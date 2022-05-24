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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин принял окончательное решение о вторжении 23 февраля около 15:00, - Буданов

путин,путін

Глава ГУР МО Кирилл Буданов утверждает, что финальное решение о полномасштабном вторжении в Украину российский президент Владимир Путин принял примерно за 13 часов до его начала.

Об этом он сообщил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23 числа. До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, подготовка и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант", - отметил Кирилл Буданов. 

По его данным, Путин принимал решение лично: "Хочу это подчеркнуть. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел".

"В день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду к началу военной агрессии. Он – больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное", - подчеркнул глава разведки.

Кирилл Буданов подчеркивает, что в разведке знали точную дату и эту информацию довели до высшего руководства страны.

Читайте: На Путина было покушение около 2 месяцев назад, но неудачное, - Буданов

"Общество готовили к войне, и главное было не посеять панику в обществе. Именно это и было достигнуто", – сказал Буданов.

На вопрос журналистов, почему Украина не удержала Херсонскую область, Буданов ответил, что "этот вопрос открыт и нуждается в тщательном расследовании после окончания войны".

армия РФ (19115) Буданов Кирилл (455) вторжение (508) путин владимир (31224)


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Топ комментарии
+26
Не посеять панику в обществе... Ну да, ну да, поэтому и военный бюджет на этот год приняли соотвествующий,как и два предыдущих кстати, поэтому и наш сказочный парламент отдыхал-гулял весь январь-февраль, ну и феерические высеры от рулевого арахамии о "не нагнетайте, войны не будет, американцы преувеличивают". Отсюда и Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск, отсюда и не готовность даже Киева к обороне с панической раздачей оружия кому-попало, отсюда и раздолбленная военная прмышленность, вовремя не спрятанная, отсюда ещё много чего, вы главное не нагнетайте. Буданов, такой Буданов
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24.05.2022 12:06
+23
интимньій друг гомикошвили рассказал?
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24.05.2022 12:02
+16
Суспільство готували до війни? Хто? Ви паскуди готували людей до шашликів! На вашій совісті десятки тисяч вбитих і замучених українців!
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24.05.2022 12:11
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Хвора. Але не людина
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24.05.2022 12:02 Ответить
хто з ...?
иені здається, що обидвоє!
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24.05.2022 12:02 Ответить
интимньій друг гомикошвили рассказал?
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24.05.2022 12:02 Ответить
Не гони на Буданова, єто боевой разведчик, участник известных операций на окупированых териториях
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24.05.2022 12:19 Ответить
І шо?! Цей інтимний друг брехав про справу Вагнера, тепер таку ахінею несе... Заслуги-заслугами, але це не дає йому ніякої індульгенції і права себе так поводити
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24.05.2022 12:57 Ответить
ага, і відразу тобі, кіріл, подзвонив...
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24.05.2022 12:04 Ответить
Кирило Буданов підкреслює, що у розвідці знали точну дату і цю інформвцію довели до вищого керівництва країни. Джерело:
-
А, що ж вище керівництво ?
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24.05.2022 12:18 Ответить
Вище керівництво відправило свої сімейства за кордон і зняло з стратегічних об'єктів всіх силовиків з півдня країни..
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07.09.2022 23:26 Ответить
Ну и чего Мрию из Гостомеля не вывели ?
А теперь Бубочка побираетмся по миру - ищет 1 млрд на постройку новой
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24.05.2022 12:05 Ответить
Так вони кажуть, що вона була розібрана та не могла літати... Ну це так кажуть...
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24.05.2022 12:09 Ответить
Ну так аппетит пришел во время воровства на асфальте и вакцинах. Вместо того что бы поддержать семьи погибших летчиков планируется очередной распил.
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24.05.2022 12:12 Ответить
про гостомель наші розвідники і подумати не могли: щоб так далеко дійшли з боку чорнобиля...
