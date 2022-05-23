На жаль, влада не "переросла" переслідування опозиції, - адвокат Новіков

Адвокат Ілля Новіков у коментарі журналістам заявив, що атака на п’ятого президента Петра Порошенка під час гарячої фази війни свідчить, що влада не готова відмовитись від практики переслідування опозиції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Новіков наголошує: "питання в тому, чому люди, які спілкуються з Медведчуком, які пояснюють йому, що він має робити, щоб його обміняли, щоб Україна погодилася його віддати його кумові в обмін на когось із наших захисників, чому вони захотіли, щоб саме цей текст він наговорив? З папірця, з суфлера, це вже всі прокоментували. Навіть першого дня, коли з’явилося його фото в наручниках, з нього хтось зробив діпфейк, коли він співає "Ой у лузі червона калина". Навіть той діпфейк був більш переконливий, ніж те, що він наговорив", – зазначає Новіков.

"Тому нас не турбує цей текст, я не знаю на що розраховували ці люди, які це створили. Він не сказав нічого такого, щоб ви могли підтвердити доказами, а ми очікуємо, що ви нам щось покажете", – говорить адвокат.

"Це зараз не слова Медведчука, це слова тих, хто ці слова писав. Я повністю на 100% впевнений, що він читав з надрукованого тексту. І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку – дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука", – говорить Новіков.

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"Слова Медведчука це не сенсація, але дуже погана новина – це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час", – зазначає Новіков.

"У нас було багато питань до влади, і ми їх не задавали, бо розуміли, що не треба, не на часі, потім буде час. І ми сподівалися, що влада буде так само ставитися до питань, які потенційно розколюють суспільство, потенційно руйнують цю єдність. На жаль, здається, що наші опоненти іншої думки", – зауважив адвокат.

"Якщо країна переросла питання Шкарлета, якщо країна переросла багато інших питань, на жаль, вона питання переслідування опозиції, здається, що думкою деяких людей у наших керівних органах не переросла. Це дуже не на часі", – резюмує Новіков.

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