Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення 23 лютого близько 15:00, - Буданов
Очільник ГУР МО Кирило Буданов стверджує, що фінальне рішення про повномасштабне вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін ухвалив приблизно за 13 годин до його початку.
Про це він повідромив у інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.
"Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23-го числа. До обіду 23-го числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант", - зазначив Кирило Буданов.
За його даними, Путін ухвалював рішення особисто: "Хочу це наголосити. Ніхто особливого впливу на ухвалення цього рішення не мав".
" В день початку війни він особисто вивів на зв'язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії. Він – хвора людина, ви маєте це розуміти, яка дуже залежна від символів, дат, символізму і тому подібне", - підкреслив очільник розвідки.
Кирило Буданов підкреслює, що у розвідці знали точну дату і цю інформвцію довели до вищого керівництва країни.
"Суспільство готували до війни, і головне було не посіяти паніку в суспільстві. Саме це і було досягнуто", - сказав Буданов.
На запитання журналістів, чому Україна не втримала Херсонську область, Буданов відповів, що "це питання відкрите і потребуватиме ґрунтовного розслідування після закінчення війни".
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иені здається, що обидвоє!
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А, що ж вище керівництво ?
А теперь Бубочка побираетмся по миру - ищет 1 млрд на постройку новой
Серьезно? Пусть дальше предатели в оп чуствуют себя спокойно и уютно?
Буданов лично дружит с наркодилером и возможно консервой качапской разведки, который случайно был назначен зам министра МВД по настоянию зеленского и ермака.
А Буданов через майже ТРИ МІСЯЦІ після початку війни "відкриває Америку"!!!
*******! Не требуется там никакого "ґрунтовного розслідування". Все имена известны. Правда заключается в том, что все кто "********" (как выразился Арестович) продолжают занимать свои должности.
Хорошо, что Киву не выбрали или Медведчука.
"Лучшая прививка от демократии - пятиминутный разговор с среднестатистическим избирателем".
У. Черчилль.
но украинским "разведчикам" этого было мало - мало ли что происходит на свете, и вообще не стоит беспокоить земазла