Нефтяное эмбарго против России уже совсем близко, - вице-канцлер Германии Хабек
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
Министр пояснил, что только несколько государств ЕС, в частности Венгрия, выступают против. Однако и он, по его мнению, может изменить свою позицию.
"Поэтому я думаю, что в течение нескольких дней мы также добьемся прорыва", – отметил Хабек.
Отметим, что принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за некоторых стран, наиболее зависящих от поставок российской нефти.
Евросоюз предложил предоставить таким странам отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава – с 2025 года.
Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт потребовал от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро.
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по-моему европе проще послать венгрию в направлении русского корбалия или исключить из ЕС. Дешевле будет.
как такие говнюки могут кем-то командовать? вы уверены что нам нужен тот ЕС?
Чертовы лицемеры.