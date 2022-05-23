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Новости Война
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Зафиксировали факты изнасилования рашистами детей в Херсонской области: трое малолетних мальчиков умерли от полученных травм, - Денисова

денісова

РФ использует изнасилование и сексуальное насилие в других формах как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратились лица из Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия.

Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами.

Девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой.

Читайте: Рашисты насилуют двухлетних и трехлетних детей, - Денисова

Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.

Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался.

Сексуальное насилие строго-настрого запрещено статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида.

Прошу заместителя Генерального секретаря ООН – Специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследование этих фактов и привлечение к ответственности виновных лиц, а также принятие мер по предупреждению совершения сексуального насилия российскими войсками.

Также читайте: Оккупанты заставляют украинских пленных собирать тела, которые являются нарушением их прав, - Денисова

Призываю мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих россией и исполнителей этих страшных преступлений!" – рассказала Денисова.

армия РФ (19106) Денисова Людмила (996) дети (6479) изнасилование (916) военные преступления (1429) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+55
Нелюдь. Хай повернеться це їх родинам сторицею.
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23.05.2022 21:25
+53
Нація тварюк ! Саме тварюк , а не тварин , тваринами їм не стати ніколи ..
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23.05.2022 21:23
+36
Треба не просити Прамілу Паттен, а вимагати негайного засідання Ради Безпеки ООН з розгляду цих звірств. Те що коїться страшніше за звичайну війну. Треба вимагати, кричати на весь світ про ці звірства, а не піаритись на давосах та рахувати гроші на відбудову.
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23.05.2022 21:30
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Нація тварюк ! Саме тварюк , а не тварин , тваринами їм не стати ніколи ..
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23.05.2022 21:23 Ответить
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23.05.2022 23:08 Ответить
Таке надо постить по всему миру, шоб люди видели, кто такие есть на самом деле кацапы. И шоб кацапы даже заикнуться не смели о том, шо они не воюют с мирным населением
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24.05.2022 00:03 Ответить
Сатана
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23.05.2022 21:23 Ответить
Нелюдь. Хай повернеться це їх родинам сторицею.
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23.05.2022 21:25 Ответить
Для таких потвор можлива лише одне покарання--ПАЛЯ!!!!)))
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23.05.2022 21:58 Ответить
Отнюдь. Есть еще куча очень интересных казней для такой мразоты.
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23.05.2022 22:17 Ответить
Я спробував би "клизменный катаклизм". В анусі надійно фіксується шланга і відкривається вода (під істотним таким тиском). Процедуру не припиняти до останніх етапів - оральна діарея (зворотна перистальтика, інакше кажучи), а потім кишкоблювання.
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23.05.2022 22:57 Ответить
и с кем договариваться хотят и в очі подивитись???
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23.05.2022 21:29 Ответить
ну і хіба це люди? Вбивають, катують, калічать, гвалтують...
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23.05.2022 21:29 Ответить
Січень місяць!Президент вже повернувся з короткочасної відпустки у Букавелі.
Американські спецслужби підрахували, що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може початися в найближчі тижні", - пише NYT. Джерело:
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23.05.2022 21:30 Ответить
Це відповідь -
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23.05.2022 21:49 Ответить
ну и что? я год назад говорил об окружении мариупольской группировки, можете откопать. только не знал, что маршем пройдутся с Крыма и солдат-герой собой подорвал один(!) мост возле Геническа!
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23.05.2022 21:50 Ответить
ви не знали у вас ресурси не ті ,а найкраща у світі розвідка попереджала про небезпеку прориву з кримського плацдарму і які висновки були зроблені?
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23.05.2022 22:19 Ответить
Треба не просити Прамілу Паттен, а вимагати негайного засідання Ради Безпеки ООН з розгляду цих звірств. Те що коїться страшніше за звичайну війну. Треба вимагати, кричати на весь світ про ці звірства, а не піаритись на давосах та рахувати гроші на відбудову.
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23.05.2022 21:30 Ответить
P.S.
Зі слів тих людей, що пережили німецьку окупацію й розповідали як то було жити тоді, то таких звірств німці й близько не чинили.
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23.05.2022 21:39 Ответить
Зате чинили комуняки, коли "асвабаждалі"...
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23.05.2022 22:11 Ответить
Нелюди,Боже покарай єтих тварей и их семьи.
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23.05.2022 21:38 Ответить
Що там кажуть попи?
''люби ворога свого''.
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23.05.2022 21:39 Ответить
Ворогі різні бувають, неживого ворога тоже треба любити.
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23.05.2022 21:46 Ответить
росія- це краіна мародерів , гвалтівників і кривавих вбивць !

