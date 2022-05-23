Почти полтора миллиона украинцев принудительно депортированы в РФ, - Денисова
Российская Федерация принудительно вывезла на свою территорию около полутора миллионов украинских граждан, из которых более 240 тысяч детей.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на дискуссии "Защита прав человека во время войны" в Russia War Crimes House в Давосе во время проведения Всемирного экономического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"1 млн 400 тысяч, из которых более 240 тысяч детей принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию", - сказала Денисова в понедельник.
Она рассказала о наличии убедительных доказательств, что Россия раньше времени готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывезти более двух миллионов украинских граждан.
"У меня есть директивы, которые были предоставлены высшим руководством (Российской Федерации. - Ред.) соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и при каких условиях они размещены", - отметила Денисова.
Омбудсмен также заявила о необходимости на межгосударственном уровне решить вопрос о возвращении принудительно депортированных Российской Федерацией граждан Украины.
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Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.
💬 «Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.
Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це - зарин. І одна з європейських лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали декілька зразків крові, сказала, що це токсична реакція - на отруєння зарином», - сказав Бобровников.
🔻 Звідки взявся хімікат? Це міг бути «подарунок», залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина.
🔻Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.
🔻 Українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.
https://t.me/spravdi/8955
Всех депортированных держат в зонах ?
Ну почему каждый из них не запишет ролик на 30 сек. ???
Пусть весь мир не просто послушает Денисову, а увидит своими глазами этих людей - это принесет куда больший эффект, чем просто разговоры !!!
Тобто, вони чекали на нове життя.
Але тільки вони не знають, що вони на завжди залишаться хохлами і їх вивезуть жити за полярне коло.
Так що не треба бити на жаль. Хто не хоче бути депортованим той страждає в муках і під обстрілами. І дітей і чоловіків ховають, шоби не вбили.
Ну це моя точку зору із інфо яка тут поширюється і з того що я читаю в різних джерелах.