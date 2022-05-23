Ожидаем полного членства в ЕС и доступа на рынки G7 и Евросоюза, - Свириденко

Украина ожидает от международных партнеров продолжения финансовой поддержки, а также полного членства в ЕС, доступа на рынки стран Большой семерки и ЕС, а также начинает работу над планом послевоенного восстановления.

Об этом заявила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужно усилить санкции, нам нужно ввести второстепенные санкции... Нам нужна ваша финансовая поддержка. Еще одна важная необходимость: разблокировать морские порты... Нам также важно получить полное членство в ЕС, иметь полный доступ на рынки стран "Большой семерки" и ЕС", - подчеркнула она.

Свириденко также призвала конфисковать замороженные активы российских олигархов в пользу Фонда поддержки Украины.

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