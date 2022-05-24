Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення 23 лютого близько 15:00, - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов стверджує, що фінальне рішення про повномасштабне вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін ухвалив приблизно за 13 годин до його початку.

Про це він повідромив у інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23-го числа. До обіду 23-го числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант", - зазначив Кирило Буданов.

За його даними, Путін ухвалював рішення особисто: "Хочу це наголосити. Ніхто особливого впливу на ухвалення цього рішення не мав".

" В день початку війни він особисто вивів на зв'язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії. Він – хвора людина, ви маєте це розуміти, яка дуже залежна від символів, дат, символізму і тому подібне", - підкреслив очільник розвідки.

Кирило Буданов підкреслює, що у розвідці знали точну дату і цю інформвцію довели до вищого керівництва країни.

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"Суспільство готували до війни, і головне було не посіяти паніку в суспільстві. Саме це і було досягнуто", - сказав Буданов.

На запитання журналістів, чому Україна не втримала Херсонську область, Буданов відповів, що "це питання відкрите і потребуватиме ґрунтовного розслідування після закінчення війни".