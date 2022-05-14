УКР
Війна Росії проти України досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року, - Буданов. ВIДЕО

Більшість активних воєнних дій на території України завершиться до кінця поточного року.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр відомства.

"Переломний момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більшість активних воєнних дій завершиться до кінця цього року", - уточнив він в інтерв’ю Sky News.

Буданов переконаний, що в результаті в РФ зміниться політичне керівництво.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни. ІНФОГРАФІКА

❗️Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. pic.twitter.com/C32jhlH5fw

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) May 14, 2022

Журналісти зазначають, що це вперше високий посадовець вказав, коли війна закінчиться.

Автор: 

Буданов Кирило (525) розвідка (3925)
+43
Иллюзии - очень опасная штука, аккуратней будьте, когда их распространяете. Зеленский убедил всех, что хватит того, что он договорится с ****** и будет вечная дискотека, салют и танцы. А он - выдающийся мировой герой всех времен и народов. Результат иллюзий налицо, в том числе того же Зеленского.
14.05.2022 10:58 Відповісти
14.05.2022 10:58 Відповісти
+17
розбудіть хтось Буданова, бо він думає, що він мольфар.
14.05.2022 11:05 Відповісти
14.05.2022 11:05 Відповісти
+16
"Крутий генерал" розвідник Буданов ******* наступ кацапів з Білорусі, ******* плани розгортання наступу кацапів на Півдні - Херсон, Нову Каховку, Бердянськ, Мелітополь і, в кінцевому рахунку - Марік...
А в іншому він дуже "крутий генерал"...
14.05.2022 11:36 Відповісти
14.05.2022 11:36 Відповісти
Иллюзии - очень опасная штука, аккуратней будьте, когда их распространяете. Зеленский убедил всех, что хватит того, что он договорится с ****** и будет вечная дискотека, салют и танцы. А он - выдающийся мировой герой всех времен и народов. Результат иллюзий налицо, в том числе того же Зеленского.
14.05.2022 10:58 Відповісти
14.05.2022 10:58 Відповісти
Ти займаєшся антиукраїнською пропагандою.
14.05.2022 11:12 Відповісти
14.05.2022 11:12 Відповісти
...и освободил 75% оккупированной кацапами территории

Митяй, будь осторожен сидя на бутылке - она тебе до мозга уже дошла и память повредила!
14.05.2022 11:17 Відповісти
14.05.2022 11:17 Відповісти
ну так оно бы и было, посмотри тенденцию освобождения территорий, пока х@йло не ввело своих п№диков что бы обдраченцы полность не просрал
14.05.2022 11:29 Відповісти
14.05.2022 11:29 Відповісти
ты дурак? тогда не было войны с регулярной армией кацапии. Потом, когда видя, что все действительно закончится за две недели, они ввели армию в действие. И все пошло уже другим путем. Но это сложно было предусмотреть в тот момент.
14.05.2022 11:39 Відповісти
14.05.2022 11:39 Відповісти
Теж саме було з Порошенко в 2014 році . Як йому аплодували в Конграссі тоді ... й де він зараз ?!
По меньший мірі не на Банковій !!!

Так що завжди у Україні усе вирішували виборці , а не Вашингтон . Париж чи Московія ...
А зараз виборці вже інші . В першу чергу на Харківщині , на півдні й серед тих "какая разніца" будь де . Електоральне болото звузилося до 5% . 75% вважають Бандеру національним героєм . Дії ЗСУ підтримуют 99% . Це не залишає для вдали ніякого люфту для "маневру дупою" й загравання з ****** .

Тим більш , що Україну з руїн велиокої її частини не підняти самотужки . Й навіть дозованна допомога друзів полішить стан інфраструктури й економіки не суттєво . Бо в усії "свайя тєльняжка" й проблем више даху особливо пов"язанніх з некомфортним побутово санкціям проти ***** .

