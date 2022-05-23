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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кремль звинуватив Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи

пєсков

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що джерелом загрози світового голоду є не Росія, а введені проти неї санкції Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство "Интерфакс

"Щодо морського способу транспортування, то ми говоримо, що це не ми є джерелом цієї проблеми, а за альтернативними маршрутами з нашого боку знову ж таки не ми є джерелами проблеми, які ведуть до загрози світового голоду. Джерелами цієї проблеми є ті, хто ввів санкції проти нас та самі санкції, які діють", - сказав Пєсков на брифінгу у понеділок.

Він додав, що Росія не перешкоджає вивезенню зерна з України залізницею до Польщі. "Звідти ж, з того боку, йдуть ешелони зі зброєю. Ніхто їм не заважає вивозити на цих же ешелонах назад зерно туди", - заявив речник Кремля.

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Він також сказав, що Росія та Україна завжди були досить надійними експортерами зерна, проте "дії України щодо замінування акваторії Азовського та Чорного морів призвели до того, що торгове судноплавство фактично неможливе, бо це небезпечно".

Пєсков коментував повідомлення про те, що, за даними ООН, зараз формується глобальна продовольча криза. Він заявив, що в Росії "абсолютно погоджуються з цією точкою зору ООН".

Автор: 

кремль (521) Пєсков Дмитро (1609) продовольство (337)


