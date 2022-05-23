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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса

пєсков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что источником угрозы мирового голода является не Россия, а введенные против нее санкции Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство "Интерфакс"

"А что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, что это не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны опять же не мы являемся источниками проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источниками этой проблемы являются те, кто ввел санкции против нас и сами санкции, которые действуют", - сказал Песков на брифинге в понедельник.

Он добавил, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины по железной дороге в Польшу. "Оттуда же, с той стороны, идут эшелоны с оружием. Никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда", - заявил спикер Кремля.

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Он также сказал, что Россия и Украина всегда были достаточно надежными экспортерами зерна, однако "действия Украины по заминированию акватории Азовского и Черного морей привели к тому, что торговое судоходство фактически невозможно, потому что это опасно".

Песков комментировал сообщение о том, что, по данным ООН, сейчас формируется глобальный продовольственный кризис. Он заявил, что в России "совершенно согласны с этой точкой зрения ООН".

Автор: 

кремль (725) Песков Дмитрий (1857) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+33
геніально!
і всі такі: так, то не расіся, а Захід напав на Україну!
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23.05.2022 14:37
+32
це якийсь сюр кацапский
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23.05.2022 14:37
+27
Клинические идиоты. Сами не продают с прошлого года удобрения, напали на Украину, воруют у нас зерно, но продовольственный кризис создала Украина и запад. Как это всё умещается в их бошках - не понятно.
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23.05.2022 14:37
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pora zapadu izpravljatj svoi oshibki nado flot podognatj
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23.05.2022 14:35 Ответить
Походу кокса нюхнул и понесло усатого выдумывать новые истории
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23.05.2022 14:35 Ответить
Писька шото накурывся или накололся *****..пардон....
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23.05.2022 15:25 Ответить
черговий висєр вусатого поца країни 404, не вартий витрати значної кількості букв
що потрібно усвідомити сросейськім **********, тільки що ********, полюбому і в будь якому разі, куданестав і якнетич
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23.05.2022 16:14 Ответить
геніально!
і всі такі: так, то не расіся, а Захід напав на Україну!
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23.05.2022 14:37 Ответить
Та не, то мы сами на себя напали.
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23.05.2022 14:39 Ответить
v meste s zapadom dazhe Z bukvy na tankah latinskie
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23.05.2022 14:42 Ответить
Ну так ***** з своїми орками й напав на Україну, щоб Польща не відтяпала західну її частину...
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23.05.2022 14:42 Ответить
???, з 2014 року намогаються русскіє спокусити Польшу, а Польша все шле й шле русскіх лісом.
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23.05.2022 15:09 Ответить
Клинические идиоты. Сами не продают с прошлого года удобрения, напали на Украину, воруют у нас зерно, но продовольственный кризис создала Украина и запад. Как это всё умещается в их бошках - не понятно.
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23.05.2022 14:37 Ответить
дуже просто. Якщо це вигідно їм, поміститься і буде виправдано все що завгодно, якщо це не вигідно , то все буде висміяно, змішано з лайном і плювати поміщається це чи ні. поміщалося в голові що діти Сирії не гинуть, що то все постановка, і "дєтєй просто прісипалі асбєстом"? "тут помню тіт не помню, а тут пятно - сльодку заворачівалі"
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23.05.2022 15:11 Ответить
це якийсь сюр кацапский
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23.05.2022 14:37 Ответить
Этому сюру -- сотни лет. Если не тысячи.
Начиная от фантастической выдуманной истории государства раZZейского. А современные ***** с его песковыми -- это его (этого сюра) апофеоз.
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23.05.2022 15:52 Ответить
Сложно подобрать нецензурные слова до этой суки Пескова, чтобы выразить свое отношение к нему.
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23.05.2022 14:38 Ответить
Ну так ***** ж і вибрав такого, щоб добре смоктав
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23.05.2022 14:43 Ответить
Так в чем проблема? В путине проблема. Как говорил джугашвили нет человека нет проблем
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23.05.2022 14:38 Ответить
КОНЧЕННАЯ МРАЗОТА ТВАРИ ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМНОГО ОНИ КАК ПАРАЗИТІ НА ТЕЛЕ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИВУТ НА УГРОЗАХ И ЗАПУГИВАНИИ ВСЕХ И ВСЯКОГО ПРОИЗВОДЯЩИЕ ТОЛЬКО УГРОЗІ ВОЙНІ ЕПИДЕМИИ И ГЕНОЦИД КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЗЛО
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23.05.2022 14:40 Ответить
Ці заяви "зніміть санкції,дамо зерна"це підготовка до візиту президента Сенегалу який є зараз очільником африканського союзу.Цей у...бок добре знає, що залізницею неможливо вивести такий об'єм зерна,але йому обов'язково треба "кинути тінь на плетінь"..
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23.05.2022 14:42 Ответить
Обычное кацапское лицемерие. Заблокировать порты, основные транспортные артерии и говорить "Мы не мешаем! Это Украина сама себе мешает!". Кацап это моральный(а часто и физический) урод. Кацапам абсолютно чужды человеческие ценности. Именно поэтому кацапов надо уничтожать везде.
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23.05.2022 14:43 Ответить
***бните кто-нибудь на рашку атомную бомбу. Если б у меня такая была- я б не сомневалась
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23.05.2022 14:44 Ответить
Зрозуміло, шо невістка всралась...
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23.05.2022 14:45 Ответить
кремль це збіговисько пристаркуватих психопатів
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23.05.2022 14:46 Ответить
и хитровжаренных лицемеров и циников, без стыда и совести
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23.05.2022 14:53 Ответить
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23.05.2022 14:47 Ответить
Как песок еще Господа не обвинил, что он придумал смерть?
Ведь рф тоже не виновата, что умирают люди.
Просто они смертны об Господа, а рф только утилизирует боеприпасы.
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23.05.2022 14:48 Ответить
эта фраза на века вошла в Историю, как пример неподражаемого словоблудия и лжи рашки !!!!
***
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков в марте 2014 года...
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23.05.2022 14:52 Ответить
........сказав клінтор пєскова....шо в калабаню зарядив
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23.05.2022 14:53 Ответить
поминки 40 дней. (23 05 2022)Крейсер «москва» БЫЛ третьим крупнейшим боевым кораблём ВМФ россииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-BBC_photos-3 [
https://youtu.be/1keQqIMtoVc
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23.05.2022 14:54 Ответить
Старательный ученик д-ра Геббельса: чем наглеее ложь, тем скорее в нее поверят массы.

