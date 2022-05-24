В Херсоне пропала мобильная связь Киевстар и Vodafone, - СМИ
Во временно оккупированном рашистами Херсоне пропала мобильная связь двух операторов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Суспільного".
"В Херсоне пропала мобильная связь Киевстар и Vodafone", - говорится в сообщении.
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+14 Garry Dron #477536
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Антонівський міст. Підірвати. 24 чи 25 лютого. Ще був час. І не було б цих публікацій.
********...
єдине, що може вякати влада
багато чого проє..и, та чи *****.ли?
може оманьский синдром спрацював?
📍По состоянию на 23 февраля 2022 года под временной оккупацией было чуть более 43 тыс. кв.км или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раз больше.
📍В оккупации сейчас находится примерно 125 тыс. кв.км. украинской территории, пишет Forbes.
це його тактичний хід конем, здати Південь, а потім казати що це Порох винен
Остановка ракетной программы - статья 111 УК Украины.
Сорванный оборонзаказ - статья 111 УК Украины.
Сорванное финансирование армии - статья 111 УК Украины.
Вагнеровцы - статья 111 УК Украины.
И т.д. по списку "подвигов" зеленого Боневтика.
Юний херсонець Владислав Бала розповів Центру стратегічних комунікацій про новий підступ окупантів.
Він з друзями став випадковим свідком нищення портретів героїв Небесної сотні в окупованому місті. Погрозами викрадення і фізичної розправи вандали змусили хлопців допомагати собі у цій справі, а сам процес відзняли на відео, яке потім з'явилося в мережі.
«Нас перестрів білий мікроавтобус з символікою, звідти вийшли озброєні люди, позабирали телефони, вишикували нас під стінкою. Мене і мого товариша били по нозі, ставили питання стосовно нашої позиції і поставили перед вибором: «Або ми вас пакуємо зараз і вивозимо так, що вас не знайдуть, або ви йдете і допомагаєте нам зривати ці плакати», - розповів Владислав.
Хлопець також розповів, що його товариша змусили зрізати прапор Євросоюзу на камеру, проговорюючи потрібні фрази. https://t.me/spravdi/8994 https://t.me/spravdi/8994