Нафтове ембарго проти Росії вже "зовсім близько", - віце-канцлер Німеччини Хабек

Віце-канцлер, міністр у справах економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек ("зелені") заявив, що введення ембарго на постачання нафти з Росії знаходиться "в межах досяжності". Попри позицію деяких країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Міністр пояснив, що лише кілька держав ЄС, зокрема Угорщина, виступають проти. Однак і вона, на його думку, може змінити свою позицію.

"Тому я думаю, що протягом декількох днів ми також доб'ємося прориву", - зазначив Хабек.

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Зазначимо, що прийняття шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через деякі країни, які найбільше залежать від постачання російської нафти.

Євросоюз запропонував надати таким країнам відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.

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