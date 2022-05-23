На жаль, влада не "переросла" переслідування опозиції, - адвокат Новіков
Адвокат Ілля Новіков у коментарі журналістам заявив, що атака на п’ятого президента Петра Порошенка під час гарячої фази війни свідчить, що влада не готова відмовитись від практики переслідування опозиції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Новіков наголошує: "питання в тому, чому люди, які спілкуються з Медведчуком, які пояснюють йому, що він має робити, щоб його обміняли, щоб Україна погодилася його віддати його кумові в обмін на когось із наших захисників, чому вони захотіли, щоб саме цей текст він наговорив? З папірця, з суфлера, це вже всі прокоментували. Навіть першого дня, коли з’явилося його фото в наручниках, з нього хтось зробив діпфейк, коли він співає "Ой у лузі червона калина". Навіть той діпфейк був більш переконливий, ніж те, що він наговорив", – зазначає Новіков.
"Тому нас не турбує цей текст, я не знаю на що розраховували ці люди, які це створили. Він не сказав нічого такого, щоб ви могли підтвердити доказами, а ми очікуємо, що ви нам щось покажете", – говорить адвокат.
"Це зараз не слова Медведчука, це слова тих, хто ці слова писав. Я повністю на 100% впевнений, що він читав з надрукованого тексту. І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку – дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука", – говорить Новіков.
"Слова Медведчука це не сенсація, але дуже погана новина – це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час", – зазначає Новіков.
"У нас було багато питань до влади, і ми їх не задавали, бо розуміли, що не треба, не на часі, потім буде час. І ми сподівалися, що влада буде так само ставитися до питань, які потенційно розколюють суспільство, потенційно руйнують цю єдність. На жаль, здається, що наші опоненти іншої думки", – зауважив адвокат.
"Якщо країна переросла питання Шкарлета, якщо країна переросла багато інших питань, на жаль, вона питання переслідування опозиції, здається, що думкою деяких людей у наших керівних органах не переросла. Це дуже не на часі", – резюмує Новіков.
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Что ты спамишь у всех на виду? Ты из х***о стана?
Заходу це не сподобається.
Вангую, що скоро почнуть зїявлятися дані і оманського договорняка і багато чого іншого на людину, яка називала Україну повією.
Почнуть з його оточення!!
Є інфа , що путлєр погодився на обмін Азовстальців , тільки на обіцянку Зе - Бакланова посадили Порошенка !
Тому зтули пельку , ботику і не відсвічуй !
Завжди є навпаки.)
А все ж то убогі потуги зеленої шмарклі відвести увагу суспільства, бо ж не на часі! От суки зелені...
всі звинувачення І покази колаборантів і служак ху@ ла не варті уваги !
Порошенко , чесна людина і віддана служінню Украіні і гоомадянам нашоі краіни !
Пам'ятаю , як перед виборами в нашій краіні , ху@ ло заявив своїм холуям в нашій краіні :,, вибирайте кого завгодно , крім Порошенка "😠
якщо нема доказів то чого хвилюватися і бігом заявляти що нє віноватая
Что, леденец Рошен в твоей жопе продолжает тревожить?
Петро Порошенко отримав запрошення президента Європейської народної партії (ЄНП) взяти участь у Конгресі ЄНП, що відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).
Последние несколько товарищей очень сильно стараются, вот Свинарчуки пошли, про Порошенкены мужские принадлежности вспомнили(нетрадиционно ориентированы?), посчитайте
лучше деньги сегодняшнего президента. Журнал Fobes заклинило в цифре: от 30млн до 1,4 млрд.
А вам то небось копейки за пасквиль дали? Так что торгуйтесь! И поймёте, кто жадный.
Нечего обливать грязью порядочного человека по путинским вказiвкам и методичкам, не мерьте по себе, товарищ! Он патриот, а вы нет. Вам нравится росия, где можно посадить просто
так, а нам нет. Иногда, бывает, в близком человеке ошибаешься, в соратнике, а в коллеге или в подчинённом и подавно.и подавно. Посмотрите внимательно на состав звёздной команды от власти все чисты
"Обязательное посещение специалиста по дислексии рекомендуется всем детям 5 лет.
Профилактический осмотр детей дошкольного возраста и учащихся 1-го класса позволяет предупредить специфические трудности в обучении, а также неврологические отклонения в поведении у детей с дислексией, такие как плаксивость, частая смена настроения, подавленность или, наоборот, возбудимость нервной системы, которая проявляется как нервозность, беспокойство, гиперактивность.
Именно профилактический осмотр позволяет предупредить эти болезненные состояния неврологического характера, более того, не допустить их проявления." (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
Генерал Павловський, який в 2014-2015 роках врятував Маріуполь, півроку провів у Лук'янівці, випущений під рекордну заставу. Слідчі дії не проводяться, бо головне було - примусити його обмовити Петра Порошенка.
https://www.5.ua/suspilstvo/tse-i-ie-zrada-dyversiia-i-teroryzm-cherez-dii-ukrainskoi-vlady-na-skladakh-zhnyly-16-tysiach-*************-herashchenko-266170.html