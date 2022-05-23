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На жаль, влада не "переросла" переслідування опозиції, - адвокат Новіков

новіков

Адвокат Ілля Новіков у коментарі журналістам заявив, що атака на п’ятого президента Петра Порошенка під час гарячої фази війни свідчить, що влада не готова відмовитись від практики переслідування опозиції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Новіков наголошує: "питання в тому, чому люди, які спілкуються з Медведчуком, які пояснюють йому, що він має робити, щоб його обміняли, щоб Україна погодилася його віддати його кумові в обмін на когось із наших захисників, чому вони захотіли, щоб саме цей текст він наговорив? З папірця, з суфлера, це вже всі прокоментували. Навіть першого дня, коли з’явилося його фото в наручниках, з нього хтось зробив діпфейк, коли він співає "Ой у лузі червона калина". Навіть той діпфейк був більш переконливий, ніж те, що він наговорив", – зазначає Новіков.

"Тому нас не турбує цей текст, я не знаю на що розраховували ці люди, які це створили. Він не сказав нічого такого, щоб ви могли підтвердити доказами, а ми очікуємо, що ви нам щось покажете", – говорить адвокат.

"Це зараз не слова Медведчука, це слова тих, хто ці слова писав. Я повністю на 100% впевнений, що він читав з надрукованого тексту. І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку – дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука", – говорить Новіков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в "Л/ДНР". Звинуватив Порошенка. ВIДЕО

"Слова Медведчука це не сенсація, але дуже погана новина – це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час", – зазначає Новіков.

"У нас було багато питань до влади, і ми їх не задавали, бо розуміли, що не треба, не на часі, потім буде час. І ми сподівалися, що влада буде так само ставитися до питань, які потенційно розколюють суспільство, потенційно руйнують цю єдність. На жаль, здається, що наші опоненти іншої думки", – зауважив адвокат.

"Якщо країна переросла питання Шкарлета, якщо країна переросла багато інших питань, на жаль, вона питання переслідування опозиції, здається, що думкою деяких людей у наших керівних органах не переросла. Це дуже не на часі", – резюмує Новіков.

Також читайте: "ЄС" про заяву Медведчука: Не здивує, якщо до справи долучать показання Путіна

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Новіков (166) Порошенко Петро (15164)


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Топ коментарі
+84
Боюсь, одного Порошенка не вистачить, щоб заткнути всі діри і відволікти від усіх промахів нашого політичного керівництва.

Якщо тільки Маріуполь, Херсонщину, воду в Крим, провалену підготовку до вторгнення і саботаж евакуації можна назвати "промахом".

Хоча момент вибраний вдало. Опозиційні канали викинуті з сітки мовлення, депутати і прихильники ЄС воюють, особисті фінанси Порошенка виснажені колосальними закупівлями для армії.

І головне. Людина, яку так ненавидить Зеленський, його основний ворог - тобто Порошенко - не буде зараз воювати ні за рейтинги, ні за політичні симпатії. Тому що він воює проти іншого ворога, вирішує інші задачі.

У правовій країні я б сказала: добре, що зелені вскрилися, виклали свої карти на стіл. Хай тепер спробують довести хоч щось із озвученого, показати хоч один документ.
У нас же Вова і ко готують чергову вакханалію. Їм плювати, що це будуть танці на кістках, у буквальному значенні. https://t.me/nuts_roses/943
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23.05.2022 16:27
+65
Настолько "ответственный", что все деньги на оборону в дороги закатал.
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23.05.2022 16:33
+59
Был бы щас Порох президентом- разху.чили бы тот Крым давным давно и о продаже территорий не было бы ти речи.
Кацапы бегали бы о переговорах просили,а не наоборот любители в очко заглянуть.
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23.05.2022 16:29
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а Володі портнова і богдана. Ось що вона може.
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23.05.2022 17:57 Відповісти
А зепацюка убитим дітям Бучи ти,дерьмо,підсунуло ?
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23.05.2022 17:58 Відповісти
Тебя какая муха укусила?

Что ты спамишь у всех на виду? Ты из х***о стана?
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23.05.2022 18:18 Відповісти
Дарма зе відкрив скриньку Пандори.
Заходу це не сподобається.
Вангую, що скоро почнуть зїявлятися дані і оманського договорняка і багато чого іншого на людину, яка називала Україну повією.
Почнуть з його оточення!!

Є інфа , що путлєр погодився на обмін Азовстальців , тільки на обіцянку Зе - Бакланова посадили Порошенка !

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23.05.2022 17:31 Відповісти
Адвокат Новіков має громадянство Украіни , так як його родина з Украіни !

