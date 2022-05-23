Зафиксировали факты изнасилования рашистами детей в Херсонской области: трое малолетних мальчиков умерли от полученных травм, - Денисова
РФ использует изнасилование и сексуальное насилие в других формах как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью.
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратились лица из Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия.
Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами.
Девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой.
Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.
Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался.
Сексуальное насилие строго-настрого запрещено статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида.
Прошу заместителя Генерального секретаря ООН – Специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследование этих фактов и привлечение к ответственности виновных лиц, а также принятие мер по предупреждению совершения сексуального насилия российскими войсками.
Призываю мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих россией и исполнителей этих страшных преступлений!" – рассказала Денисова.
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Американські спецслужби підрахували, що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може початися в найближчі тижні", - пише NYT. Джерело:
Зі слів тих людей, що пережили німецьку окупацію й розповідали як то було жити тоді, то таких звірств німці й близько не чинили.
''люби ворога свого''.
Я бажаю смерті путлєру і всім оркам ,
які хочуть знищити нашу націю !!
Та угорською - Орбану.
Ви що думаєте що є хорощі і погані кацапи ?
Невже ви не хочете вбити кацапа?
Щодо статті - настільки огидно що не віриться в те що каже денисова
-- я нє вєрю , чта наші мальчікі на такоє спАсобні - их падменілі и ви всє врєтє ...
До речі й требо було їїї їхати до Москвовії , щоб заплатити хабаря за тутошнє громадянство , що її синка забрили у москалі (через пів року громадянства) й він зустрівся під Харківщиню з улюбленцев усіх україніців паном "Джевіліном" ...
Таким не требо суди , слідчі дії -- нехай кожного гвалтівника наши "Джевіліни" перетворять в попіл ...
рф?! Вона знущається? Та гидота кацапська скаже, що це фейк, ось і все їхнє "розслідування"
Хто не в курсі, Південь просто "********"...
Ділов то, просто ******** вихід орків з Криму...
Тільки треба удосконалити логістику, з якою до них завітає геноссе Геноцид. Бо обсяг робіт незрівнянно більший, ніж у діда Адольфа: понад 100 млн це вам не тут, потрібна ґавтоматизація та новітні підходи...
и дефолт раши тоже откладывается, я так понимаю??!