За добу 245 людей вивезли з фільтраційних таборів під Маріуполем в Росію, депортація набирає обертів, - Андрющенко
Депортація українців з Маріуполя та розташованих поблизу фільтраційних таборів набирає обертів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Депортація. Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору у Безіменне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей.
З фільтраційного пункту у с. Нікольське було депортовано на росію 70 людей, зокрема 12 дітей.
З фільтраційного пункту с. Безіменне було депортовано на росію 175 людей, зокрема 17 дітей.
Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольського до росії, чого раніше не відбувалось. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним закриттям шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - зауважив Андрющенко.
Топ коментарі
+17 Voc Vox
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+17 Бенина Мама
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+8 Павлик морозов #499349
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Щоб не нудьгувати.
А в цей час, зеленський з єрмаком, обривали телефони, та благали не проводити розмінування!
даже пердеть,там же Крым,ты шо.
Конечно они там свободно скапливаются,Крым то нельзя обстреливать
...Они пускают воду - она топит город. Они пытаются что-то сделать, выключают, все равно ничего не могут сделать, снова ее включают - она снова топит город. Они подключают электричество - у них возникают пожары. Они выключают электричество, тушат пожары, потом снова включают электричество.
Если брать какую-то глобальную перспективу: возможно ли сделать новый Грозный из Мариуполя? В той перспективе, если Украина проиграла войну и Мариуполь остался в России, теоретически это возможно. Но для этого надо убрать всю мразь, которая там сейчас руководит городом, ввести туда специалистов, которые, безусловно, есть в России, и начинать его отстраивать, восстанавливать. Но на это уйдут годы.
А то, что они сейчас делают... Знаете, простой вопрос: подготовка к отопительному сезону. В Украине она начинается в мае, июне - это первые месяцы, когда все города готовятся к следующему отопительному сезону. Город Мариуполь: газ восстановить невозможно, его нужно просто протягивать заново, а это значит, что ни одна котельная не заработает. Зима не за горами. https://ru.krymr.com/a/mariupol-rossiya-okkupaciya-evakuaciya-deportaciya/31862201.html
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.
🔻У рамках «адаптації» до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію росії й математику.
🔻Загарбники також влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.
🔻Незгодним погрожують «негативними» наслідками - від «фільтраційних таборів» до обмеження «гуманітарної» допомоги».
https://t.me/spravdi/8874