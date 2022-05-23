Майже півтора мільйони українців примусово депортовано в РФ, - Денісова
Російська Федерація примусово вивезла на свою територію майже півтора мільйони українських громадян, із яких понад 240 тисяч дітей.
Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на дискусії "Захист прав людини під час війни" у Russia War Crimes House у Давосі під час проведення Світового економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"1 млн 400 тисяч, із яких понад 240 тисяч дітей, примусово вивезла, депортувала Російська Федерація до себе на територію", - сказала Денісова у понеділок.
Вона розповіла про наявність переконливих доказів, що Росія завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українських громадян.
"У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом (Російської Федерації. - Ред.) відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено та за яких умов вони розміщені", - зазначила Денісова.
Омбудсмен також заявила про необхідність на міждержавному рівні вирішити питання щодо повернення примусово депортованих Російською Федерацією громадян України.
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Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.
💬 «Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.
Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це - зарин. І одна з європейських лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали декілька зразків крові, сказала, що це токсична реакція - на отруєння зарином», - сказав Бобровников.
🔻 Звідки взявся хімікат? Це міг бути «подарунок», залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина.
🔻Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.
🔻 Українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.
https://t.me/spravdi/8955
Всех депортированных держат в зонах ?
Ну почему каждый из них не запишет ролик на 30 сек. ???
Пусть весь мир не просто послушает Денисову, а увидит своими глазами этих людей - это принесет куда больший эффект, чем просто разговоры !!!
Тобто, вони чекали на нове життя.
Але тільки вони не знають, що вони на завжди залишаться хохлами і їх вивезуть жити за полярне коло.
Так що не треба бити на жаль. Хто не хоче бути депортованим той страждає в муках і під обстрілами. І дітей і чоловіків ховають, шоби не вбили.
Ну це моя точку зору із інфо яка тут поширюється і з того що я читаю в різних джерелах.