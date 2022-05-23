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Новости Война
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Почти полтора миллиона украинцев принудительно депортированы в РФ, - Денисова

маріуполь,депортація

Российская Федерация принудительно вывезла на свою территорию около полутора миллионов украинских граждан, из которых более 240 тысяч детей.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на дискуссии "Защита прав человека во время войны" в Russia War Crimes House в Давосе во время проведения Всемирного экономического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"1 млн 400 тысяч, из которых более 240 тысяч детей принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию", - сказала Денисова в понедельник.

Она рассказала о наличии убедительных доказательств, что Россия раньше времени готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывезти более двух миллионов украинских граждан.

"У меня есть директивы, которые были предоставлены высшим руководством (Российской Федерации. - Ред.) соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и при каких условиях они размещены", - отметила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 245 человек вывезли из фильтрационных лагерей под Мариуполем в Россию, депортация набирает обороты, - Андрющенко

Омбудсмен также заявила о необходимости на межгосударственном уровне решить вопрос о возвращении принудительно депортированных Российской Федерацией граждан Украины.

Денисова Людмила (996) депортация (678) россия (95402)


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Топ комментарии
+20
та усім покуй, тут Медведчук на Пороха показання дає!
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23.05.2022 16:32
+16
а какие причины ... не хочешь лярва объяснить? ... потому что здан Юг и Восток? ... поэтому их депортировали?
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23.05.2022 16:35
+15
У меня, лично, вопроса "почему?" давно нет. Мне только интересно, "за сколько?"
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23.05.2022 16:37
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та усім покуй, тут Медведчук на Пороха показання дає!
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23.05.2022 16:32 Ответить
У росіян була хімічна зброя під Києвом: шестеро захисників України зазнали ураження під час зачистки міста

Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.

💬 «Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.

Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це - зарин. І одна з європейських лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали декілька зразків крові, сказала, що це токсична реакція - на отруєння зарином», - сказав Бобровников.

🔻 Звідки взявся хімікат? Це міг бути «подарунок», залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина.

🔻Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.