Я бажаю смерті путлєру і всім оркам ,
які хочуть знищити нашу націю !!

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23.05.2022 21:39 Ответить
Це треба не на цензор українською мовою, а франзузською - в адміністрацію Макрона.

Та угорською - Орбану.
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23.05.2022 21:45 Ответить
Всему миру. Требовать признать паРашу немедленно - страной-террористом, требовать выдачи голов этих пидаров! Создавать свой Моссад и Комитет Х. А не блеять, как обосранные овцы!
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23.05.2022 21:49 Ответить
Так всі кацапи такі, 9 з 10 так точно.
Ви що думаєте що є хорощі і погані кацапи ?
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23.05.2022 21:50 Ответить
Да их напалмом только выжечь, но мир на это не пойдет, увы. Хотя бы полная изоляция от цивилизации, но и это сомнительно. Слишком многие присосались на Западе к ботоксной заднице.
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23.05.2022 21:57 Ответить
Це маленькі мученики, які померли в жаху і болі.
Невже ви не хочете вбити кацапа?
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23.05.2022 21:45 Ответить
Что это за ****** деградантские понаползали на нашу землю? Вычислить всех тварей, до единого, показательно казнить, разрезав живьем на части, заставить их жрать свои яйца, и выслать видео родичам этих тварей. Какие суды? Кого судить? Вы в своем уме? Только самая изощренная, показательная казнь, что бы вся кацапская ******* обсиралась при одной мысли о украинцах!
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23.05.2022 21:45 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ДУЖЕ ТОБІ ДЯКУЄМО ЩО ЗАВІВ РАШИСТІВ В УКРАЇНУ З КРИМУ ЯК НА ПАРАД.

Щодо статті - настільки огидно що не віриться в те що каже денисова
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23.05.2022 21:45 Ответить
кацапский биомусор!подлежит полному уничтожению!
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23.05.2022 21:45 Ответить
Як казала одна мамка у Каті Гардєєвой (до речі йще рік тому була вона громадянкою Миколаївської області - громадянкою України - хоч й колишньої якось язик не повертається) :
-- я нє вєрю , чта наші мальчікі на такоє спАсобні - их падменілі и ви всє врєтє ...

До речі й требо було їїї їхати до Москвовії , щоб заплатити хабаря за тутошнє громадянство , що її синка забрили у москалі (через пів року громадянства) й він зустрівся під Харківщиню з улюбленцев усіх україніців паном "Джевіліном" ...

Таким не требо суди , слідчі дії -- нехай кожного гвалтівника наши "Джевіліни" перетворять в попіл ...
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23.05.2022 21:48 Ответить
Ну і нахера мені це зараз знати, от мені в Херсоні прямо легше жити в окупації стало... Ви що, вважаєте, що нам тут горя б..дь мало, ви про..ли Херсонщину за сутки, а тепер як статисти працюєте...ви робіть що небудь, під Херсоном вже військові стоять... А ви мені розповідаєте, як тут херово, я це й сама бачу....ви, здали область, запроданці...зеля ж збирався померти, та Крим не здати, так приїжджай в Херсон, помирай, не здавай...
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23.05.2022 21:50 Ответить
Дітей? ...
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23.05.2022 21:51 Ответить
Прошу...ініціювати проведення відповідними органами рф розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами.

