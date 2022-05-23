Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что источником угрозы мирового голода является не Россия, а введенные против нее санкции Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство "Интерфакс"

"А что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, что это не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны опять же не мы являемся источниками проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источниками этой проблемы являются те, кто ввел санкции против нас и сами санкции, которые действуют", - сказал Песков на брифинге в понедельник.

Он добавил, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины по железной дороге в Польшу. "Оттуда же, с той стороны, идут эшелоны с оружием. Никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда", - заявил спикер Кремля.

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Он также сказал, что Россия и Украина всегда были достаточно надежными экспортерами зерна, однако "действия Украины по заминированию акватории Азовского и Черного морей привели к тому, что торговое судоходство фактически невозможно, потому что это опасно".

Песков комментировал сообщение о том, что, по данным ООН, сейчас формируется глобальный продовольственный кризис. Он заявил, что в России "совершенно согласны с этой точкой зрения ООН".