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Новини Війна
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Майже півтора мільйони українців примусово депортовано в РФ, - Денісова

маріуполь,депортація

Російська Федерація примусово вивезла на свою територію майже півтора мільйони українських громадян, із яких понад 240 тисяч дітей.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на дискусії "Захист прав людини під час війни" у Russia War Crimes House у Давосі під час проведення Світового економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"1 млн 400 тисяч, із яких понад 240 тисяч дітей, примусово вивезла, депортувала Російська Федерація до себе на територію", - сказала Денісова  у понеділок.

Вона розповіла про наявність переконливих доказів, що Росія завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українських громадян.

"У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом (Російської Федерації. - Ред.) відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено та за яких умов вони розміщені", - зазначила Денісова.

Також читайте: За добу 245 людей вивезли з фільтраційних таборів під Маріуполем в Росію, депортація набирає обертів, - Андрющенко

Омбудсмен також заявила про необхідність на міждержавному рівні вирішити питання щодо повернення примусово депортованих Російською Федерацією громадян України.

Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (720) росія (64984)


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Топ коментарі
+20
та усім покуй, тут Медведчук на Пороха показання дає!
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23.05.2022 16:32
+16
а какие причины ... не хочешь лярва объяснить? ... потому что здан Юг и Восток? ... поэтому их депортировали?
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23.05.2022 16:35
+15
У меня, лично, вопроса "почему?" давно нет. Мне только интересно, "за сколько?"
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23.05.2022 16:37
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та усім покуй, тут Медведчук на Пороха показання дає!
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23.05.2022 16:32 Відповісти
У росіян була хімічна зброя під Києвом: шестеро захисників України зазнали ураження під час зачистки міста

Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що військові із його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.

💬 «Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.

Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це - зарин. І одна з європейських лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали декілька зразків крові, сказала, що це токсична реакція - на отруєння зарином», - сказав Бобровников.

🔻 Звідки взявся хімікат? Це міг бути «подарунок», залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина.

🔻Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.