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24.05.2022 12:16 Ответить
Прежний руководитель разведки был профессионал, а нынешний был хорошим оперативником. Но не был стратегом, он был просто дружком секретарши вислюка. А этого младо царька играет свита как хочет. Так как он нарцис и падок до лести.
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24.05.2022 22:14 Ответить
Не посеять панику в обществе... Ну да, ну да, поэтому и военный бюджет на этот год приняли соотвествующий,как и два предыдущих кстати, поэтому и наш сказочный парламент отдыхал-гулял весь январь-февраль, ну и феерические высеры от рулевого арахамии о "не нагнетайте, войны не будет, американцы преувеличивают". Отсюда и Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск, отсюда и не готовность даже Киева к обороне с панической раздачей оружия кому-попало, отсюда и раздолбленная военная прмышленность, вовремя не спрятанная, отсюда ещё много чего, вы главное не нагнетайте. Буданов, такой Буданов
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24.05.2022 12:06 Ответить
Договоренности, наверное, были по формуле Штанмаера и приема Ордло в Украину, но Зеля зассал идти против народа и кинул *****.
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24.05.2022 12:25 Ответить
Ничего он не зассал,никого не кидал.Не ожидал на вторжение реакции со стороны ЗСУ и народа.Зассал так,что юг ********.
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24.05.2022 12:40 Ответить
Так стоял на стороне уступок,что начали сами поставлять вооружение))У нас царь 95 и его шобла бегала,кричала,что все нагнетают.Смотрю у Вас с памятью проблемки
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24.05.2022 12:38 Ответить
не гони беса бот и не отмазывай боневтiка
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24.05.2022 13:01 Ответить
Все вокруг виноваты и США?Зеленый урод в Омане продал Украину.США не пугали,а предупреждали о наступлении.Нормальный бы през за пару месяцем много чего зделал бы для обороны,а наш ипанько шашлыки готовился готовить и Чонгар разминировал
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24.05.2022 12:34 Ответить
кацап не пались
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24.05.2022 13:16 Ответить
пистюх, займися ділом! Чому припинилась утилізація касапських генералів?
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24.05.2022 12:09 Ответить
Буданов заявил, что разбираться почему сдали Юг Украины и кто расставил предателей на должности в сбу, губернатора, налоговой, ментов ......, надо после войны.
Серьезно? Пусть дальше предатели в оп чуствуют себя спокойно и уютно?
Буданов лично дружит с наркодилером и возможно консервой качапской разведки, который случайно был назначен зам министра МВД по настоянию зеленского и ермака.
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24.05.2022 12:10 Ответить
Буданов сам замешан,где это чмо было в начале войны?
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24.05.2022 12:42 Ответить
Прежний руководитель разведки был профессионал, а нынешний был хорошим оперативником. Но не был стратегом, он был просто дружком секретарши вислюка. А этого младо царька играет свита как хочет. Так как он нарцис и падок до лести.
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24.05.2022 22:16 Ответить
Цікаво, про путіна все знає, а про Херсон нічого. Чи так може бути?! Брехливі були і зараз брешуть. Далі буде.
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24.05.2022 12:11 Ответить
Суспільство готували до війни? Хто? Ви паскуди готували людей до шашликів! На вашій совісті десятки тисяч вбитих і замучених українців!
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24.05.2022 12:11 Ответить
Ботокс головного мозку таки дав результат. Ботокс туди проник, до моску ...
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24.05.2022 12:15 Ответить
Іноді читаючи старі пости на фейсбуці у стрічках друзів, можна знайти дуже цікаві матеріали для майбутнього суду над рашистським колаборантом ze і його ********. Отже, наприкінці лютого, у Львовській області, поруч з Яворівським полігоном мав би відбутися щорічний біговий марафон Ice trail. Десь за тиждень до 24.02, організатори марафону пишуть оголошення провідміну заходу. ГУР заборонив їм проводити захід у зв'язку з "загрозою", хоч за місяць до цього орги отримали всі дозвільні документи на проведення івенту. Тому коли ze-******* розповідає нам, що "ані нє зналі а вайнє" - вони нагло і цинічно брешуть! Бо, як мінімум за 10 днів до початку війни, СБУ вивозило документи з Києва у Львів, ze-виродок вивозить свою лєнку і батьків закордон, посольства массово виїжджають з України... Так де вони не знали?!!!

