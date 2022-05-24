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Новости Санкции против России
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Нефтяное эмбарго против России уже совсем близко, - вице-канцлер Германии Хабек

роберт,хабек

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Министр пояснил, что только несколько государств ЕС, в частности Венгрия, выступают против. Однако и он, по его мнению, может изменить свою позицию.

"Поэтому я думаю, что в течение нескольких дней мы также добьемся прорыва", – отметил Хабек.

Читайте: ОП о шестом пакете санкций ЕС: Венгрия до сих пор блокирует эмбарго на российскую нефть

Отметим, что принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за некоторых стран, наиболее зависящих от поставок российской нефти.

Евросоюз предложил предоставить таким странам отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава – с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт потребовал от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро.

Также читайте: Нефтяное эмбарго ЕС против России будет введено, его параметры уже ясны, – Кулеба

эмбарго (226) Хабек Роберт (46)


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Топ комментарии
+20
Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.....
по-моему европе проще послать венгрию в направлении русского корбалия или исключить из ЕС. Дешевле будет.
как такие говнюки могут кем-то командовать? вы уверены что нам нужен тот ЕС?
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24.05.2022 00:40
+7
перефразую,на відстані висоти стопки доларів в якості відкату для покидька Орбана і його **********
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24.05.2022 00:37
+5
Серйозно? Років через кілька?
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24.05.2022 00:34
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Серйозно? Років через кілька?
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24.05.2022 00:34 Ответить
Не більше п'яти десяти.
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24.05.2022 01:20 Ответить
Оно это эмбарго у них как то кругами ходит☝То подходит по ближе, то опять отдаляется❗
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24.05.2022 09:06 Ответить
перефразую,на відстані висоти стопки доларів в якості відкату для покидька Орбана і його **********
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24.05.2022 00:37 Ответить
Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.....
по-моему европе проще послать венгрию в направлении русского корбалия или исключить из ЕС. Дешевле будет.
как такие говнюки могут кем-то командовать? вы уверены что нам нужен тот ЕС?
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24.05.2022 00:40 Ответить
Здається, моя пенсія ближче
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24.05.2022 00:43 Ответить
здається, єдині в Німеччині, кого не купив путін це зелені
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24.05.2022 00:52 Ответить
"Взяття Сєверодонецька - це обвал великого вузла нашої оборони, останнього з опорою на великий населений пункт у Луганській області. Там вже далі не так далеко східні кордони області. Мало того, що наші війська будуть оточені, окупанти зможуть заявити, що вийшли на границю Луганської області і виконали чергове завдання кампанії. Це буде другий великий успіх російських військ після Маріуполя, який, звичайно ж, позначиться на піднесенні їхньої моралі. Дуже допоможе російському керівництву у внутрішньопроросійській риториці, а для нас - трохи просяде моральна складова військ та населення", - сказав радник голови ОП. А тут вже смердить просто катастрофою.Рятуйте хлопців,відводьте їх з оточення,це наші найкращі сили.Мораль трохи просяде? Та полетить в тартарари та мораль.
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24.05.2022 01:00 Ответить
еще где то 100000-200000 убитых украинцев и достаточно для эмбарго.
Чертовы лицемеры.
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24.05.2022 09:18 Ответить
На нефтяных цистернах в Эстонии с бензином,битумом и соляркой и нефтью. Так и написано компания "Русский Мир".
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24.05.2022 09:27 Ответить
ну вот-вот, на это неделе+2 года
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24.05.2022 09:28 Ответить
Как и немецкие танки, которые тоже -- вот-вот!
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24.05.2022 10:38 Ответить
 
 