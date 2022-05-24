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У Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар і Vodafone, - ЗМІ

мобільний

У тимчасово окупованому рашистами Херсоні зник мобільний зв'язок двох операторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Суспільного".

"У Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар і Vodafone", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell спільно з Мінцифри запускають національний роумінг

Автор: 

Київстар (332) мобільний зв’язок (1021) Херсон (3338) Vodafone (185)


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Топ коментарі
+14
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24.05.2022 11:50
+12
********...
Антонівський міст. Підірвати. 24 чи 25 лютого. Ще був час. І не було б цих публікацій.
********...
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24.05.2022 11:41
+9

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24.05.2022 11:55
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Треба наші вишки потужні туди щоб добивали
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24.05.2022 11:41 Відповісти
Все уже есть. То орки глушили походу, бо прилетело по ним от наших.
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24.05.2022 12:03 Відповісти
********...
Антонівський міст. Підірвати. 24 чи 25 лютого. Ще був час. І не було б цих публікацій.
********...
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24.05.2022 11:41 Відповісти
Є домовленість мости через Дніпро не руйнувати
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24.05.2022 11:50 Відповісти
Кого з ким домовленість ?
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24.05.2022 11:51 Відповісти
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24.05.2022 11:50 Відповісти
це питання недоречне і не на часі!

єдине, що може вякати влада
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24.05.2022 11:53 Відповісти
Просто бред.
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24.05.2022 12:44 Відповісти
хіба тільки це?

багато чого проє..и, та чи *****.ли?

може оманьский синдром спрацював?
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24.05.2022 11:51 Відповісти
20,7% территории Украины временно оккупированы РФ

📍По состоянию на 23 февраля 2022 года под временной оккупацией было чуть более 43 тыс. кв.км или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раз больше.

📍В оккупации сейчас находится примерно 125 тыс. кв.км. украинской территории, пишет Forbes.
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24.05.2022 11:43 Відповісти
А висять ще бігборди "Велике будівництво" і "ми зробили всіх разом"?
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24.05.2022 11:44 Відповісти
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24.05.2022 11:55 Відповісти
Не заважайте Асфальтовому Генералісімусу здавати Південь України і надалі,
це його тактичний хід конем, здати Південь, а потім казати що це Порох винен
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24.05.2022 11:49 Відповісти

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24.05.2022 11:55 Відповісти
Это статья 111 УК Украины.
Остановка ракетной программы - статья 111 УК Украины.
Сорванный оборонзаказ - статья 111 УК Украины.
Сорванное финансирование армии - статья 111 УК Украины.
Вагнеровцы - статья 111 УК Украины.
И т.д. по списку "подвигов" зеленого Боневтика.
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24.05.2022 12:22 Відповісти
в Сумах теж зник зв'язок.
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24.05.2022 12:39 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/515707-istoriya-uvyazla-sluhami-volonter-o-tom-pochemu-ne-podorvali-mosty-s-krymom https://focus.ua/*******-novosti/515707-istoriya-uvyazla-sluhami-volonter-o-tom-pochemu-ne-podorvali-mosty-s-krymom

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24.05.2022 12:41 Відповісти
Окупанти у Херсоні змусили підлітків нищити меморіал героїв Небесної сотні. Потім це використали як «картинки». Компромат на майбутнє...

Юний херсонець Владислав Бала розповів Центру стратегічних комунікацій про новий підступ окупантів.

Він з друзями став випадковим свідком нищення портретів героїв Небесної сотні в окупованому місті. Погрозами викрадення і фізичної розправи вандали змусили хлопців допомагати собі у цій справі, а сам процес відзняли на відео, яке потім з'явилося в мережі.

«Нас перестрів білий мікроавтобус з символікою, звідти вийшли озброєні люди, позабирали телефони, вишикували нас під стінкою. Мене і мого товариша били по нозі, ставили питання стосовно нашої позиції і поставили перед вибором: «Або ми вас пакуємо зараз і вивозимо так, що вас не знайдуть, або ви йдете і допомагаєте нам зривати ці плакати», - розповів Владислав.

Хлопець також розповів, що його товариша змусили зрізати прапор Євросоюзу на камеру, проговорюючи потрібні фрази. https://t.me/spravdi/8994 https://t.me/spravdi/8994

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24.05.2022 12:58 Відповісти
Альо, Залужний, як там справи зі звільненням Херсонщини???...... 'зараз нажаль відсутній зв'язок з вашим абонентом'
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24.05.2022 14:40 Відповісти
 
 