Виключно контрибуції й не тільки тих грошей , які вже заарештованні , але постійних стягувать за шкоду (в тому числі й моральну) від джерела трагедії , країни військових злочинців й організаторів геноциду українців .
А ще можливо виключно в умовах зафіксованної остаточної перемоги
14.05.2022 11:27 Відповісти
14.05.2022 11:27 Відповісти
Не тіште себе відсотками , більшість 73 % нині у еміграціях і переселеннях , а воюють і гинуть так само у більшості ті хто до складу цієї отари не входив (( після перемоги все оте болото із своїми собачками і плюшевими штанцями на дупах повернеться по домівках і на чільних місцях почне розвішувати ікони яневтіка з усіма наслідками ((
14.05.2022 13:03 Відповісти
14.05.2022 13:03 Відповісти
На жаль величезна небезпека такого розвитку подій існує.
14.05.2022 13:35 Відповісти
14.05.2022 13:35 Відповісти
Тут еще неизвестно что будет в мировой арене. Индия немедленно запретила экспорт зерна.
14.05.2022 11:41 Відповісти
14.05.2022 11:41 Відповісти
Очередное зеленое трепло, без стыда и совести.
14.05.2022 12:30 Відповісти
14.05.2022 12:30 Відповісти
Який сором?
Яка совість?
Хуцпа наше всьо!
14.05.2022 13:36 Відповісти
14.05.2022 13:36 Відповісти
О нова Ванга,а Америка говорить,що при такому стані до серпня кацапам капут! Буданов уже НЕ побачив війну
14.05.2022 10:58 Відповісти
14.05.2022 10:58 Відповісти
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipOi_I_Z5T5x_MCPAEJ1WNnIGtriCLm0wvYHisHO
14.05.2022 11:32 Відповісти
14.05.2022 11:32 Відповісти
А Люська каже що вже в червні -липні . ! То якій " ванзі" вірити .? .
Робити прогнози на війну , діло не вдячне , взагалі то .
14.05.2022 11:03 Відповісти
14.05.2022 11:03 Відповісти
Вір люсці , він же тебе з яневтіком шашликами вже нагодував (( то чому вірити якомусь генералові американському , тим більше - люська нині вже товарний знак ((
14.05.2022 13:07 Відповісти
14.05.2022 13:07 Відповісти
Развєдчік.
14.05.2022 11:03 Відповісти
14.05.2022 11:03 Відповісти
Херовий.
14.05.2022 11:34 Відповісти
14.05.2022 11:34 Відповісти
Який препіздент така і розвідка
14.05.2022 11:56 Відповісти
14.05.2022 11:56 Відповісти
Дай Бог нашому теляті.....

.

.
14.05.2022 11:03 Відповісти
14.05.2022 11:03 Відповісти
100 відсотків.
14.05.2022 16:08 Відповісти
14.05.2022 16:08 Відповісти
Интересный факт: пёс Патрон имеет больше военного опыта, чем министр обороны России, но более низшее воинское звание, поскольку должность не позволяет присвоит звание соответствуещее военному опьіту.
14.05.2022 11:04 Відповісти
14.05.2022 11:04 Відповісти
Дотягнити до опалювального сезену -- це велика небеспека .
Небеспечно залишати на пів року мирне населення Херсонщини й Запоріжжя під окупантами .

На що тут натякають ? На модулювання подій 2015-2015 року ?!
14.05.2022 11:05 Відповісти
14.05.2022 11:05 Відповісти
Чому велика небеспека саме для мирних українців , тих хто чекає звільнення кожного дня ?!

