся российским домом в Давосе, подчеркнула, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.
"Эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, ситуация там катастрофическая: … многие города и поселки разрушены до основания".
Ирина Венедиктова подчеркнула, что "типичные для зверств преступления со стороны вооруженных сил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят о преднамеренной жестокости и насилии в отношении мирных жителей".
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- И ущемлять один из этих двух языков не стоит, это вредно. Мы сейчас убеждаемся, что случилось на Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык - украинский, а русский - незаконный. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать опыт этого странного противостояния в сегодняшней политике и в будущем, - https://rus.azattyq.org/a/31863265.html заявил провластный политик Сулейменов, бывший посол Казахстана в Италии.
********* БУДЕ РОЗВАЛЕНА!