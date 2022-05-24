Путин принял окончательное решение о вторжении 23 февраля около 15:00, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов утверждает, что финальное решение о полномасштабном вторжении в Украину российский президент Владимир Путин принял примерно за 13 часов до его начала.
Об этом он сообщил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
"Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23 числа. До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, подготовка и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант", - отметил Кирилл Буданов.
По его данным, Путин принимал решение лично: "Хочу это подчеркнуть. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел".
"В день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду к началу военной агрессии. Он – больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное", - подчеркнул глава разведки.
Кирилл Буданов подчеркивает, что в разведке знали точную дату и эту информацию довели до высшего руководства страны.
"Общество готовили к войне, и главное было не посеять панику в обществе. Именно это и было достигнуто", – сказал Буданов.
На вопрос журналистов, почему Украина не удержала Херсонскую область, Буданов ответил, что "этот вопрос открыт и нуждается в тщательном расследовании после окончания войны".
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иені здається, що обидвоє!
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А, що ж вище керівництво ?
А теперь Бубочка побираетмся по миру - ищет 1 млрд на постройку новой
Серьезно? Пусть дальше предатели в оп чуствуют себя спокойно и уютно?
Буданов лично дружит с наркодилером и возможно консервой качапской разведки, который случайно был назначен зам министра МВД по настоянию зеленского и ермака.
А Буданов через майже ТРИ МІСЯЦІ після початку війни "відкриває Америку"!!!
*******! Не требуется там никакого "ґрунтовного розслідування". Все имена известны. Правда заключается в том, что все кто "********" (как выразился Арестович) продолжают занимать свои должности.
Хорошо, что Киву не выбрали или Медведчука.
"Лучшая прививка от демократии - пятиминутный разговор с среднестатистическим избирателем".
У. Черчилль.
но украинским "разведчикам" этого было мало - мало ли что происходит на свете, и вообще не стоит беспокоить земазла