Тому зтули пельку , ботику і не відсвічуй !
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23.05.2022 17:34 Відповісти
а що, вже отримав? Бо перед війною він говорив, що документи подані, а терміни їх розгляду ще не вийшли.
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23.05.2022 17:44 Відповісти
Хороший бот --дохлый бот, правда бот ?
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24.05.2022 01:53 Відповісти
Зміна Влади точно не є відмовою від переслідування Законом злочинців з попередньої Влади.

Завжди є навпаки.)
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23.05.2022 17:43 Відповісти
Чё ,дерьмо,самому на фронт боязно?
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23.05.2022 17:55 Відповісти
в спам за брехню - одразу; правила форуму дозволяють.
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23.05.2022 18:00 Відповісти
бо ти тупорилий патєрпіллєр.
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23.05.2022 18:10 Відповісти
Хоче Боневтік відволікти увагу здачу півдня, катування півночі, здачу двох морів, портів, всіх курортних містечок і населених пунктів, особливо Маріуполя, а також відсутність новітнього озброєння, яке не виготовляв три роки по вже існуючим проектам, а всі гроші на догоду ворогу закатав у асфальт. У пана бакланова є тільки два успіхи - викраденгня Чаучас і легендароване завдання медведчуку, бізнес-партнеру Бені і кума пуйла взяти участь у фабрикуванні справи проти Порошенко, який аж ніяк не дає здати Володі Україну.
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23.05.2022 17:51 Відповісти
Спитай краще, що можно почути від відвертого ворога. Ну звісно ж - Порошенко всіх обікрав та нажився на війні.
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23.05.2022 19:09 Відповісти
кому війна а кому гешефт, а ви холопи не хитайте лодку(с)
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23.05.2022 18:16 Відповісти
От цікаво, чим більше нарід сьогодні схвильований - "свідченнями" Медведчука на Порошенка, а чи розмінованим Чонгаром, про#обаним і окупованим півднем України, роздовбаним Маріуполем і, відповідно, десятками тисяч життів...? А, зебуїни, ви як там, вже визначились?
А все ж то убогі потуги зеленої шмарклі відвести увагу суспільства, бо ж не на часі! От суки зелені...
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23.05.2022 18:17 Відповісти
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23.05.2022 18:29 Відповісти
Зеленський виконує завдання путлєра , аи це перш за все , посадити Порошенка , тільки не розуміє , що йому це ніколи не вдастя , так як
всі звинувачення І покази колаборантів і служак ху@ ла не варті уваги !

Порошенко , чесна людина і віддана служінню Украіні і гоомадянам нашоі краіни !
Пам'ятаю , як перед виборами в нашій краіні , ху@ ло заявив своїм холуям в нашій краіні :,, вибирайте кого завгодно , крім Порошенка "😠
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23.05.2022 18:52 Відповісти
Руками зелених гнид ***** мстить Порошенку за Армію, Мову, Віру. За три місяці війни загинуло орків більше, ніж солдат радянської армії за 10 років війни в Афганістані та американських військових за 20 років в Іраку та Афганістані.
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23.05.2022 19:32 Відповісти
то не порошенко назначав свинарчука який грабував оборонку?
якщо нема доказів то чого хвилюватися і бігом заявляти що нє віноватая
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23.05.2022 18:41 Відповісти
Активно выполняй своё предназначение и тебе зельцман конфетку даст.
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23.05.2022 19:02 Відповісти
Ты, ублюдок ванючий, не в курсе, что Свинарчук грабував твой убогий мозг? Иди, загляни в жопу бигусу, лещенку и прочим источникам тваей правды-матки.
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23.05.2022 19:20 Відповісти
З Чаусом вийшов цирк якого ще не бачила країна. Тепер вже опустилися до відвертої співпраці з ворогом.
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23.05.2022 19:06 Відповісти
Шо-то 🍫 шобла сегодня перевозбудилась, значит петрухины яйки серьезно попали в пилораму😱. Воистину-бог шельму метит(если он есть) и у него походу распрекасное чувство юмора-наказать жалоба денежными тратами. Ведь даже если и не закроют,то к четырехлетней избирательной кампании, отстранению от кормушки, содержанию армии "поклонников" наш мудрый петьман влетел ещё и на лаве, шо бы порешать эту делюгу. Жадность фраера погубит.
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23.05.2022 19:11 Відповісти
Про зникнення "армії шанувальників", дебіли вже писали навесні 19-го...
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23.05.2022 19:18 Відповісти
О, Лягушонок, привет!
Что, леденец Рошен в твоей жопе продолжает тревожить?
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23.05.2022 19:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MPgJ2jlqZII
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23.05.2022 19:16 Відповісти
Два дні тому Яневтік в інтерв'ю "провідним" телеканалам сказав, що для нього https://zaxid.net/povernennya_do_kordoniv_24_lyutogo_vzhe_bude_peremogoyu__zelenskiy_n1543194 вийти на лінію, яка була 24 числа, для нашої держави - це перемога , що викликало невдоволення у воїнів і в народу. Такий проляпсус треба було чимось перебити.
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23.05.2022 19:22 Відповісти
Мєлкая пакость щоб не випустити Порошенка на конгрес ЄНП.

