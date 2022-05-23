Очікуємо повного членства в ЄС та доступу на ринки G7 і Євросоюзу, - Свириденко

Україна очікує від міжнародних партнерів продовження фінансової підтримки, а також повного членства в ЄС, доступу на ринки країн "Великої сімки" та ЄС, а також розпочинає роботу над планом повоєнного відновлення.

Про це заявила віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібно посилити санкції, нам потрібно запровадити другорядні санкції... Нам потрібна ваша фінансова підтримка. Ще одна важлива необхідність: розблокувати морські порти... Нам також важливо набути повного членства в ЄС, мати повний доступ на ринки країн "Великої сімки" та ЄС", - наголосила вона.

Свириденко також закликала конфіскувати заморожені активи російських олігархів на користь Фонду підтримки України.

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