У Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар і Vodafone, - ЗМІ

У тимчасово окупованому рашистами Херсоні зник мобільний зв'язок двох операторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Суспільного".

"У Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар і Vodafone", - йдеться в повідомленні.

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