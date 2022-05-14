Війна Росії проти України досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року, - Буданов. ВIДЕО

Більшість активних воєнних дій на території України завершиться до кінця поточного року.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр відомства.

"Переломний момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більшість активних воєнних дій завершиться до кінця цього року", - уточнив він в інтерв’ю Sky News.

Буданов переконаний, що в результаті в РФ зміниться політичне керівництво.

❗️Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. pic.twitter.com/C32jhlH5fw — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) May 14, 2022

Журналісти зазначають, що це вперше високий посадовець вказав, коли війна закінчиться.