🔻 Українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.
https://t.me/spravdi/8955
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23.05.2022 16:34 Відповісти
а какие причины ... не хочешь лярва объяснить? ... потому что здан Юг и Восток? ... поэтому их депортировали?
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23.05.2022 16:35 Відповісти
У меня, лично, вопроса "почему?" давно нет. Мне только интересно, "за сколько?"
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23.05.2022 16:37 Відповісти
В мене питання, допоки ми будемо це ze посміховисько терпіти,скільки ще жертв має бути???
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23.05.2022 16:41 Відповісти
я хоть и поставил лайк вашему коменту, но скажу свое мнение. Любое насильственное отстранение Зеленского от власти сейчас, а сам он хочет править 3 года + война + второй срок), пойдет только во вред Украине
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23.05.2022 16:50 Відповісти
Не погоджуюсь,бо тоді ми втратимо державу.
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23.05.2022 18:15 Відповісти
Вобще-то всё идёт к тому, что у нас вобще Украины не будет неужели не видно? Одна надежда на ЗСУ и Байдена с Джонсоном и Дудой. Дуда кровно заинтересован, шоб Украина победила рашку, бо вдруг шо, то Польша следующая
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23.05.2022 22:00 Відповісти
Дякуючи агентам кацапії при владі які займалися розмінування Чонгару, а зараз займаются переслідуванням проти Порошенко який відбудував армію за 5 років яка навалює кацапам
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23.05.2022 16:44 Відповісти
Я не проти. Фактично реалізується давнє гасло Чемодан-Вокзал-Раісся. Якщо серед евакуйованих є лояльні і патріотичні громадяни України то вони знайдуть як вибратися з рашо-кловаки через треті країни. А ні, то значить вони хренові патріоти. А от інших ми вже не пустимо назад після деокупації.
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23.05.2022 16:37 Відповісти
Замість відступати з військами цивільне населення чекало на АСВАБАДІТЄЛЄЙ
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23.05.2022 21:05 Відповісти
менше за ЗЕгниду проголосує на наступних виборах
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23.05.2022 16:39 Відповісти
Опять виноват Порошенко? Или тот кто верил, что главное перестать стрелять" ? Клоун думает, что он уже выиграл войну и поймал Бога за бороду? Как же он жалок, этот квартальный клоун
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23.05.2022 16:46 Відповісти
Денисова, Z-гниди це називають просто - "про*бали"(с)
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23.05.2022 16:46 Відповісти
угнани в рабство
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23.05.2022 16:48 Відповісти
я не уверена, что все были вывезены исключительно принудительно, многие выехали по доброй воле..., недавно прочла историю про выезд семьи во владивосток на рашке, они хотели начать новую жизнь вдали от бомбежек и обстрелов, сейчас восстанавливают документы, ищут работу и ждут выплату 10 тысч от принимающей стороны..., не надо забывать, что у нас были сотни тысяч пророссийских граждан и в один миг они никуда не делись..., сейчас на раше им промывают мозги и вряд ли они когда-либо вернутся...
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23.05.2022 16:52 Відповісти
Думаю, кто не хотел не поехал в мухосрань.
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23.05.2022 16:56 Відповісти
Они в ужасе. Террор, бомбы, разрушенное жилье. Так что с испуганными людьми можно делать что угодно. Оклемаются они только через пару месяцев, а то и и полгода. По сути те кто сидит месяцами под бомбами мало чем отличаются от животных в плане потребностей. Они просто хотят спокойствия и поесть нормально. Так что им это Россия и дает.
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23.05.2022 16:59 Відповісти
Пирамида Маслоу в помощь. Базовые потребности - безопасность, еда, тепло. Только тогда появляются другие.
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23.05.2022 22:23 Відповісти
так та сама росія яка їх бомбила тероризировала та розрушила їх домівкі.....
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23.05.2022 17:03 Відповісти
Так та сама Верещучка за пару днів до війни казала,що евакуація населення з прифронтової зони не потрібна.Сама чула.Зелена парасолька, смерть людей на твоїх руках.І ти будеш відповідати
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23.05.2022 17:01 Відповісти
Интересно, сколько из них звали руский мир и хотели встречать руские танки с цветами.
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23.05.2022 18:23 Відповісти
щось мені здається що кацапів не 140 млн, якщо вони так наш люд тянуть в полон
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23.05.2022 18:23 Відповісти
Це геноцид народу ,подібне було в 30-х роках минулого століття коли мільйони людей департуцвали до сибіру і крайньоі півночі ,чому мовчить президент про це має знати весь світ.
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23.05.2022 18:33 Відповісти
Главное,чтобы больше забрали туда пятую колонну Украины и тогда страна смогла бы свободно развиваться !!!
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23.05.2022 20:13 Відповісти
Мы в каком веке живём ?!
Всех депортированных держат в зонах ?
Ну почему каждый из них не запишет ролик на 30 сек. ???
Пусть весь мир не просто послушает Денисову, а увидит своими глазами этих людей - это принесет куда больший эффект, чем просто разговоры !!!
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23.05.2022 21:24 Відповісти
Не думаю, що всі вони депортовані насильно. Тут показували відео депортованих так званих українців - і вони були дуже раді їхній депортації, вони дуже чекали на кацапське підданство і були ну дуже задоволені від того. І зовсім вони не плакали, що їх вивезли в кацапстанію.
Тобто, вони чекали на нове життя.
Але тільки вони не знають, що вони на завжди залишаться хохлами і їх вивезуть жити за полярне коло.
Так що не треба бити на жаль. Хто не хоче бути депортованим той страждає в муках і під обстрілами. І дітей і чоловіків ховають, шоби не вбили.
Ну це моя точку зору із інфо яка тут поширюється і з того що я читаю в різних джерелах.
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23.05.2022 21:45 Відповісти
 
 