Петро Порошенко отримав запрошення президента Європейської народної партії (ЄНП) взяти участь у Конгресі ЄНП, що відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).
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23.05.2022 19:24 Відповісти
виновен - в тюрьму...
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23.05.2022 19:32 Відповісти
Видно, что части нашего сообщества снесло крышу от солнцеликого правления Зе, какое то опьянение от потоков пролитой крови по его вине, по количеству убитых и изнасилованных. Вот по лайкам в защиту Зе и обсыранию Порошенко я предлагаю СБУ выявлять врагов народа, запроданцев, одобряющих убийства и предательства, потенциальных чекотило. Т.е. доказательства, что власть в курсе обсырания - не проходят. Очень сложно сравнить Гетьмана с сегоднящим Зе.
Последние несколько товарищей очень сильно стараются, вот Свинарчуки пошли, про Порошенкены мужские принадлежности вспомнили(нетрадиционно ориентированы?), посчитайте
лучше деньги сегодняшнего президента. Журнал Fobes заклинило в цифре: от 30млн до 1,4 млрд.
А вам то небось копейки за пасквиль дали? Так что торгуйтесь! И поймёте, кто жадный.
Нечего обливать грязью порядочного человека по путинским вказiвкам и методичкам, не мерьте по себе, товарищ! Он патриот, а вы нет. Вам нравится росия, где можно посадить просто
так, а нам нет. Иногда, бывает, в близком человеке ошибаешься, в соратнике, а в коллеге или в подчинённом и подавно.и подавно. Посмотрите внимательно на состав звёздной команды от власти все чисты
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23.05.2022 19:50 Відповісти
поток сознания? сам то понял чо сказал?)
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23.05.2022 20:05 Відповісти
Якщо ти нічого не зрозумів, претензії висувай своїм батькам, які про тебе не подбали. Адже -

"Обязательное посещение специалиста по дислексии рекомендуется всем детям 5 лет.

Профилактический осмотр детей дошкольного возраста и учащихся 1-го класса позволяет предупредить специфические трудности в обучении, а также неврологические отклонения в поведении у детей с дислексией, такие как плаксивость, частая смена настроения, подавленность или, наоборот, возбудимость нервной системы, которая проявляется как нервозность, беспокойство, гиперактивность.

Именно профилактический осмотр позволяет предупредить эти болезненные состояния неврологического характера, более того, не допустить их проявления." (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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23.05.2022 20:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2 Справа генерала Марченка , якого Зеленський і ко арештували і кинули в Лук'янівку за начебто неякісні бронежилети? Тоді в рамках кримінальної справи було арештовано 16000 броніків, вони згнили на складах. Генерала витягли за рекордну заставу, справа досі не рухається, суду не було. З 2019 року в ЗСУ не закупали нових касок і броніків! Нічого. Отже, в армію за ці роки ніяких нових броніків не закуплено, неякісність бронежилетів Марченка не доведена. Можливо, це була свідома диверсія?

Генерал Павловський, який в 2014-2015 роках врятував Маріуполь, півроку провів у Лук'янівці, випущений під рекордну заставу. Слідчі дії не проводяться, бо головне було - примусити його обмовити Петра Порошенка.

https://www.5.ua/suspilstvo/tse-i-ie-zrada-dyversiia-i-teroryzm-cherez-dii-ukrainskoi-vlady-na-skladakh-zhnyly-16-tysiach-*************-herashchenko-266170.html
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23.05.2022 20:25 Відповісти
просто напомню

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23.05.2022 21:57 Відповісти
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23.05.2022 22:01 Відповісти
Новиков прав. С какой целью это было сделано? Сами же говорят "не время", а тут на тебе. Я бы хотела, чтобы мертвечук рассказал, как он нес "русский мир", кто были его кураторы, как это все происходило. А не эта белиберда, которую он читал про Порошенко по бумажке. Идиоты.
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23.05.2022 22:41 Відповісти
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