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Топ коментарі
+33
геніально!
і всі такі: так, то не расіся, а Захід напав на Україну!
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23.05.2022 14:37
+32
це якийсь сюр кацапский
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23.05.2022 14:37
+27
Клинические идиоты. Сами не продают с прошлого года удобрения, напали на Украину, воруют у нас зерно, но продовольственный кризис создала Украина и запад. Как это всё умещается в их бошках - не понятно.
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23.05.2022 14:37
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pora zapadu izpravljatj svoi oshibki nado flot podognatj
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23.05.2022 14:35 Відповісти
Походу кокса нюхнул и понесло усатого выдумывать новые истории
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23.05.2022 14:35 Відповісти
Писька шото накурывся или накололся *****..пардон....
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23.05.2022 15:25 Відповісти
черговий висєр вусатого поца країни 404, не вартий витрати значної кількості букв
що потрібно усвідомити сросейськім **********, тільки що ********, полюбому і в будь якому разі, куданестав і якнетич
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23.05.2022 16:14 Відповісти
геніально!
і всі такі: так, то не расіся, а Захід напав на Україну!
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23.05.2022 14:37 Відповісти
Та не, то мы сами на себя напали.
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23.05.2022 14:39 Відповісти
v meste s zapadom dazhe Z bukvy na tankah latinskie
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23.05.2022 14:42 Відповісти
Ну так ***** з своїми орками й напав на Україну, щоб Польща не відтяпала західну її частину...
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23.05.2022 14:42 Відповісти
???, з 2014 року намогаються русскіє спокусити Польшу, а Польша все шле й шле русскіх лісом.
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23.05.2022 15:09 Відповісти
Клинические идиоты. Сами не продают с прошлого года удобрения, напали на Украину, воруют у нас зерно, но продовольственный кризис создала Украина и запад. Как это всё умещается в их бошках - не понятно.
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23.05.2022 14:37 Відповісти
дуже просто. Якщо це вигідно їм, поміститься і буде виправдано все що завгодно, якщо це не вигідно , то все буде висміяно, змішано з лайном і плювати поміщається це чи ні. поміщалося в голові що діти Сирії не гинуть, що то все постановка, і "дєтєй просто прісипалі асбєстом"? "тут помню тіт не помню, а тут пятно - сльодку заворачівалі"
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23.05.2022 15:11 Відповісти
це якийсь сюр кацапский
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23.05.2022 14:37 Відповісти
Этому сюру -- сотни лет. Если не тысячи.
Начиная от фантастической выдуманной истории государства раZZейского. А современные ***** с его песковыми -- это его (этого сюра) апофеоз.
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23.05.2022 15:52 Відповісти
Сложно подобрать нецензурные слова до этой суки Пескова, чтобы выразить свое отношение к нему.
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23.05.2022 14:38 Відповісти
Ну так ***** ж і вибрав такого, щоб добре смоктав
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23.05.2022 14:43 Відповісти
Так в чем проблема? В путине проблема. Как говорил джугашвили нет человека нет проблем
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23.05.2022 14:38 Відповісти
КОНЧЕННАЯ МРАЗОТА ТВАРИ ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМНОГО ОНИ КАК ПАРАЗИТІ НА ТЕЛЕ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИВУТ НА УГРОЗАХ И ЗАПУГИВАНИИ ВСЕХ И ВСЯКОГО ПРОИЗВОДЯЩИЕ ТОЛЬКО УГРОЗІ ВОЙНІ ЕПИДЕМИИ И ГЕНОЦИД КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЗЛО
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23.05.2022 14:40 Відповісти
Ці заяви "зніміть санкції,дамо зерна"це підготовка до візиту президента Сенегалу який є зараз очільником африканського союзу.Цей у...бок добре знає, що залізницею неможливо вивести такий об'єм зерна,але йому обов'язково треба "кинути тінь на плетінь"..
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23.05.2022 14:42 Відповісти
Обычное кацапское лицемерие. Заблокировать порты, основные транспортные артерии и говорить "Мы не мешаем! Это Украина сама себе мешает!". Кацап это моральный(а часто и физический) урод. Кацапам абсолютно чужды человеческие ценности. Именно поэтому кацапов надо уничтожать везде.
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23.05.2022 14:43 Відповісти
***бните кто-нибудь на рашку атомную бомбу. Если б у меня такая была- я б не сомневалась
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23.05.2022 14:44 Відповісти
Зрозуміло, шо невістка всралась...
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23.05.2022 14:45 Відповісти
кремль це збіговисько пристаркуватих психопатів
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23.05.2022 14:46 Відповісти
и хитровжаренных лицемеров и циников, без стыда и совести
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23.05.2022 14:53 Відповісти
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23.05.2022 14:47 Відповісти
Как песок еще Господа не обвинил, что он придумал смерть?
Ведь рф тоже не виновата, что умирают люди.
Просто они смертны об Господа, а рф только утилизирует боеприпасы.
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23.05.2022 14:48 Відповісти
эта фраза на века вошла в Историю, как пример неподражаемого словоблудия и лжи рашки !!!!
***
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков в марте 2014 года...
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23.05.2022 14:52 Відповісти
........сказав клінтор пєскова....шо в калабаню зарядив
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23.05.2022 14:53 Відповісти
поминки 40 дней. (23 05 2022)Крейсер «москва» БЫЛ третьим крупнейшим боевым кораблём ВМФ россииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-BBC_photos-3 [
https://youtu.be/1keQqIMtoVc
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23.05.2022 14:54 Відповісти
Старательный ученик д-ра Геббельса: чем наглеее ложь, тем скорее в нее поверят массы.

