Почти полтора миллиона украинцев принудительно депортированы в РФ, - Денисова

Российская Федерация принудительно вывезла на свою территорию около полутора миллионов украинских граждан, из которых более 240 тысяч детей.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на дискуссии "Защита прав человека во время войны" в Russia War Crimes House в Давосе во время проведения Всемирного экономического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"1 млн 400 тысяч, из которых более 240 тысяч детей принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию", - сказала Денисова в понедельник.

Она рассказала о наличии убедительных доказательств, что Россия раньше времени готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывезти более двух миллионов украинских граждан.

"У меня есть директивы, которые были предоставлены высшим руководством (Российской Федерации. - Ред.) соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и при каких условиях они размещены", - отметила Денисова.

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Омбудсмен также заявила о необходимости на межгосударственном уровне решить вопрос о возвращении принудительно депортированных Российской Федерацией граждан Украины.