Майже півтора мільйони українців примусово депортовано в РФ, - Денісова

Російська Федерація примусово вивезла на свою територію майже півтора мільйони українських громадян, із яких понад 240 тисяч дітей.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на дискусії "Захист прав людини під час війни" у Russia War Crimes House у Давосі під час проведення Світового економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"1 млн 400 тисяч, із яких понад 240 тисяч дітей, примусово вивезла, депортувала Російська Федерація до себе на територію", - сказала Денісова у понеділок.

Вона розповіла про наявність переконливих доказів, що Росія завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українських громадян.

"У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом (Російської Федерації. - Ред.) відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено та за яких умов вони розміщені", - зазначила Денісова.

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Омбудсмен також заявила про необхідність на міждержавному рівні вирішити питання щодо повернення примусово депортованих Російською Федерацією громадян України.