PS Я не являюсь почитателем д-ра Геббельса, поэтому за точность читаты не ручаюсь, только за общий смысл .
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23.05.2022 14:59 Ответить
Не,в брехне должно быть 90% правды.
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23.05.2022 15:13 Ответить
Да, плохо я эти "первоисточники" штудировал, больше классиков марксизма-лениниза.
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23.05.2022 17:45 Ответить
это хорошо, теперь те кто ещё сомневается в рашке лоялен к ней должен осознать всю её ложь и зло
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23.05.2022 15:07 Ответить
Та ще пару кораблів положить і все буде добре. Вони по іншому не зрозуміють.
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23.05.2022 15:11 Ответить
Я всегда знал,что Украина сама на Крым напала, а кацов туда силком завезла ,вооружила и заставила Рефырэндум делать.
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23.05.2022 15:12 Ответить
пісюн, з якого часу копростан став Україною? Коли унітази тобою чистили, гівна об'ївся???
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23.05.2022 15:12 Ответить
У ***** умалчивают что его войска мародерствовуют в Украине и блокируют Черное море... у лаптеногих это трофеии .
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23.05.2022 15:13 Ответить
Упаси господи не призываю жить по законам криминалитета, НО!! У них за "свой базар" отвечать надо, и если ты базар не фильтруешь, можно немножко оказаться не очень живым!!! И без предел там не проходит!! А тут один срач льется из кремлевского унитаза и никто этот фантан заткнуть не может!! (то ублюдок письков что то прокукарекает, то говорящая лошадь заговорит, то пьяная захариева из запоя выйдет, то тараканище усатое гнилой картошки объестся... Ну и далее по списку... ) Кода они уже здохнут все, или хоть через одного! Упокой душу жирика, хоть один отмучался...
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23.05.2022 15:15 Ответить
ай маладєц!!
Геббельс плакаль..
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23.05.2022 15:16 Ответить
частушка-"Ах, на горбу стит верблюд ,в двое он согнулся, ой совсем то не верблюд, рашист ипанулся"
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23.05.2022 15:41 Ответить
Как всегда, Украина себя обстреляла, украла у себя зерно, чёрное море заблокировала наверное и остров Змеиный оккупировала😁
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23.05.2022 15:48 Ответить
Сказочний долб.**...
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23.05.2022 15:52 Ответить
Выкормыш своего хозяина.
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23.05.2022 15:54 Ответить
СКАЗОЧНИЙ ДОЛБ.**...
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23.05.2022 15:53 Ответить
Хтось здивований?
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23.05.2022 15:57 Ответить
У цього козлобородого: жизофренія- психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.Слідуючий етап хвороби деменція.
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23.05.2022 16:09 Ответить
От так-так. І знову та сама пісня: то не ми, і нас тут немає ..... То все націоналісти наробили, а ми білі і пухнасті - бо ми кацапи. Як казала моя мама: у мене дуже багато думок стосовно всього цього брєду, і дуже мало слів щоби все це описати ....... А слова вибирайте самі ..
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23.05.2022 16:15 Ответить
Російську пропаганду треба вміти читати. Це дуже просто. Читаєте все що вони кажуть, потім повертаєте інформацію на 180 градусів і отримуєте цілком достовірні новини. Попробуйте. Перевірено особисто мною на багатьох джерелах московської брехні.
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23.05.2022 16:45 Ответить
Санкции - это только возможное обьяснение мотивов действий мордора по блокаде навигации и судоходства в т.ч. и минирование фарватеров. Кстати в ответ на санкции. могли бы убить и карлика или массово самоликвидироваться или тоже ввести какие-то санкции, а сделали блокаду.. То есть массовые убийства украинцев, депортации и само нападение на Украину - это тоже один из ответов на санкции / расширение НАТО, нацизм, наркомания, милитаризация Украины - нужное подчеркнуть/ А вот сама невозможность вывоза зерна и вообще возможности торговли - это исключительно действия московщины и никак не санкции и любые действия Запада и Украины.
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23.05.2022 17:19 Ответить
Одной рукой взять за усы, второй за волосы и ******* головой о стену.
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23.05.2022 17:43 Ответить
Ну і? Яка реакція? Ніяка? Ну ок
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23.05.2022 18:41 Ответить
вор кричит держи вора...лживые кацапские твари!
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23.05.2022 18:46 Ответить
у меня от этой наглости аж голова разболелась....поверить не могу.. ну урод!!!
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23.05.2022 22:50 Ответить
Ну геббельс пропаганда на фоне рашковской, конечно, отдыхает.
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23.05.2022 22:52 Ответить
 
 