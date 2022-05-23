Кремль звинуватив Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що джерелом загрози світового голоду є не Росія, а введені проти неї санкції Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство "Интерфакс"

"Щодо морського способу транспортування, то ми говоримо, що це не ми є джерелом цієї проблеми, а за альтернативними маршрутами з нашого боку знову ж таки не ми є джерелами проблеми, які ведуть до загрози світового голоду. Джерелами цієї проблеми є ті, хто ввів санкції проти нас та самі санкції, які діють", - сказав Пєсков на брифінгу у понеділок.

Він додав, що Росія не перешкоджає вивезенню зерна з України залізницею до Польщі. "Звідти ж, з того боку, йдуть ешелони зі зброєю. Ніхто їм не заважає вивозити на цих же ешелонах назад зерно туди", - заявив речник Кремля.

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Він також сказав, що Росія та Україна завжди були досить надійними експортерами зерна, проте "дії України щодо замінування акваторії Азовського та Чорного морів призвели до того, що торгове судноплавство фактично неможливе, бо це небезпечно".

Пєсков коментував повідомлення про те, що, за даними ООН, зараз формується глобальна продовольча криза. Він заявив, що в Росії "абсолютно погоджуються з цією точкою зору ООН".