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Ожидаем полного членства в ЕС и доступа на рынки G7 и Евросоюза, - Свириденко

свириденко

Украина ожидает от международных партнеров продолжения финансовой поддержки, а также полного членства в ЕС, доступа на рынки стран Большой семерки и ЕС, а также начинает работу над планом послевоенного восстановления.

Об этом заявила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужно усилить санкции, нам нужно ввести второстепенные санкции... Нам нужна ваша финансовая поддержка. Еще одна важная необходимость: разблокировать морские порты... Нам также важно получить полное членство в ЕС, иметь полный доступ на рынки стран "Большой семерки" и ЕС", - подчеркнула она.

Свириденко также призвала конфисковать замороженные активы российских олигархов в пользу Фонда поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС, - Дуда

членство в ЕС (999) Евросоюз (17076) Свириденко Юлия (124)


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Топ комментарии
+7
А що там американці , ще не повідомили, що очікують в штатах Беню у кайданках ?
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23.05.2022 14:54
+7
Вопли" Закройте небо " закончились.
Теперь" Дайте ЕС"
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23.05.2022 15:17
+6
Смешно.😅
У нас абсолютно отсутствует корупция
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23.05.2022 14:53
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Смешно.😅
У нас абсолютно отсутствует корупция
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23.05.2022 14:53 Ответить
це в кого у нас корупція відсутня? в ЄС? а меркєль, штайнмаєр то не корупція? за кордоном місяця не проходить, щоб якийсь скандал корупційний не вскрився і у нас теж. олігархів немає? є у них олігархи, Андрій Бабіш в Чехії, хоча би.
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23.05.2022 14:58 Ответить
Не надо сравнивать жопу с пальцем. В ЕС коррупция есть. А в Украине ВСЁ сгнило от коррупции. Разницу ощущаешь?
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23.05.2022 15:07 Ответить
Не знаю,ты инопланетянин?
Ни одного скандала,ни одного олигарха.
Меньше кацаповысеры читай
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23.05.2022 15:15 Ответить
Ждите. Делают одно, а ожидают другого. Такого ведь в природе не бывает, чтобы ср@ть и ожидать, что будет пахнуть розами. Разве что, если ср@ть розовым экстрактом. Но такого, как известно, в природе не бывает.
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23.05.2022 14:53 Ответить
Як аргументацію відмови нам пригадають і тиск на телеканали, відсутність свободи слова, переслідування опозиції, схематоз у владних кабінетах, відсутність реформ - цілий спектр провалів нашої влади.
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23.05.2022 14:55 Ответить
А що там американці , ще не повідомили, що очікують в штатах Беню у кайданках ?
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23.05.2022 14:54 Ответить
беня добре влаштувався, кайданки йому хиба не загрожують.
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23.05.2022 15:01 Ответить
Тупі зелені не заслуговують на довіру
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23.05.2022 14:56 Ответить
Аніж чекати роками, ліпше заснувати свій альтернативний УС - Український Союз. Початок цього процесу вже успішно розгортається.
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23.05.2022 15:01 Ответить
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23.05.2022 15:02 Ответить
З гівном в ЄС не приймуть.
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23.05.2022 15:05 Ответить
У парламенті створена депутатська група «Відновлення України», співголовами стали Абрамович і Єфімов.

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23.05.2022 15:15 Ответить
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23.05.2022 15:48 Ответить
Еще раз убеждаюсь,у нас во власти дегинираты.
Что бы стать членом ЕС,нужно делать реформы и бороться с коррупцией,а не наоборот.Тупая ценичная ЗЕ команда идиотов.
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23.05.2022 15:16 Ответить
Вопли" Закройте небо " закончились.
Теперь" Дайте ЕС"
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23.05.2022 15:17 Ответить
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23.05.2022 16:51 Ответить
В мире после победы Украины и благодаря победе Украины должны произойти глобальные изменения в таких структурах, как ООН и ЕС, поскольку война показала их неподготовленность к гибридной войне 21 века, в т.ч. экономической, политической, компьютерной компоненте. На их месте должны быть созданы новые структуры, например Лига Наций без россии и ее права вето, в ЕС тоже должны быть изменения или создание какого-то нового союза. Новые вызовы 21 века предполагают новые союзы, новые гарантии безопасности, вообще новую систему координат.
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23.05.2022 15:18 Ответить
Она прекрасно знает, что этого не будет в ближайшее время. И говорит это специально, чтоб потом, когда нам откажут в быстром приеме в ЕС, Зеленский сказал: "Ну вот, нас в ЕС тоже не берут, а я так хотел. Поэтому мы отказываемся от ЕС и объявляем нейтралитет". Т.е. зеленые с ЕС проворачивают тот же фокус, что и с НАТО: сначала "слезные просьбы срочно принять" - потом получают прогнозированный отказ - в результате: демонстративное хлопают дверью: "Ну и не нада нам ваша Европа!"
И таким образом мы еще лет на 200 остаемся колонией москвы. Малороссы счастливы и оргазмируют.
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23.05.2022 15:21 Ответить
А Евросоюз такой - ожидаем от Украины полноценной борьбы с коррупцией, кумовством, контрабандой, коллаборантами, криминальными элементами и т.д....
А мы такие - чиновников наших - не тронь!
и сели на джеппу на том же месте где и были....
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23.05.2022 15:44 Ответить
З совковими ідіотами при владі чекати доведеться довше, ніж проіснує голий примат на цій планеті
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23.05.2022 16:56 Ответить
Тому давайте саджати Порошенка! Боротьба з корупцією! Які ми хароші!/Сльози щастя мудрого наріду.
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23.05.2022 17:02 Ответить
 
 