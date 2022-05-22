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За добу 245 людей вивезли з фільтраційних таборів під Маріуполем в Росію, депортація набирає обертів, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Депортація українців з Маріуполя та розташованих поблизу фільтраційних таборів набирає обертів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Депортація. Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору у Безіменне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей.

З фільтраційного пункту у с. Нікольське було депортовано на росію 70 людей, зокрема 12 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останню добу росіяни депортували понад 17 тис. українців, зокрема більш як 2 тис. дітей, - Денісова

З фільтраційного пункту с. Безіменне було депортовано на росію 175 людей, зокрема 17 дітей.

Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольського до росії, чого раніше не відбувалось. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним закриттям шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - зауважив Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Про те, що їх везуть до Росії, маріупольці дізнаються вже біля автобусів. ВIДЕО

Автор: 

депортація (720) Маріуполь (3225) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+17
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22.05.2022 16:53
+17
Мы с радостью наблюдаем каждый день как увеличивается число зажмуренных каZZапов на сотни. Тем временем число погибших и искалеченных мирных жителей Украины много десятков тысяч, а депортированных в Парашу- уже более миллиона. Основные эти потери объясняются предательством при сдаче оккупантам юга Украины. Они "прое#али" миллионы жизней.
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22.05.2022 16:57
+8
когда нашу банковую заберут?
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22.05.2022 16:49
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когда нашу банковую заберут?
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22.05.2022 16:49 Відповісти
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22.05.2022 16:52 Відповісти
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22.05.2022 16:53 Відповісти
С ним все нормально,ленка где то в *******,елдак на месте и верховный на шашлыках.
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22.05.2022 17:20 Відповісти
Ему спится как и до 2014 года. Пыхнул айкосик и заснул.
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22.05.2022 18:12 Відповісти
А хто надав наказ і яка в/ч його виконувала ? Ти знаєш ?В разі пишеш ,що був такий наказ ?
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22.05.2022 18:21 Відповісти
Так, звичайно: військовим просто не було чим зайнятися і вирішили прибрати міни!
Щоб не нудьгувати.
А в цей час, зеленський з єрмаком, обривали телефони, та благали не проводити розмінування!
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22.05.2022 18:50 Відповісти
Мы с радостью наблюдаем каждый день как увеличивается число зажмуренных каZZапов на сотни. Тем временем число погибших и искалеченных мирных жителей Украины много десятков тысяч, а депортированных в Парашу- уже более миллиона. Основные эти потери объясняются предательством при сдаче оккупантам юга Украины. Они "прое#али" миллионы жизней.
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22.05.2022 16:57 Відповісти
РФ всё больше скапливает войска на юге Украины - разведка.
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22.05.2022 16:59 Відповісти
Дык на юге в их сторону ж запрещено
даже пердеть,там же Крым,ты шо.
Конечно они там свободно скапливаются,Крым то нельзя обстреливать
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22.05.2022 17:02 Відповісти
Південь це затравка - вони зраділи шо буде Тавріиська губернія Дніпровська вода і відсунулись від Києва
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22.05.2022 17:04 Відповісти
а також спалили й витруюють - холера вже на підході

...Они пускают воду - она топит город. Они пытаются что-то сделать, выключают, все равно ничего не могут сделать, снова ее включают - она снова топит город. Они подключают электричество - у них возникают пожары. Они выключают электричество, тушат пожары, потом снова включают электричество.

Если брать какую-то глобальную перспективу: возможно ли сделать новый Грозный из Мариуполя? В той перспективе, если Украина проиграла войну и Мариуполь остался в России, теоретически это возможно. Но для этого надо убрать всю мразь, которая там сейчас руководит городом, ввести туда специалистов, которые, безусловно, есть в России, и начинать его отстраивать, восстанавливать. Но на это уйдут годы.
А то, что они сейчас делают... Знаете, простой вопрос: подготовка к отопительному сезону. В Украине она начинается в мае, июне - это первые месяцы, когда все города готовятся к следующему отопительному сезону. Город Мариуполь: газ восстановить невозможно, его нужно просто протягивать заново, а это значит, что ни одна котельная не заработает. Зима не за горами. https://ru.krymr.com/a/mariupol-rossiya-okkupaciya-evakuaciya-deportaciya/31862201.html
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22.05.2022 17:34 Відповісти
Це вже щось коїться за межами розуму..!Ясна річ, що без зради тут не обійшлося..Та все пишуть, про 232 вбитих дитини!!Навіщо таке писати, якщо тільки в Маріуполі їх в десятки разів більше..Я не розумію, як можна сидіти в ВР, видавати якісь закони, коли під загрозою весь Південь, весь Схід.., та навіть частина центральних областей обстрілюється ракетами..А в Києві--позитив та гуляння по парках.Це щось нагадує "Задзеркалля"..Я в шоці..Скрізь зради..
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22.05.2022 17:06 Відповісти
доля убитых детей это тупость или беспечность родителей которые не вывезли их сразу по-дальше от линии боев
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22.05.2022 19:45 Відповісти
Необходимо принимать закон о негражданах Украины. Когда ВСУ вернут Мариуполь и другие регионы Украины, необходимо будет провести проверку населения на их принадлежность Украине. Это позволит более точно определить сколько русские нацисты убили украинцев для суда над рашистами и не позволит негражданам Украины запретить любое право голоса.
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22.05.2022 17:07 Відповісти
Це вже щось коїться за межами розуму..!Ясна річ, що без зради тут не обійшлося..Та все пишуть, про 232 вбитих дитини!!Навіщо таке писати, якщо тільки в Маріуполі їх в десятки разів більше..Я не розумію, як можна сидіти в ВР, видавати якісь закони, коли під загрозою весь Південь, весь Схід.., та навіть частина центральних областей обстрілюється ракетами..А в Києві--позитив та гуляння по парках.Це щось нагадує "Задзеркалля"..Я в шоці..Скрізь зради..
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22.05.2022 17:08 Відповісти
Чому така стурбуваність.Якщо ці люди вижили то вже добре.Виникають в мене інші запитання.Чому ці люди не евакуювалися до ?Чи схочуть вони повернутися в Україну ?Чому з 500 тисяч населення не було тероборони чисельністю хоч 10 тисяч?Де місцеве СБУ,поліція,надзвичайники були увесь цей час?
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22.05.2022 17:29 Відповісти
Залишать тільки три предмети: окупанти планують русифікувати навчання в Маріуполі

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

🔻У рамках «адаптації» до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію росії й математику.

🔻Загарбники також влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

🔻Незгодним погрожують «негативними» наслідками - від «фільтраційних таборів» до обмеження «гуманітарної» допомоги».
https://t.me/spravdi/8874
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22.05.2022 17:52 Відповісти
зачем эти запоздалые и пустые стонания ? толку от денисовой от верещук от зеленского как с козла молока
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22.05.2022 19:47 Відповісти
Сказочные долбоящеры)))и кто в эту помуйню верит?
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22.05.2022 18:19 Відповісти
В яку?
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22.05.2022 18:48 Відповісти
 
 