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24.05.2022 12:22 Ответить
"Капітан Очевидність" відкрив "секрет"! Прихована мобілізація РОсією була розпочата ще 2 роки тому - племіннику дружини (капітану запасу російської армії) "забрили лоба" за два роки до "23 лютого 2022 року"! І було видно розумним людям - по "старанням" "ЗЕ-шобла", що вони розвалюють оборону країни скаженими темпами Дивуюся - що Путін "дотягнув" до лютого а не кинув війська через кордони ще в грудні Мабуть вичікував, щоб земля промерзла А природа "зіграла на руку" Україні та Порошенку - земля не промерзла, а Порошенко встиг "пробить" масові поставки озброєння для України
А Буданов через майже ТРИ МІСЯЦІ після початку війни "відкриває Америку"!!!
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24.05.2022 12:22 Ответить
до закінченя війни люди які забезпечили прохід кацапів по Чонгар будуть спокійненько керувати далі?
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24.05.2022 12:23 Ответить
Це щоб оправдати злочинну бездіяльність керівництва? Не вийде відмазаттись.
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24.05.2022 12:26 Ответить
А какое население в Мощуне, что бы нельзя его вывезти? Не создавая паники? Кинуть пару бетонных блоков в Киевской области, опять же без паники, на дорогу? Я как раз там ехал, на дорогах не было НИЧЕГО. Едь себе в Киев на Банковую, и ведь почти доехали.....
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24.05.2022 12:28 Ответить
бухнул, наверное, сволочь
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24.05.2022 12:31 Ответить
На запитання журналістів, чому Україна не втримала Херсонську область, Буданов відповів, що "це питання відкрите і потребуватиме ґрунтовного розслідування після закінчення війни".

*******! Не требуется там никакого "ґрунтовного розслідування". Все имена известны. Правда заключается в том, что все кто "********" (как выразился Арестович) продолжают занимать свои должности.
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24.05.2022 12:32 Ответить
Лять...арестовичей на нас мало...
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24.05.2022 12:42 Ответить
А мы ******** московитов и по красным дням календаря, и по будням.
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24.05.2022 13:11 Ответить
буданов ты как

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24.05.2022 13:12 Ответить
навіть не сумніваюсь, попередив щоб розмінували мости на півдні на вказану ним дату
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24.05.2022 13:16 Ответить
буданов,ти непісля війни розбирайся за розмінований Південь України,а зараз!
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24.05.2022 13:28 Ответить
ОТ і що корисного воно розповіло? В13,15,17, 23-го, чи21-го, яка різниця, головне, план був складений, зрихтований, узгоджений, а все це потребує багато часу. Агов ГУР, ви щось не те розвідуєте. Відосікам Люсі та Бубочки заздрите? Для чого вам лайки?
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24.05.2022 13:46 Ответить
Мені здається, що очільника ГУР МО ми не маємо ні чути, ні бачити. Він зараз повинен валитися від втоми і невирішених нагальних питань ...
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24.05.2022 14:29 Ответить
*****,подивися на цих говорітєлєй ртом і зрозумієш...Це не вони "********",це ми з вами -народ України ******** в 2019 році ,завдяки "уставши от войны" 73%
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24.05.2022 15:10 Ответить
Именно так.
Хорошо, что Киву не выбрали или Медведчука.
"Лучшая прививка от демократии - пятиминутный разговор с среднестатистическим избирателем".
У. Черчилль.
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25.05.2022 02:29 Ответить
Ці байки нам не цікаві. А от що заважає проводити розслідування здачі Півдня. то це питання ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ і ЯКРАЗ НА ЧАСІ !!! А ще. чому не проводилася евакуація населення прикордонних районів та термінове озброєння територіальної оборони та укріплення лінії оборони на півночі та півдні . Ось чим потрібно терміново займатися СБУ і ГУР МО !
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24.05.2022 16:14 Ответить
Який з Буданова розвідник, чмо який розповідає байки, щоб прикрити зеЛоха, ЦРУ їм розповіли задовго до 23, але очевидно в плани зеленої блювоти не входило обороняти Україну. Буданов буде нести таку ж відповідальність як і Боневтік.
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24.05.2022 17:57 Ответить
т.е. у вас бл*дей было 12 часов чтоб подготовиться и вы не сделали не х*ра?????
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24.05.2022 21:45 Ответить
вранье. через три месяца решил сказать? А что мешало сказать 24? паника?
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24.05.2022 22:01 Ответить
Все эти месяцы был уверен что решено было в 14--30 дня. Ну значит старость меня подвела. Оказалось что в 15-00 ровно. Четко работают наши.
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02.07.2022 14:20 Ответить
путяра в прямом телеэфире показал своих соратников с трясущимися челюстями - коллективный одобрямс - за несколько дней до войны
но украинским "разведчикам" этого было мало - мало ли что происходит на свете, и вообще не стоит беспокоить земазла
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08.09.2022 08:36 Ответить
"Суспільство" у Буданова - це... хто? Родичі і знайомі зелених владоможців? Тоді я погоджуся, що це суспільство до війни готували.
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09.10.2022 11:39 Ответить
 
 