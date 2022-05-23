К сожалению, власти не "переросли" преследование оппозиции, - адвокат Новиков
Адвокат Илья Новиков в комментарии журналистам заявил, что атака на пятого президента Петра Порошенко во время горячей фазы войны свидетельствует, что власти не готовы отказаться от практики преследования оппозиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Новиков отмечает: "Вопрос в том, почему люди, которые общаются с Медведчуком, объясняющие ему, что он должен делать, чтобы его обменяли, чтобы Украина согласилась его отдать его куму в обмен на кого-то из наших защитников, почему они захотели, чтобы именно этот текст он наговорил? Из бумажки, суфлера, это уже все прокомментировали. Даже в первый день, когда появилось его фото в наручниках, из него кто-то сделал дипфейк, когда он поет "Ой у лузі червона калина". Даже этот дипфейк был более убедителен, чем то, что он наговорил", – отмечает Новиков.
"Поэтому нас не беспокоит этот текст, я не знаю, на что рассчитывали эти люди, которые это создали. Он не сказал ничего такого, чтобы вы могли подтвердить доказательствами, а мы ожидаем, что вы нам что-нибудь покажете", – говорит адвокат.
"Это сейчас не слова Медведчука, это слова тех, кто эти слова писал. Я полностью на 100% уверен, что он читал из напечатанного текста. И вопрос не в том, верим ли мы, не верим ли Медведчуку – странный был бы вопрос. Вопрос в том, почему именно сейчас было принято такое решение, чтобы этот текст объявить устами Медведчука", – говорит Новиков.
"Слова Медведчука это не сенсация, но очень плохая новость – это логика, которая присутствует у людей в конце третьего месяца горячей фазы этой войны. То, что они пренебрегают тем, как это повлияет на ситуацию внутри общества, наше единство, которое мы придерживались все это время", – отмечает Новиков.
"У нас было много вопросов к власти, и мы их не задавали, потому что понимали, что не надо, не ко времени, потом будет время. И мы надеялись, что власть будет так же относиться к вопросам, которые потенциально раскалывают общество, потенциально разрушают это единство. К сожалению, кажется, что наши оппоненты иного мнения", – заметил адвокат.
"Если страна переросла вопрос Шкарлета, если страна переросла много других вопросов, к сожалению, она вопрос преследования оппозиции, кажется, что мнение некоторых людей в наших руководящих органах не переросло. Это очень не ко времени", - резюмирует Новиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что ты спамишь у всех на виду? Ты из х***о стана?
Заходу це не сподобається.
Вангую, що скоро почнуть зїявлятися дані і оманського договорняка і багато чого іншого на людину, яка називала Україну повією.
Почнуть з його оточення!!
Є інфа , що путлєр погодився на обмін Азовстальців , тільки на обіцянку Зе - Бакланова посадили Порошенка !
Тому зтули пельку , ботику і не відсвічуй !
Завжди є навпаки.)
А все ж то убогі потуги зеленої шмарклі відвести увагу суспільства, бо ж не на часі! От суки зелені...
всі звинувачення І покази колаборантів і служак ху@ ла не варті уваги !
Порошенко , чесна людина і віддана служінню Украіні і гоомадянам нашоі краіни !
Пам'ятаю , як перед виборами в нашій краіні , ху@ ло заявив своїм холуям в нашій краіні :,, вибирайте кого завгодно , крім Порошенка "😠
якщо нема доказів то чого хвилюватися і бігом заявляти що нє віноватая
Что, леденец Рошен в твоей жопе продолжает тревожить?
Петро Порошенко отримав запрошення президента Європейської народної партії (ЄНП) взяти участь у Конгресі ЄНП, що відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).
Последние несколько товарищей очень сильно стараются, вот Свинарчуки пошли, про Порошенкены мужские принадлежности вспомнили(нетрадиционно ориентированы?), посчитайте
лучше деньги сегодняшнего президента. Журнал Fobes заклинило в цифре: от 30млн до 1,4 млрд.
А вам то небось копейки за пасквиль дали? Так что торгуйтесь! И поймёте, кто жадный.
Нечего обливать грязью порядочного человека по путинским вказiвкам и методичкам, не мерьте по себе, товарищ! Он патриот, а вы нет. Вам нравится росия, где можно посадить просто
так, а нам нет. Иногда, бывает, в близком человеке ошибаешься, в соратнике, а в коллеге или в подчинённом и подавно.и подавно. Посмотрите внимательно на состав звёздной команды от власти все чисты
"Обязательное посещение специалиста по дислексии рекомендуется всем детям 5 лет.
Профилактический осмотр детей дошкольного возраста и учащихся 1-го класса позволяет предупредить специфические трудности в обучении, а также неврологические отклонения в поведении у детей с дислексией, такие как плаксивость, частая смена настроения, подавленность или, наоборот, возбудимость нервной системы, которая проявляется как нервозность, беспокойство, гиперактивность.
Именно профилактический осмотр позволяет предупредить эти болезненные состояния неврологического характера, более того, не допустить их проявления." (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
Генерал Павловський, який в 2014-2015 роках врятував Маріуполь, півроку провів у Лук'янівці, випущений під рекордну заставу. Слідчі дії не проводяться, бо головне було - примусити його обмовити Петра Порошенка.
https://www.5.ua/suspilstvo/tse-i-ie-zrada-dyversiia-i-teroryzm-cherez-dii-ukrainskoi-vlady-na-skladakh-zhnyly-16-tysiach-*************-herashchenko-266170.html