Зафіксували факти зґвалтування рашистами дітей на Херсонщині: троє малолітніх хлопчиків померли від отриманих травм, - Денісова
РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючою жорстокістю.
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженого звернулися особи з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.
Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами.
Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.
Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.
Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.
Сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.
Прошу заступника Генерального секретаря ООН - Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами рф розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами.
Закликаю світову спільноту забезпечувати запровадження персональних санкцій проти політичних лідерів, військових командувачів росії та виконавців цих страшних злочинів!" - розповіла Денісова.
Будь ласка, зачекайте...
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Американські спецслужби підрахували, що Кремль розробив плани військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може початися в найближчі тижні", - пише NYT. Джерело:
Зі слів тих людей, що пережили німецьку окупацію й розповідали як то було жити тоді, то таких звірств німці й близько не чинили.
''люби ворога свого''.
Я бажаю смерті путлєру і всім оркам ,
які хочуть знищити нашу націю !!
Та угорською - Орбану.
Ви що думаєте що є хорощі і погані кацапи ?
Невже ви не хочете вбити кацапа?
Щодо статті - настільки огидно що не віриться в те що каже денисова
-- я нє вєрю , чта наші мальчікі на такоє спАсобні - их падменілі и ви всє врєтє ...
До речі й требо було їїї їхати до Москвовії , щоб заплатити хабаря за тутошнє громадянство , що її синка забрили у москалі (через пів року громадянства) й він зустрівся під Харківщиню з улюбленцев усіх україніців паном "Джевіліном" ...
Таким не требо суди , слідчі дії -- нехай кожного гвалтівника наши "Джевіліни" перетворять в попіл ...
рф?! Вона знущається? Та гидота кацапська скаже, що це фейк, ось і все їхнє "розслідування"
Хто не в курсі, Південь просто "********"...
Ділов то, просто ******** вихід орків з Криму...
Тільки треба удосконалити логістику, з якою до них завітає геноссе Геноцид. Бо обсяг робіт незрівнянно більший, ніж у діда Адольфа: понад 100 млн це вам не тут, потрібна ґавтоматизація та новітні підходи...
и дефолт раши тоже откладывается, я так понимаю??!