PS Я не являюсь почитателем д-ра Геббельса, поэтому за точность читаты не ручаюсь, только за общий смысл .
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23.05.2022 14:59 Відповісти
Не,в брехне должно быть 90% правды.
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23.05.2022 15:13 Відповісти
Да, плохо я эти "первоисточники" штудировал, больше классиков марксизма-лениниза.
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23.05.2022 17:45 Відповісти
это хорошо, теперь те кто ещё сомневается в рашке лоялен к ней должен осознать всю её ложь и зло
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23.05.2022 15:07 Відповісти
Та ще пару кораблів положить і все буде добре. Вони по іншому не зрозуміють.
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23.05.2022 15:11 Відповісти
Я всегда знал,что Украина сама на Крым напала, а кацов туда силком завезла ,вооружила и заставила Рефырэндум делать.
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23.05.2022 15:12 Відповісти
пісюн, з якого часу копростан став Україною? Коли унітази тобою чистили, гівна об'ївся???
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23.05.2022 15:12 Відповісти
У ***** умалчивают что его войска мародерствовуют в Украине и блокируют Черное море... у лаптеногих это трофеии .
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23.05.2022 15:13 Відповісти
Упаси господи не призываю жить по законам криминалитета, НО!! У них за "свой базар" отвечать надо, и если ты базар не фильтруешь, можно немножко оказаться не очень живым!!! И без предел там не проходит!! А тут один срач льется из кремлевского унитаза и никто этот фантан заткнуть не может!! (то ублюдок письков что то прокукарекает, то говорящая лошадь заговорит, то пьяная захариева из запоя выйдет, то тараканище усатое гнилой картошки объестся... Ну и далее по списку... ) Кода они уже здохнут все, или хоть через одного! Упокой душу жирика, хоть один отмучался...
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23.05.2022 15:15 Відповісти
ай маладєц!!
Геббельс плакаль..
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23.05.2022 15:16 Відповісти
частушка-"Ах, на горбу стит верблюд ,в двое он согнулся, ой совсем то не верблюд, рашист ипанулся"
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23.05.2022 15:41 Відповісти
Как всегда, Украина себя обстреляла, украла у себя зерно, чёрное море заблокировала наверное и остров Змеиный оккупировала😁
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23.05.2022 15:48 Відповісти
Сказочний долб.**...
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23.05.2022 15:52 Відповісти
Выкормыш своего хозяина.
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23.05.2022 15:54 Відповісти
СКАЗОЧНИЙ ДОЛБ.**...
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23.05.2022 15:53 Відповісти
Хтось здивований?
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23.05.2022 15:57 Відповісти
У цього козлобородого: жизофренія- психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.Слідуючий етап хвороби деменція.
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23.05.2022 16:09 Відповісти
От так-так. І знову та сама пісня: то не ми, і нас тут немає ..... То все націоналісти наробили, а ми білі і пухнасті - бо ми кацапи. Як казала моя мама: у мене дуже багато думок стосовно всього цього брєду, і дуже мало слів щоби все це описати ....... А слова вибирайте самі ..
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23.05.2022 16:15 Відповісти
Російську пропаганду треба вміти читати. Це дуже просто. Читаєте все що вони кажуть, потім повертаєте інформацію на 180 градусів і отримуєте цілком достовірні новини. Попробуйте. Перевірено особисто мною на багатьох джерелах московської брехні.
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23.05.2022 16:45 Відповісти
Санкции - это только возможное обьяснение мотивов действий мордора по блокаде навигации и судоходства в т.ч. и минирование фарватеров. Кстати в ответ на санкции. могли бы убить и карлика или массово самоликвидироваться или тоже ввести какие-то санкции, а сделали блокаду.. То есть массовые убийства украинцев, депортации и само нападение на Украину - это тоже один из ответов на санкции / расширение НАТО, нацизм, наркомания, милитаризация Украины - нужное подчеркнуть/ А вот сама невозможность вывоза зерна и вообще возможности торговли - это исключительно действия московщины и никак не санкции и любые действия Запада и Украины.
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23.05.2022 17:19 Відповісти
Одной рукой взять за усы, второй за волосы и ******* головой о стену.
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23.05.2022 17:43 Відповісти
Ну і? Яка реакція? Ніяка? Ну ок
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23.05.2022 18:41 Відповісти
вор кричит держи вора...лживые кацапские твари!
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23.05.2022 18:46 Відповісти
у меня от этой наглости аж голова разболелась....поверить не могу.. ну урод!!!
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23.05.2022 22:50 Відповісти
Ну геббельс пропаганда на фоне рашковской, конечно, отдыхает.
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23.05.2022 22:52 Відповісти
 
 