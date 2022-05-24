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Новини Санкції проти Росії
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Нафтове ембарго проти Росії вже "зовсім близько", - віце-канцлер Німеччини Хабек

роберт,хабек

Віце-канцлер, міністр у справах економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек ("зелені") заявив, що введення ембарго на постачання нафти з Росії знаходиться "в межах досяжності". Попри позицію деяких країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Міністр пояснив, що лише кілька держав ЄС, зокрема Угорщина, виступають проти. Однак і вона, на його думку, може змінити свою позицію.

"Тому я думаю, що протягом декількох днів ми також доб'ємося прориву", - зазначив Хабек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про шостий пакет санкцій ЄС: Угорщина досі блокує ембарго на російську нафту

Зазначимо, що прийняття шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через деякі країни, які найбільше залежать від постачання російської нафти.

Євросоюз запропонував надати таким країнам відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про введення ембарго на російську нафту: "Переговори все ще тривають"

Автор: 

ембарго (305) Габек Роберт (78)


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Топ коментарі
+20
Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.....
по-моему европе проще послать венгрию в направлении русского корбалия или исключить из ЕС. Дешевле будет.
как такие говнюки могут кем-то командовать? вы уверены что нам нужен тот ЕС?
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24.05.2022 00:40
+7
перефразую,на відстані висоти стопки доларів в якості відкату для покидька Орбана і його **********
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24.05.2022 00:37
+5
Серйозно? Років через кілька?
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24.05.2022 00:34
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Серйозно? Років через кілька?
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24.05.2022 00:34 Відповісти
Не більше п'яти десяти.
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24.05.2022 01:20 Відповісти
Оно это эмбарго у них как то кругами ходит☝То подходит по ближе, то опять отдаляется❗
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24.05.2022 09:06 Відповісти
перефразую,на відстані висоти стопки доларів в якості відкату для покидька Орбана і його **********
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24.05.2022 00:37 Відповісти
Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.....
по-моему европе проще послать венгрию в направлении русского корбалия или исключить из ЕС. Дешевле будет.
как такие говнюки могут кем-то командовать? вы уверены что нам нужен тот ЕС?
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24.05.2022 00:40 Відповісти
Здається, моя пенсія ближче
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24.05.2022 00:43 Відповісти
здається, єдині в Німеччині, кого не купив путін це зелені
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24.05.2022 00:52 Відповісти
"Взяття Сєверодонецька - це обвал великого вузла нашої оборони, останнього з опорою на великий населений пункт у Луганській області. Там вже далі не так далеко східні кордони області. Мало того, що наші війська будуть оточені, окупанти зможуть заявити, що вийшли на границю Луганської області і виконали чергове завдання кампанії. Це буде другий великий успіх російських військ після Маріуполя, який, звичайно ж, позначиться на піднесенні їхньої моралі. Дуже допоможе російському керівництву у внутрішньопроросійській риториці, а для нас - трохи просяде моральна складова військ та населення", - сказав радник голови ОП. А тут вже смердить просто катастрофою.Рятуйте хлопців,відводьте їх з оточення,це наші найкращі сили.Мораль трохи просяде? Та полетить в тартарари та мораль.
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24.05.2022 01:00 Відповісти
еще где то 100000-200000 убитых украинцев и достаточно для эмбарго.
Чертовы лицемеры.
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24.05.2022 09:18 Відповісти
На нефтяных цистернах в Эстонии с бензином,битумом и соляркой и нефтью. Так и написано компания "Русский Мир".
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24.05.2022 09:27 Відповісти
ну вот-вот, на это неделе+2 года
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24.05.2022 09:28 Відповісти
Как и немецкие танки, которые тоже -- вот-вот!
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24.05.2022 10:38 Відповісти
 
 