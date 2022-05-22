За добу 245 людей вивезли з фільтраційних таборів під Маріуполем в Росію, депортація набирає обертів, - Андрющенко

Депортація українців з Маріуполя та розташованих поблизу фільтраційних таборів набирає обертів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Депортація. Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору у Безіменне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей.

З фільтраційного пункту у с. Нікольське було депортовано на росію 70 людей, зокрема 12 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останню добу росіяни депортували понад 17 тис. українців, зокрема більш як 2 тис. дітей, - Денісова

З фільтраційного пункту с. Безіменне було депортовано на росію 175 людей, зокрема 17 дітей.

Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольського до росії, чого раніше не відбувалось. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним закриттям шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - зауважив Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Про те, що їх везуть до Росії, маріупольці дізнаються вже біля автобусів. ВIДЕО