А давайте подивимося на спілкування з "Азовсталлю" . З розрахунком , що якрась їх постачають свіжими данними по фронтах . Там залізні люди . там герої сидять . Вони навіть гепотетично себе не уявляють в полоні . Це ж супер-українці без жодного сумніву в своїй місії . Кожен з них як цар Леонід . Але й вони живі люди . Вони навіть категорично зпростовують будь яку спробу їх підтримати через рейд . Але й "залізні бійці" все одно чекають хоч б на політичне рішення . Хоч на турецький флот, яких їх прибере звіти (розумово зі зброєю) .
А тепер порівняєм з пересічним мирним жителем Херсону . Який відключенний від будь якої інфи крім "презідент Лєгєтємний" дав пресконференцію з Банкової . Київ знов патролює "Беркут" й Бандера об"явленний в росшук . Ось таку куєту чує з зобмоящику . Інтернету нема ... А він вже пів року під окупацією , а йому парять , що ця канонада з заходу , це залишки ЗСУ , яке усе втекло в Миколаїв й там ховається . А в Одесі усі з квітами зустріли Кадирова й кожна одеситка бажає від його бейбіка ... Люди там чудові , в Херсонщині , справжні українці , бо й там як на київщині батьки дітей зовуть доня , синку (це з особистого досвіту) ... Але ж прості й дуже чутливі до пропаганди .
Вони зараз живуть в поверенному (й їх в цьому 24х7 переконують) софку . Тобто в пеклі . Хочу й в меньшому ніж українці Маріка ...
14.05.2022 12:43 Відповісти
14.05.2022 12:43 Відповісти
У ********* світі залишитися без інформації може лише той , хто цього хоче сам (( тому впарити про розгром ЗСУ можна лише тому у кого клепки у голові і до цього не було ((
14.05.2022 13:11 Відповісти
14.05.2022 13:11 Відповісти
у мирних украiнцiв був вибор виiхати або залишитсь пiд окупацiю - кто остался сами виноваты
14.05.2022 21:23 Відповісти
14.05.2022 21:23 Відповісти
розбудіть хтось Буданова, бо він думає, що він мольфар.
14.05.2022 11:05 Відповісти
14.05.2022 11:05 Відповісти
Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь!
14.05.2022 11:06 Відповісти
14.05.2022 11:06 Відповісти
Найвеличніший всіх пабідіт. Ось тільки сходить на шашлики і війні гаплик.
14.05.2022 11:07 Відповісти
14.05.2022 11:07 Відповісти
"Без умолку безумная девица
Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!»
Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах."
14.05.2022 11:07 Відповісти
14.05.2022 11:07 Відповісти
Буданову виділили мільярд, почав відробляти.
14.05.2022 11:12 Відповісти
14.05.2022 11:12 Відповісти
Стесняюсь спросить: А "більшість активних воєнних дій" это как?
Если РФ продолжает ракетные обстрелы территории Украины, это "большинство" или "меньшинство"? Это активные военные действия или уже не очень?
Если РФ со своей территории обстреливает САУ и РСЗО всю приграничную территорию Украины, то это активные военные действия или уже не очень?

Такие "военные прогнозы" может давать бабушка возле подъезда ... или назначенец Буданов.

P.S.
Большой привет Гогилашвилли и обнальщику, который им дом на шару предоставил.
14.05.2022 11:14 Відповісти
14.05.2022 11:14 Відповісти
С одной сторон -Буданов крутой генерал с боевым опытом. С другой, как то это все слишком оптимистично звучит..
14.05.2022 11:14 Відповісти
14.05.2022 11:14 Відповісти
Перелом уже наступил.

Началась третья фаза вторжения - это когда орки попытаются удержать то что есть.

