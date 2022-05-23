УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4629 відвідувачів онлайн
Новини
2 673 22

Очікуємо повного членства в ЄС та доступу на ринки G7 і Євросоюзу, - Свириденко

свириденко

Україна очікує від міжнародних партнерів продовження фінансової підтримки, а також повного членства в ЄС, доступу на ринки країн "Великої сімки" та ЄС, а також розпочинає роботу над планом повоєнного відновлення.

Про це заявила віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібно посилити санкції, нам потрібно запровадити другорядні санкції... Нам потрібна ваша фінансова підтримка. Ще одна важлива необхідність: розблокувати морські порти... Нам також важливо набути повного членства в ЄС, мати повний доступ на ринки країн "Великої сімки" та ЄС", - наголосила вона.

Свириденко також закликала конфіскувати заморожені активи російських олігархів на користь Фонду підтримки України.

Також читайте: Україна швидше пройде шлях до ЄС, якщо Франція та інші країни продемонструють лідерство, - МЗС

Автор: 

членство в ЄС (1234) Євросоюз (13341) Свириденко (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А що там американці , ще не повідомили, що очікують в штатах Беню у кайданках ?
показати весь коментар
23.05.2022 14:54
+7
Вопли" Закройте небо " закончились.
Теперь" Дайте ЕС"
показати весь коментар
23.05.2022 15:17
+6
Смешно.😅
У нас абсолютно отсутствует корупция
показати весь коментар
23.05.2022 14:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смешно.😅
У нас абсолютно отсутствует корупция
показати весь коментар
23.05.2022 14:53 Відповісти
це в кого у нас корупція відсутня? в ЄС? а меркєль, штайнмаєр то не корупція? за кордоном місяця не проходить, щоб якийсь скандал корупційний не вскрився і у нас теж. олігархів немає? є у них олігархи, Андрій Бабіш в Чехії, хоча би.
показати весь коментар
23.05.2022 14:58 Відповісти
Не надо сравнивать жопу с пальцем. В ЕС коррупция есть. А в Украине ВСЁ сгнило от коррупции. Разницу ощущаешь?
показати весь коментар
23.05.2022 15:07 Відповісти
Не знаю,ты инопланетянин?
Ни одного скандала,ни одного олигарха.
Меньше кацаповысеры читай
показати весь коментар
23.05.2022 15:15 Відповісти
Ждите. Делают одно, а ожидают другого. Такого ведь в природе не бывает, чтобы ср@ть и ожидать, что будет пахнуть розами. Разве что, если ср@ть розовым экстрактом. Но такого, как известно, в природе не бывает.
показати весь коментар
23.05.2022 14:53 Відповісти
Як аргументацію відмови нам пригадають і тиск на телеканали, відсутність свободи слова, переслідування опозиції, схематоз у владних кабінетах, відсутність реформ - цілий спектр провалів нашої влади.
показати весь коментар
23.05.2022 14:55 Відповісти
А що там американці , ще не повідомили, що очікують в штатах Беню у кайданках ?
показати весь коментар
23.05.2022 14:54 Відповісти
беня добре влаштувався, кайданки йому хиба не загрожують.
показати весь коментар
23.05.2022 15:01 Відповісти
Тупі зелені не заслуговують на довіру
показати весь коментар
23.05.2022 14:56 Відповісти
Аніж чекати роками, ліпше заснувати свій альтернативний УС - Український Союз. Початок цього процесу вже успішно розгортається.
показати весь коментар
23.05.2022 15:01 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 15:02 Відповісти
З гівном в ЄС не приймуть.
показати весь коментар
23.05.2022 15:05 Відповісти
У парламенті створена депутатська група «Відновлення України», співголовами стали Абрамович і Єфімов.

показати весь коментар
23.05.2022 15:15 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 15:48 Відповісти
Еще раз убеждаюсь,у нас во власти дегинираты.
Что бы стать членом ЕС,нужно делать реформы и бороться с коррупцией,а не наоборот.Тупая ценичная ЗЕ команда идиотов.
показати весь коментар
23.05.2022 15:16 Відповісти
Вопли" Закройте небо " закончились.
Теперь" Дайте ЕС"
показати весь коментар
23.05.2022 15:17 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 16:51 Відповісти
В мире после победы Украины и благодаря победе Украины должны произойти глобальные изменения в таких структурах, как ООН и ЕС, поскольку война показала их неподготовленность к гибридной войне 21 века, в т.ч. экономической, политической, компьютерной компоненте. На их месте должны быть созданы новые структуры, например Лига Наций без россии и ее права вето, в ЕС тоже должны быть изменения или создание какого-то нового союза. Новые вызовы 21 века предполагают новые союзы, новые гарантии безопасности, вообще новую систему координат.
показати весь коментар
23.05.2022 15:18 Відповісти
Она прекрасно знает, что этого не будет в ближайшее время. И говорит это специально, чтоб потом, когда нам откажут в быстром приеме в ЕС, Зеленский сказал: "Ну вот, нас в ЕС тоже не берут, а я так хотел. Поэтому мы отказываемся от ЕС и объявляем нейтралитет". Т.е. зеленые с ЕС проворачивают тот же фокус, что и с НАТО: сначала "слезные просьбы срочно принять" - потом получают прогнозированный отказ - в результате: демонстративное хлопают дверью: "Ну и не нада нам ваша Европа!"
И таким образом мы еще лет на 200 остаемся колонией москвы. Малороссы счастливы и оргазмируют.
показати весь коментар
23.05.2022 15:21 Відповісти
А Евросоюз такой - ожидаем от Украины полноценной борьбы с коррупцией, кумовством, контрабандой, коллаборантами, криминальными элементами и т.д....
А мы такие - чиновников наших - не тронь!
и сели на джеппу на том же месте где и были....
показати весь коментар
23.05.2022 15:44 Відповісти
З совковими ідіотами при владі чекати доведеться довше, ніж проіснує голий примат на цій планеті
показати весь коментар
23.05.2022 16:56 Відповісти
Тому давайте саджати Порошенка! Боротьба з корупцією! Які ми хароші!/Сльози щастя мудрого наріду.
показати весь коментар
23.05.2022 17:02 Відповісти
 
 