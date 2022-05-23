Зафіксували факти зґвалтування рашистами дітей на Херсонщині: троє малолітніх хлопчиків померли від отриманих травм, - Денісова

РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючою жорстокістю.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженого звернулися особи з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.

Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами.

Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.

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Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.

Сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.

Прошу заступника Генерального секретаря ООН - Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами рф розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами.

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Закликаю світову спільноту забезпечувати запровадження персональних санкцій проти політичних лідерів, військових командувачів росії та виконавців цих страшних злочинів!" - розповіла Денісова.