🔻 Українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.
https://t.me/spravdi/8955
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23.05.2022 16:34 Ответить
а какие причины ... не хочешь лярва объяснить? ... потому что здан Юг и Восток? ... поэтому их депортировали?
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23.05.2022 16:35 Ответить
У меня, лично, вопроса "почему?" давно нет. Мне только интересно, "за сколько?"
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23.05.2022 16:37 Ответить
В мене питання, допоки ми будемо це ze посміховисько терпіти,скільки ще жертв має бути???
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23.05.2022 16:41 Ответить
я хоть и поставил лайк вашему коменту, но скажу свое мнение. Любое насильственное отстранение Зеленского от власти сейчас, а сам он хочет править 3 года + война + второй срок), пойдет только во вред Украине
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23.05.2022 16:50 Ответить
Не погоджуюсь,бо тоді ми втратимо державу.
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23.05.2022 18:15 Ответить
Вобще-то всё идёт к тому, что у нас вобще Украины не будет неужели не видно? Одна надежда на ЗСУ и Байдена с Джонсоном и Дудой. Дуда кровно заинтересован, шоб Украина победила рашку, бо вдруг шо, то Польша следующая
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23.05.2022 22:00 Ответить
Дякуючи агентам кацапії при владі які займалися розмінування Чонгару, а зараз займаются переслідуванням проти Порошенко який відбудував армію за 5 років яка навалює кацапам
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23.05.2022 16:44 Ответить
Я не проти. Фактично реалізується давнє гасло Чемодан-Вокзал-Раісся. Якщо серед евакуйованих є лояльні і патріотичні громадяни України то вони знайдуть як вибратися з рашо-кловаки через треті країни. А ні, то значить вони хренові патріоти. А от інших ми вже не пустимо назад після деокупації.
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23.05.2022 16:37 Ответить
Замість відступати з військами цивільне населення чекало на АСВАБАДІТЄЛЄЙ
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23.05.2022 21:05 Ответить
менше за ЗЕгниду проголосує на наступних виборах
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23.05.2022 16:39 Ответить
Опять виноват Порошенко? Или тот кто верил, что главное перестать стрелять" ? Клоун думает, что он уже выиграл войну и поймал Бога за бороду? Как же он жалок, этот квартальный клоун
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23.05.2022 16:46 Ответить
Денисова, Z-гниди це називають просто - "про*бали"(с)
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23.05.2022 16:46 Ответить
угнани в рабство
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23.05.2022 16:48 Ответить
я не уверена, что все были вывезены исключительно принудительно, многие выехали по доброй воле..., недавно прочла историю про выезд семьи во владивосток на рашке, они хотели начать новую жизнь вдали от бомбежек и обстрелов, сейчас восстанавливают документы, ищут работу и ждут выплату 10 тысч от принимающей стороны..., не надо забывать, что у нас были сотни тысяч пророссийских граждан и в один миг они никуда не делись..., сейчас на раше им промывают мозги и вряд ли они когда-либо вернутся...
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23.05.2022 16:52 Ответить
Думаю, кто не хотел не поехал в мухосрань.
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23.05.2022 16:56 Ответить
Они в ужасе. Террор, бомбы, разрушенное жилье. Так что с испуганными людьми можно делать что угодно. Оклемаются они только через пару месяцев, а то и и полгода. По сути те кто сидит месяцами под бомбами мало чем отличаются от животных в плане потребностей. Они просто хотят спокойствия и поесть нормально. Так что им это Россия и дает.
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23.05.2022 16:59 Ответить
Пирамида Маслоу в помощь. Базовые потребности - безопасность, еда, тепло. Только тогда появляются другие.
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23.05.2022 22:23 Ответить
так та сама росія яка їх бомбила тероризировала та розрушила їх домівкі.....
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23.05.2022 17:03 Ответить
Так та сама Верещучка за пару днів до війни казала,що евакуація населення з прифронтової зони не потрібна.Сама чула.Зелена парасолька, смерть людей на твоїх руках.І ти будеш відповідати
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23.05.2022 17:01 Ответить
Интересно, сколько из них звали руский мир и хотели встречать руские танки с цветами.
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23.05.2022 18:23 Ответить
щось мені здається що кацапів не 140 млн, якщо вони так наш люд тянуть в полон
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23.05.2022 18:23 Ответить
Це геноцид народу ,подібне було в 30-х роках минулого століття коли мільйони людей департуцвали до сибіру і крайньоі півночі ,чому мовчить президент про це має знати весь світ.
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23.05.2022 18:33 Ответить
Главное,чтобы больше забрали туда пятую колонну Украины и тогда страна смогла бы свободно развиваться !!!
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23.05.2022 20:13 Ответить
Мы в каком веке живём ?!
Всех депортированных держат в зонах ?
Ну почему каждый из них не запишет ролик на 30 сек. ???
Пусть весь мир не просто послушает Денисову, а увидит своими глазами этих людей - это принесет куда больший эффект, чем просто разговоры !!!
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23.05.2022 21:24 Ответить
Не думаю, що всі вони депортовані насильно. Тут показували відео депортованих так званих українців - і вони були дуже раді їхній депортації, вони дуже чекали на кацапське підданство і були ну дуже задоволені від того. І зовсім вони не плакали, що їх вивезли в кацапстанію.
Тобто, вони чекали на нове життя.
Але тільки вони не знають, що вони на завжди залишаться хохлами і їх вивезуть жити за полярне коло.
Так що не треба бити на жаль. Хто не хоче бути депортованим той страждає в муках і під обстрілами. І дітей і чоловіків ховають, шоби не вбили.
Ну це моя точку зору із інфо яка тут поширюється і з того що я читаю в різних джерелах.
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23.05.2022 21:45 Ответить
 
 