К сожалению, власти не "переросли" преследование оппозиции, - адвокат Новиков

Адвокат Илья Новиков в комментарии журналистам заявил, что атака на пятого президента Петра Порошенко во время горячей фазы войны свидетельствует, что власти не готовы отказаться от практики преследования оппозиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Новиков отмечает: "Вопрос в том, почему люди, которые общаются с Медведчуком, объясняющие ему, что он должен делать, чтобы его обменяли, чтобы Украина согласилась его отдать его куму в обмен на кого-то из наших защитников, почему они захотели, чтобы именно этот текст он наговорил? Из бумажки, суфлера, это уже все прокомментировали. Даже в первый день, когда появилось его фото в наручниках, из него кто-то сделал дипфейк, когда он поет "Ой у лузі червона калина". Даже этот дипфейк был более убедителен, чем то, что он наговорил", – отмечает Новиков.

"Поэтому нас не беспокоит этот текст, я не знаю, на что рассчитывали эти люди, которые это создали. Он не сказал ничего такого, чтобы вы могли подтвердить доказательствами, а мы ожидаем, что вы нам что-нибудь покажете", – говорит адвокат.

"Это сейчас не слова Медведчука, это слова тех, кто эти слова писал. Я полностью на 100% уверен, что он читал из напечатанного текста. И вопрос не в том, верим ли мы, не верим ли Медведчуку – странный был бы вопрос. Вопрос в том, почему именно сейчас было принято такое решение, чтобы этот текст объявить устами Медведчука", – говорит Новиков.

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"Слова Медведчука это не сенсация, но очень плохая новость – это логика, которая присутствует у людей в конце третьего месяца горячей фазы этой войны. То, что они пренебрегают тем, как это повлияет на ситуацию внутри общества, наше единство, которое мы придерживались все это время", – отмечает Новиков.

"У нас было много вопросов к власти, и мы их не задавали, потому что понимали, что не надо, не ко времени, потом будет время. И мы надеялись, что власть будет так же относиться к вопросам, которые потенциально раскалывают общество, потенциально разрушают это единство. К сожалению, кажется, что наши оппоненты иного мнения", – заметил адвокат.

"Если страна переросла вопрос Шкарлета, если страна переросла много других вопросов, к сожалению, она вопрос преследования оппозиции, кажется, что мнение некоторых людей в наших руководящих органах не переросло. Это очень не ко времени", - резюмирует Новиков.

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