Зафиксировали факты изнасилования рашистами детей в Херсонской области: трое малолетних мальчиков умерли от полученных травм, - Денисова

РФ использует изнасилование и сексуальное насилие в других формах как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратились лица из Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия.

Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами.

Девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой.

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Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.

Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался.

Сексуальное насилие строго-настрого запрещено статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида.

Прошу заместителя Генерального секретаря ООН – Специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследование этих фактов и привлечение к ответственности виновных лиц, а также принятие мер по предупреждению совершения сексуального насилия российскими войсками.

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Призываю мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих россией и исполнителей этих страшных преступлений!" – рассказала Денисова.