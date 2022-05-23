Очікуємо повного членства в ЄС та доступу на ринки G7 і Євросоюзу, - Свириденко
Україна очікує від міжнародних партнерів продовження фінансової підтримки, а також повного членства в ЄС, доступу на ринки країн "Великої сімки" та ЄС, а також розпочинає роботу над планом повоєнного відновлення.
Про це заявила віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам потрібно посилити санкції, нам потрібно запровадити другорядні санкції... Нам потрібна ваша фінансова підтримка. Ще одна важлива необхідність: розблокувати морські порти... Нам також важливо набути повного членства в ЄС, мати повний доступ на ринки країн "Великої сімки" та ЄС", - наголосила вона.
Свириденко також закликала конфіскувати заморожені активи російських олігархів на користь Фонду підтримки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас абсолютно отсутствует корупция
Ни одного скандала,ни одного олигарха.
Меньше кацаповысеры читай
Что бы стать членом ЕС,нужно делать реформы и бороться с коррупцией,а не наоборот.Тупая ценичная ЗЕ команда идиотов.
Теперь" Дайте ЕС"
И таким образом мы еще лет на 200 остаемся колонией москвы. Малороссы счастливы и оргазмируют.
А мы такие - чиновников наших - не тронь!
и сели на джеппу на том же месте где и были....