рф?! Вона знущається? Та гидота кацапська скаже, що це фейк, ось і все їхнє "розслідування"
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23.05.2022 21:53 Ответить
Всі питання по Півдню до Абдристовича!
Хто не в курсі, Південь просто "********"...
Ділов то, просто ******** вихід орків з Криму...
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23.05.2022 21:57 Ответить
Абдристовича сказав -ну ********,ну ****,биваєт..
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23.05.2022 22:17 Ответить
Як цих ублюдків земля носить? Якщо є Бог, то чому він це допускає???
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23.05.2022 22:05 Ответить
Брати в полон паскуд- відрізати наживо голови,геніталії вставляти в рот їм все знімати онлайн і потім після процедури відсилати-батькам,..лядям,дітям їхнім і т.д.і робити це массовой щоб вони падли обсиралась від одного слова Українець.
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23.05.2022 22:16 Ответить
Но при этом, "мы не можем освободить Херсон, так как это приведет к жертвам среди военных и мирного населения". Только альтернатива - это тысячи и тысячи замученных украинцев.
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23.05.2022 22:21 Ответить
Про ці звірства рашиських варварів має знати весь світ ,але чомусь мовчить президент ,який жодного разу не назвав путіна вбивцею ,катом , не назвав рф нациським терористичним утворенням.
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23.05.2022 22:30 Ответить
А все благодаря земрази и 73 процентов ****** ,которые его выбрали,он сдал весь юг и север кацапью,кровь и страдания на ваших руках твари с 95 го квартала и любители сватов.
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23.05.2022 22:31 Ответить
Ця курва Денісова в пості в телеграм закликає Прамілу Паттен щодо звірств рашистів? А може треба про це волати на увесь світ, подати офіційну заяву та скликати термінове засідання радбезу ООН з прав людини?!!
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23.05.2022 22:39 Ответить
Кацапське біосміття заслуговує на повний холокост. За німецькою схемою: завантажувати у товарні вагони - кінцева зупинка у таборі винищення - газова камера - вилучення золотих зубних протезів - і спалення трупів у крематоріях.
Тільки треба удосконалити логістику, з якою до них завітає геноссе Геноцид. Бо обсяг робіт незрівнянно більший, ніж у діда Адольфа: понад 100 млн це вам не тут, потрібна ґавтоматизація та новітні підходи...
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23.05.2022 22:39 Ответить
Этих ублюдков нельзя называть тварями - твари намного лучше
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23.05.2022 22:40 Ответить
О це ***** понабирав десь, колоритну мразоту. Ех, схопити б їх, та до торнадівців віддати на потіхи. Їм би бутилізація здалася веселими розвагами.
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23.05.2022 23:00 Ответить
Є непідтверджена інфа, що кацапи залучають до війни в Україні педофілів та інших збоченців із тюрем та дурдомів. Умови - ґамністія та повний карт бланш на реалізацію усіх збочень.
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24.05.2022 00:02 Ответить
Ну и как Бабочке спиться после таких новостей? Спокойно? Интересно если Зеленского сейчас в Херсон в толпу поместить , разорвёт его херсончане или нет?Или опять Порошенко виноват в оккупации Херсона?! Порошенко конечно виноват , но не в этом так точно ! А вот Зеленскому за Херсон и Мариуполь и Мелитополь и Бердянск и так далее придется ответить!
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23.05.2022 23:02 Ответить
Срочно собирать ООН по этим конкретным фактам!
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23.05.2022 23:44 Ответить
А Зеленский, вместо того, чтоб назвать ***** агрессором и убийцей, а рашку и ублюдочных кацапов - страной-террористом, всё пытается сесть за стол переговоров и заглянуть ему в глаза. Кацапы все должны сдохнуть в муках
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24.05.2022 00:11 Ответить
а что там сша?? все еще думает признать ли кацапию страной-террористом или нет? и почему после своих 2х сбитых домов они это сделали, а после такого кол-ва смертей, разрушений и насилия у нас они и в ус не дуют????
и дефолт раши тоже откладывается, я так понимаю??!
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24.05.2022 00:27 Ответить
Порождения чуди и коми, потомки Юкси и Пукси, педофильзота лапотная.
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24.05.2022 01:00 Ответить
Навіть страшно уявити, що там в них на параші твориться. Поголовне зґвалтування дітей і хлопчиків. Мабуть на параші це норма, що молоді чоловіки ґвалтують хлопчиків. Гундяєвські скрепи.
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24.05.2022 02:56 Ответить
 
 