По опыту Харькова их выпиливает артиллерия примерно за месяц. Конечно можно подвозить новых, но есть проблема - техника заканчивается + где-то к третьей "ротации" через гроб оркам начинает что-то доходить. После этого загнать их на проблемные участки практически невозможно.
14.05.2022 11:21 Відповісти
14.05.2022 11:21 Відповісти
👍 Похоже, что идут по часовой стрелке 1-й от Киева отогнали, 2-е от Харькова. Дальше посмотрим, может с ордло разберутся⁉️
14.05.2022 11:35 Відповісти
14.05.2022 11:35 Відповісти
"Крутий генерал" розвідник Буданов ******* наступ кацапів з Білорусі, ******* плани розгортання наступу кацапів на Півдні - Херсон, Нову Каховку, Бердянськ, Мелітополь і, в кінцевому рахунку - Марік...
А в іншому він дуже "крутий генерал"...
14.05.2022 11:36 Відповісти
14.05.2022 11:36 Відповісти
Влучно❗
14.05.2022 11:53 Відповісти
14.05.2022 11:53 Відповісти
Єдине, що Буданов не про*бав, так це крутого дилера Гогілашвілі)
14.05.2022 11:59 Відповісти
14.05.2022 11:59 Відповісти
дякую,кеп
14.05.2022 11:16 Відповісти
14.05.2022 11:16 Відповісти
Дедил-***!-лавров с.в.
14.05.2022 11:17 Відповісти
14.05.2022 11:17 Відповісти
І що? Новий 2023-ій можна буде у Севастополі зустрічати?)))
14.05.2022 11:17 Відповісти
14.05.2022 11:17 Відповісти
Буданов прям Будьоний Носрадамус)
14.05.2022 11:22 Відповісти
14.05.2022 11:22 Відповісти
14.05.2022 11:31 Відповісти
14.05.2022 11:31 Відповісти
Буданов, ты начальник ГУР МО України, а не клоун в цирке, и каждое твоё слово несёт огромный репутационный вес для спецслужбы, которую ты имеешь честь представлять.
14.05.2022 11:33 Відповісти
14.05.2022 11:33 Відповісти
Який президент, таке і шапіто)
Враховуючи "про*оби" з вагнерівцями, напад орків, здача півдня України, звідки взятися репутації?
14.05.2022 12:01 Відповісти
14.05.2022 12:01 Відповісти
Кацапи і у https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280200376_3222635014642420_6959975531739426369_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-6&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ak6z7MGxZPsAX-xJD_Y&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=00_AT8keGNiy2uzDexy_XkWTDR3vJqzO_vTMNLkMwSVof-Fig&oe=62837A6D Львові побували .
14.05.2022 11:39 Відповісти
14.05.2022 11:39 Відповісти
Що він несе......
14.05.2022 11:48 Відповісти
14.05.2022 11:48 Відповісти
Буданов запрошує на шашлики?
14.05.2022 11:52 Відповісти
14.05.2022 11:52 Відповісти
Коли слухаю цей офісний планктон, мені здається що вони марять.
14.05.2022 11:53 Відповісти
14.05.2022 11:53 Відповісти
Арестович ще скоріше закінчить війну...по щелчку пальців
14.05.2022 11:58 Відповісти
14.05.2022 11:58 Відповісти
...поки не знищать... кротів на всіх рівнях влади тяжко буде і після серпня... приклади- на херсонщині...та й маріуполь залишився сам на сам не без "допомоги" кротів....
14.05.2022 12:25 Відповісти
14.05.2022 12:25 Відповісти
а Мариуполе все ахметовские менеджеры на металургических комбинатах работали против Украины и против обороны ..
14.05.2022 21:41 Відповісти
14.05.2022 21:41 Відповісти
Типова позиція зебілів - усе само-собою якось вирішиться, авось пранєсьот. Закрийте небо, дайте грошей, праклятиє буржуі.
14.05.2022 12:56 Відповісти
14.05.2022 12:56 Відповісти
Арестовищ сказав, що нам до перемоги як до Пекіну рачки.
14.05.2022 13:09 Відповісти
14.05.2022 13:09 Відповісти
У люськи сім п"ятниць на тиждень ((
14.05.2022 13:15 Відповісти
14.05.2022 13:15 Відповісти
Не надо слишком много оптимизма людям давать. Война штука не предсказуемая. Как только будет визг о переговорах - вот это возможно перелом. А пока рашка неспешно воюет пистонами, хотя у них есть ядерные снаряды для пушек и танков, термобарическое оружие и другие опасные игрушки. Слава героям!
14.05.2022 13:27 Відповісти
14.05.2022 13:27 Відповісти
И это чучело вылезло
14.05.2022 14:34 Відповісти
14.05.2022 14:34 Відповісти
Перестаньте обсерать Зеленского и его команду Вы выглядите в данной ситуации когда весь мир поддерживает и помогает Украине очень глупо...На сегодняшний день он очень достойно справляется со своими обязанностями и заслуживает как человек уважения и поддержки ...С такой толерантностью Вы хотите стать членами Евросоюза...?? Сохраните свою энергию для созидания и огромной работы на пути вхождения УКРАИНЫ в семью Европейских народов
......избавляйтесь от жлобских и советских привычек.....СЛАВА УКРАИНЕ ....!!!!!!!!!!!!!!!
14.05.2022 16:39 Відповісти
14.05.2022 16:39 Відповісти
По-Вашому, ми маємо вихваляти бездаря і його таку же компанію тільки тому, що йде війна і інших у нас у силу обставин немає?
14.05.2022 17:25 Відповісти
14.05.2022 17:25 Відповісти
"весь мир" ни хрена не знает про предательство зеленского пердл войной - про его кремлевскую команду - про его махинации с каломойским - про его договорянки с фсб-шниками в Омане - так что иди ты на хрен со своим зеленым шлемазлом
14.05.2022 21:45 Відповісти
14.05.2022 21:45 Відповісти
 
 